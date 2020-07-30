Bazı Irak şehirlerinde, yaz aylarında gölgede genellikle 45 ° C civarında görülen sıcaklık, bu yıl önemli belirgin bir şekilde daha yüksek seyrediyor. Birçok şehir, 30 günden fazla bir süredir gölgede 50 ° C’yi aşan ortalama sıcaklıklar kaydetmektedir. Sıcaklık geceleri 30 ° C’nin altına düşmemektedir.

İran ve Kuveyt’in bazı bölgeleri de bu durumdan daha az ölçüde olmakla birlikte etkilenmektedir.

Irak meteoroloji servislerine göre, sıcaklıklardaki bu artış, gezegendeki küresel ısınmadan değil, özellikle ülkede yaşanan savaş nedeniyle bölgeye özel koşullardan kaynaklanmaktadır. Bu kötü iklim koşullarının daha artması, bu şekilde önümüzdeki on yıl içerisinde 70 ° C’ye kadar yükselen sıcaklıkların yaşanması bekleniyor.

Bilim insanları, Vietnam Savaşı sırasında Hindiçini Yarımadasını harap eden « meteorolojik savaşın », 1976’da ABD ve SSCB arasında « Askeri ve her türlü düşmanca amaçla çevrenin değiştirilmesine yönelik yöntemlerin yasaklanmasına dair sözleşme »nin imzalanmasıyla sonuçlandığını anımsatmaktadırlar.

Oysa, 2013 yılında ABD hava kuvvetleri Suriye-Irak sınırında, çok geniş bir alanda toprağı sterilize etmek için yasadışı bir şekilde kimyasallar serpiştirdi. Suriyeli ve Iraklı köylüleri, yeni ortaya çıktığı dönemde, 2014’te IŞİD’e katılmalarını sağlayacak şekilde işlerinden mahrum bırakılmaları söz konusuydu (Wright Planı). Birçok bölge hala tarıma uygun durumda değildir, bu da bölgesel iklimin değişmesine yol açmaktadır. Nadasta olan araziler kumu tutamadığı için, Eylül 2015’te İsrail’den başlayıp Irak’a kadar devam eden büyük bir kum fırtınası gözlemlenmişti.