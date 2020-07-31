Обратили внимание на опубликованный на сайте Министерства обороны США материал о том, что противоракетная оборона якобы становится одним из элементов «соперничества великих держав». Со ссылкой на неназванное официальное лицо из Пентагона в нём утверждается, что Россия и Китай разрабатывают всё более совершенные и многочисленные системы ПРО в контексте «соперничества с США». При этом из текста следует, что в американском военном ведомстве это воспринимают как угрозу.

Рассматриваем такую публикацию как часть целенаправленной дезинформационной кампании в целях дискредитации России. Налицо нечистоплотные попытки приписать нам некие агрессивные и опасные намерения на этот раз в сфере ПРО. Очевидно, что за этим кроется стремление американцев оправдать собственные масштабные и дорогостоящие программы создания и модернизации вооружений и планы наращивания военного присутствия по всему миру. В обоснование таких шагов США по обеспечению подавляющего военного превосходства в ущерб интересам безопасности других государств пентагоновские пропагандисты подтягивают лозунг «соперничества держав».

Сами по себе подобные медиа-вбросы традиционно не содержат глубокого анализа или хотя бы сбалансированного отражения ситуации. Тогда как предпринимаемые в материале попытки создать видимость «ответственного» подхода США на противоракетном направлении не выдерживают критики и изначально обречены на провал. Начать стоит хотя бы с того, что именно Вашингтон уничтожил Договор по ПРО 1972 года, разрушив тем самым одну из опор системы глобальной стратегической стабильности. Об этом в публикации, конечно же, нет ни единого слова. Умалчивается в ней и факт реализации американцами многочисленных дестабилизирующих противоракетных проектов.

Уместно напомнить, что американские военные размещают объекты стратегической противоракетной инфраструктуры не только на национальной территории США, но по всему миру, что обеспечивает её глобальный характер. В Вашингтоне также вынашивают идеи развития космического сегмента своей ПРО, фактически предполагая перспективу размещения в космосе ударных средств. Кроме того, в контексте ПРО на доктринальном уровне пентагоновцы закрепляют возможность нанесения превентивных «обезоруживающих» ударов по территории других стран с целью упреждающего уничтожения ракет до их запуска. Причём в американской интерпретации такие действия почему-то рассматриваются как оборонительные.

Необходимо понимать, что активно наращиваемая архитектура ПРО США меняет стратегический баланс сил в области наступательных вооружений, создаёт серьёзные дополнительные риски глобальной нестабильности, способствует формированию опасных предпосылок для раскручивания гонки ядерных и космических вооружений.

Россия неоднократно высказывала озабоченность в связи с односторонними и ничем не ограниченными шагами США по развертыванию глобальной противоракетной обороны. После слома американцами Договора по ПРО наша страна не раз выступала с инициативами, нацеленными на снятие «раздражителей» и налаживание сотрудничества в противоракетной области. Вашингтон и его союзники отказались двигаться в этом направлении и не хотят учитывать российские интересы. Поэтому стремление переложить на нас ответственность за ситуацию, созданную самими США, выглядит по меньшей мере неприлично.

Вновь хотели бы призвать Вашингтон занять ответственную позицию. Критически взглянуть на свои противоракетные планы, воплощение которых не укрепит безопасность ни самих США, ни их союзников. Было бы полезно отказаться и от недостойной для великой державы тактики перекладывания ответственности на других с целью отвлечения внимания американцев и всего мирового сообщества от собственных действий по нагнетанию напряжённости и слому системы международной стабильности.

Современному миру, как никогда, требуется не «соперничество», на которое делает ставку нынешняя Администрация США, а сотрудничество, особенно в вопросах обеспечения безопасности. Готовы к обсуждению противоракетной тематики с американской стороной в рамках двустороннего стратегического диалога.