A pedido da Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi (Democrata, Califórnia), diversas estátuas deverão ser retiradas do Congresso devido ao facto desses homens terem voluntariamente servido nos exércitos confederados durante a Guerra da Secessão (HR 7573).

A Sª Pelosi faz equivaler os Confederados (opostos às taxas alfandegárias fixadas pelo Governo Federal) ao esclavagismo, de acordo com um entendimento errado da Guerra da secessão prevalente hoje em dia. Ora, as estátuas dos quatro presidentes da Assembleia (Robert MT Hunter, Howell Cobb, James L. Orr e Charles F. Crisp) são as de personalidades membros do Partido Democrata, tal como ela.

Louie Gohmert (Republicano, Texas) não deixou de o salientar. Indo mais longe na polémica, ele acaba de apresentar uma proposta de lei visando banir o Partido Democrata por causa do seu papel histórico em favor da escravatura.

Os programas do Partido Democrata de 1840, 1844, 1848, 1852 e 1856 afirmam que o abolicionismo diminui a felicidade do povo e põe em perigo a estabilidade e a continuidade da União.

O programa de 1856 declara que os Estados membros da União podem ou não praticar a escravidão doméstica e inscrevê-la na sua constituição.

O programa de 1860 descreve os esforços dos Estados abolicionistas, que se recusavam prender escravos em fuga, como subversivos e revolucionários.

A 14ª Emenda, que concedeu a plena cidadania aos escravos libertos foi adoptada, em 1868, por 94% dos parlamentares do Partido Republicano e 0% dos parlamentares do Partido Democrata.

A 15ª Emenda, que concedeu o direito de voto aos escravos libertos, foi adoptada, em 1870, por 100% dos parlamentares do Partido Republicano e 0% dos parlamentares do Partido Democrata.

Em 1902, o Partido Democrata aprovou uma lei na Virgínia eliminando o direito de voto de mais de 90% dos Afro-Americanos.

O Presidente Woodrow Wilson instituiu a segregação racial de funcionários federais e tornou obrigatória a presença de uma foto em cada pedido de emprego.

A Convenção Nacional do Partido Democrata em 1924, no Madison Square Garden de Nova Iorque, foi chamada de “Klan-Bake” por causa da influência do Ku Klux Klan no partido.

Em 1964, parlamentares democratas bloquearam durante 75 dias a adopção do Civil Rights Act (Lei dos Direitos Civis-ndT) pondo fim à segregação racial.