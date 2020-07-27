24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşmasıyla birlikte, Sevr Anlaşması iptal ve Mustafa Kemal’in taleplerine uygun olarak modern Türkiye kurulmuş oluyordu. Modern Türkiye Ayasofya’yı restore etti ve 1934 yılında müzeye dönüştürerek insanlığa armağan etti.

24 Temmuz 2020’de bu yıldönümü dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Roma İmparatorluğu’na ait eski katedrali camiye dönüştürdü.

Tören, 1453’te dünyanın İslam tarafından fethini ve Konstantinopolis’in Sultan II. Mehmet (Fatih) tarafından alınmasını taçlandıracak şekilde tasarlandı. Diyanet İşleri Başkanı vaaz sırasında kılıcını havada salladı (fotoğraf).

Bu binanın kaderi her ne kadar tamamen Türklere ait bir konu olsa da, bu caminin açılış töreni dünyaya karşı verilen cengaver bir mesajdır. Böylece 2006 yılında İspanya Başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero ve aynı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan « Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı » projesi sona ermiş bulunuyor.