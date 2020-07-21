دافعت هيلاري كلينتون في 13 تموز-يوليو 2020، إبان استضافة مزدوجة من قبل Daily Show (Comedy Central), عن التصويت عبر الإنترنت.

ووفقا لها، فهي الطريقة الوحيدة التي تسمح للشباب، وللأمريكيين من أصل أفريقي، واللاتينيين، بالتصويت في مواجهة النوايا السيئة لإدارات دول معينة. واستبعدت بإيماءة من يدها التحفظات على اختراق محتمل على موقع الانتخابات، وأكدت أن هذه الوسيلة موثوقة.

وفقا لها أيضاً، التصويت عبر الإنترنت يجعل هزيمة دونالد ترامب أمراً محتماً. وتساءلت عن احتمال رفضه مغادرة البيت الأبيض. وهو خيار ينبغي توقعه والاستعداد له.