ABD’de, ırkçılık karşıtı bir aktivist olan Şaun King’in çağrısı üzerine, başta Boston, New York, San Francisco, Los Angeles ve Sacramento olmak üzere, çok sayıda Meryemana heykeli tahrip edildi.

22 Haziran’da eski Protestan rahibi Şaun King şu tweete gönderiyordu:

Beyaz İsa’nın, Avrupalı annesinin ve beyaz dostlarına ait tüm duvar resimleri ve vitrayları yıkılmalıdır.

« Bunlar beyaz üstünlükçülüğünün kaba biçimidir.

Baskı araçları olarak yaratılmışlardır.

Bu bir ırkçı propagandadır.

Hepsinin devrilmesi gereklidir ».

Şaun King, Demokrat senatör Bernie Sanders’in başkanlık kampanyası sırasında yıldızı parlayan tartışmalı bir aktivisttir.

Onun tweetine yanıt veren Madison Piskoposu Monsenyör Donald J. Hying, Avrupa’da çok sayıda siyahi Meryemana ve Afrika’da siyasi İsa heykellerinin yer aldığını kaydetti.

Doğu sahilinde, Papa tarafından « Kaliforniya’nın havarisi » olarak takdis edilen Fransisken Aziz Junípero Serra’ya ait çok sayıda heykel de tahrip edildi ve San Gabriel Mission ateşe verildi. ABD’de daha önce de Yahudi, siyahi ve Müslümanlara ait ibadet yerlerine karşı saldırılar düzenlendi. Bu hoşgörüsüzlük artık Katolik ibadet yerlerine de sirayet etmiş durumda.