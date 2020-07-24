Обратили внимание на заявления американских и британских официальных лиц (в т.ч. спецпосланника президента США по контролю над вооружениями М.Биллингсли, командующего Космическими силами США Дж.Рэймонда, зам.госсекретаря США К.Форда, главы космического управления Минобороны Великобритании Х.Смита) в связи с проведением Россией 15 июля с.г. испытаний космического аппарата, якобы обладающего оружейным потенциалом.

Рассматриваем этот очередной антироссийский выпад как часть инициированной Вашингтоном целенаправленной информационной кампании по дискредитации российской космической деятельности и наших мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК). Американские и британские представители вновь пытаются подать ситуацию в искажённом виде, с тем чтобы отвлечь внимание международной общественности от реальных угроз в космосе, оправдать предпринимаемые ими шаги по размещению оружия в космическом пространстве и добиться выделения дополнительного финансирования под эти цели. Они, естественно, умалчивают о собственных усилиях в области военного космоса, в т.ч. о реализации программ возможного задействования «спутников-инспекторов» и «спутников-ремонтников» в качестве противоспутниковых средств.

Вызывает большие вопросы и выбранное для данных комментариев время – накануне российско-американской встречи экспертов по космической безопасности 27 июля в Вене. Непонятно, какую цель преследуют американские коллеги. Хотелось бы надеяться, что таким образом они не пытаются предопределить тональность и результаты встречи и осложнить налаживание столь важного для всего международного сообщества двустороннего диалога по космической проблематике и стратстабильности в целом.

Проведённые Минобороны России 15 июля с.г. испытания не создавали угрозы для других космических объектов и, главное, не нарушали никаких норм и принципов международного права. По информации нашего военного ведомства, российский «спутник-инспектор» провёл проверку с близкого расстояния российского космического аппарата с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата. В результате получена ценная информация о техническом состоянии инспектируемого объекта, которая была передана на наземные средства управления.

Подтверждаем приверженность России обязательствам по недискриминационному использованию и исследованию космоса в мирных целях. В связи с этим определяющую роль приобретают продвигаемые нами инициативы по предотвращению размещения оружия в космосе, которые, к слову, поддерживает подавляющее большинство государств-членов ООН. Речь идёт о разработке многостороннего юридически обязывающего соглашения по ПГВК на базе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также о глобализации политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе.

Призываем наших американских и британских коллег проявить профессионализм и вместо каких-то пропагандистских информационных вбросов сесть за стол переговоров и включиться в предметную содержательную работу. Подтверждаем готовность к обсуждению всей проблематики космической деятельности с участием представителей заинтересованных ведомств и организаций.