Доклад

Министерства иностранных дел Российской Федерации

Содержание

Проявления неонацизма, героизация бывших нацистов и коллаборационистов, распространение расизма, ксенофобии и антисемитизма

Ограничение деятельности СМИ (цензура, давление, преследование журналистов)

Преследования национальных меньшинств

Дискриминация национальных меньшинств в сфере образования и пользования своим языком

Нарушения прав человека со стороны украинских правоохранительных органов

Дискриминация верующих и служителей канонической Украинской православной церкви

Нарушения социальных и экономических прав жителей юго-восточной Украины

Нарушения прав человека в условиях распространения коронавирусной инфекции

Ситуация на Украине в правозащитной сфере продолжает деградировать. Киевские власти принимают законодательные акты, идущие вразрез с нормами национального законодательства и международными обязательствами. Правозащитники фиксируют системные нарушения основных прав и свобод человека. Со ссылками на необходимость борьбы с «российской агрессией» и сепаратизмом осуществляется преследование политических оппонентов, независимых журналистов и медиа-компаний, неугодных властям членов общественных организаций. Ограничиваются права внутренне перемещенных лиц, русскоязычного населения и представителей национальных меньшинств. Гонениям подвергаются священнослужители и прихожане канонической Украинской православной церкви.

Не соблюдается право на свободу и личную неприкосновенность. В стране имеют место многочисленные факты незаконного содержания под стражей, пыток, запугивания, жестокого обращения, сексуального насилия, в том числе с целью принуждения к признанию вины или сотрудничеству.

Существующие на Украине многочисленные проблемы попадали в поле зрения многих международных мониторинговых структур в области прав человека, в том числе договорных органов по правам человека, специальных процедур Совета ООН по правам человека, а также международных и украинских неправительственных правозащитных организаций. При этом все эти структуры отмечали системный характер правозащитных проблем на Украине и с обеспокоенностью указывали на то, что выявленные проблемы требуют самого пристального внимания властей и серьезных усилий для их решения. Однако развитие событий подтверждает неспособность и нежелание властей Украины заняться исправлением имеющихся значительных нарушений в области прав человека.

Проявления неонацизма, героизация бывших нацистов и коллаборационистов, распространение расизма, ксенофобии и антисемитизма

На Украине зафиксирован весь спектр проявлений государственной политики, направленной на обеление и героизацию нацизма, нацистских пособников времен Второй мировой войны, признанных преступниками решением Нюрнбергского трибунала, фальсификацию её истории. Власти страны предпринимают систематические шаги по вычеркиванию из истории украинского народа памятной даты 9 мая – Дня Победы СССР над германским нацизмом. Искаженные трактовки исторических событий нацелены на культивирование националистического настроя среди широких масс населения.

Украина вместе с США остаются единственными государствами-членами ООН, выступающими против ежегодно принимаемой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», вносимой Россией совместно с широким кругом соавторов из всех регионов мира. Эти две страны выступают против самой концепции документа. По мнению американских представителей, прославление нацизма и любых других человеконенавистнических идей является реализацией права на свободу выражения мнения («свобода слова») и собраний. При этом в самих США 16 октября 2019 г. 40 конгрессменов обратились в Госдепартамент с требованием признать полк «Азов» (подразделение Национальной гвардии Украины) террористической организацией, обвинив его в неонацизме[1]. Представители же Украины открыто указывают, что сотрудничество с нацистами может быть оправдано, если его целью было национально-освободительное борьба.

Официальный Киев продолжает политику героизации нацистских коллаборационистов, членов украинских националистических формирований, выдаваемых за участников «национально-освободительного движения» в период 1940-1950 гг. и «борцов с коммунизмом за свободу Родины». Особое внимание уделяется принятию широкого спектра мер по их господдержке.

С принятием в апреле 2015 г. Верховной Радой «декоммунизационного пакета» нормативно-правовых актов курс на героизацию нацистов и их пособников приобрел особый размах. Так, в соответствии с законами «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет на пропаганду их символики», «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов», «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов» и «О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке» помимо того, что запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим и открываются архивы советских спецслужб, признаются борцами за независимость бойцы украинских военных националистических формирований времен Второй мировой войны – Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА)[2] и их руководители – лидеры ОУН С.Бандера и командир батальона «Нахтигаль» и УПА Р.Шухевич.

Введена уголовная ответственность за негативную оценку деятельности упомянутых структур, а также за изготовление, распространение и публичное использование символики «коммунистического тоталитарного режима».

«Декоммунизация» подразумевает, в первую очередь, переименование населенных пунктов, улиц, демонтаж памятных знаков и изображений, связанных с советским прошлым. По данным Украинского института национальной памяти (УИНП), составлявшего списки объектов, подлежащих ликвидации либо изменению названий, с 2015 г. в стране были переименованы 52 тыс. улиц, около тысячи населенных пунктов, 26 районов, демонтированы 2,5 тыс. памятников социалистической эпохи[3].

В русле положений закона «О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке» Львовский областной совет 30 января 2018 г. принял решение об использовании флага ОУН-УПА наравне с государственным флагом Украины. Аналогичные решения были приняты Волынским областным советом, городскими советами в Тернополе, Киеве и ряде других городов.[4]

В декабре 2018 г. был принят закон о внесении изменений в закон «О статусе ветеранов войны, гарантий их социальной защиты» (№2640-VIII), по сути уравнявший коллаборационистов как «участников борьбы за независимость Украины в XX столетии» и ветеранов, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции[5].

Украинские официальные лица допускают публичные высказывания в поддержку нацистских деятелей. Например, бывший спикер Верховной Рады А.Парубий в сентябре 2018 г. в прямом эфире местного телеканала «ICTV» назвал Гитлера «самым большим человеком, который практиковал прямую демократию»[6].

Широкий резонанс в СМИ получила деятельность консула Украины в Гамбурге В.Марущинца, активно публиковавшего в социальных СМИ посты ксенофобского и расистского содержания, оправдывавшего нацизм и антисемитизм. Он также опубликовал фотографии на фоне бандеровского флага и с тортом в виде книги А.Гитлера «Майн кампф», который ему подарили коллеги на 60-летие. В мае 2018 г. В.Марущинец был уволен со службы, однако в начале ноября 2019 г. в СМИ появилась информация о том, что украинские судебные инстанции признали его увольнение незаконным.[7]

Заметный резонанс получил инцидент с участием бывшего в то время премьер-министром Украины А.Гончарука в октябре 2019 г. в приуроченном ко Дню защитника Украины концерте группы неонацистской направленности «Секира Перуна»[8]. Аудиторией этого мероприятия были украинские неонацисты, а его организацией занимался А.Медведько, которого задерживали по подозрению в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины, а затем под давлением неонацистов отпустили вместе со втором вероятным участником Д.Полищуком. А.Гончарук приветствовал со сцены собравшихся «ветеранов» АТО. Позже он подтвердил в «Facebook» свое участие в неонацистском шабаше и объяснил это желанием «поздравить ветеранов и поговорить о наболевшем».[9]

В июле 2018 г. руководством парламента была организована тематическая выставка по случаю «77-й годовщины Акта о восстановлении украинского государства», провозглашенного 30 июня 1941 г. и закрепившего создание зависимого от гитлеровцев протектората на территории Галичины, а также определившего курс этого образования на сотрудничество с нацистской Германией. Выставка была посвящена деятельности лидеров ОУН С.Бандеры и Я.Стецько, командира батальона «Нахтигаль» и УПА Р.Шухевича в начальный период Великой Отечественной войны[10].

В феврале 2019 г. после возмущения националистических сил по поводу инцидента во время разгона правоохранительными органами акции националистов на Контрактовой площади в Киеве, во время которой полицейский крикнул «Ложись, Бандера!», руководство Национальной полиции на страницах в соцсетях запустило флешмоб «Я бандеровец». На своей странице в «Facebook» опубликовали эту фразу глава Нацполиции С.Князев и начальник департамента патрульной полиции Е.Жуков.

В марте 2019 г. начальник Генерального штаба ВСУ В.Муженко утвердил новые нашивки бригад сухопутных войск. Шеврон красно-черного цвета с изображением черепа и надписью «Украина или смерть» утвержден для военнослужащих 72-й механизированной бригады имени Черных запорожцев Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Эти нашивки имеют визуальное сходство с нашивками танковой дивизии СС «Мертвая голова»[11].

В июне 2020 г. мэр г. Херсона В.В.Миколаенко поздравил горожан с годовщиной принятия в 1941 году во Львове гитлеровскими коллаборационистами «Акта провозглашения Украинского государства», третья статья которого гласит: «Воссозданное Украинское государство будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации». По городу было размещено 14 объектов наружной рекламы с репродукцией газеты ОУН «Самостийная Украина» от 10 июля 1941 года с текстом упомянутого акта.[12] Бывший депутат А.Журавко на своей странице в соцсети напомнил, что «Акт провозглашения Украинской державы» – это документальное подтверждение сотрудничества ОУН с гитлеровской Германией[13].

Обеспокоенность тем, что на Украине в ходе публичных дискуссий, в том числе в выступлениях общественных и политических деятелей, в СМИ, в частности в Интернете, и в ходе митингов все чаще звучат ненавистнические высказывания расистского толка и заявления дискриминационного характера, направленные главным образом против меньшинств, выражал в августе 2016 г. Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД)[14].

После государственного переворота в феврале 2014 г. и прихода к власти на Украине националистических сил, курс на исторический ревизионизм и героизацию пособников нацизма стал определяющим для официальной политики Киева.

Главная роль в этом процессе отведена Украинскому институту национальной памяти, который под руководством В.Вятровича, известного своими русофобскими и националистическими взглядами, вел работу по целому ряду направлений, включая продвижение законодательных инициатив по героизации фашистских приспешников и увековечению памяти участников украинского «освободительного движения», публикацию соответствующей «патриотической» литературы и методических рекомендаций для средних и высших учебных заведений, проведение различного рода мероприятий с участием ветеранов Украинской повстанческой армии (УПА) и местных «пробандеровских» историков и т.д.

Со сменой руководства УИНП (в декабре 2019 г. новым директором стал А.Дробович) историческая политика существенных изменений не претерпела. Очевидно, что новая власть старается сохранить идеологическую преемственность в работе этого учреждения

В качестве моральных ориентиров обществу настойчиво навязываются такие апологеты украинского национализма как С.Петлюра, Е.Коновалец, С.Бандера, Р.Шухевич, Я.Стецько, А.Мельник и др.

Так, в начале 2017 г. Институт анонсировал свой пропагандистский проект «УПА: ответ непокоренного народа», приуроченный к 75-летию со дня основания этого формирования. Руководство УИНП охарактеризовало его как антинацистскую структуру, несмотря на то, что более 70 % офицерского состава УПА состояло из бывших приспешников нацистов – бойцов коллаборационистских подразделений, а её командование входило до 1943 г. в состав нацистской вспомогательной полиции Schutzmannschaft (Стрелковая команда). Также в пропагандистских целях УИНП выпустил настольную игру, героизирующую членов бандеровского бандподполья[15]. В июле 2019 г. Министерство образования Украины рекомендовало эту игру для использования в школах[16].

УИНП воссоздает «повстанческие награды», которые вручаются «участникам украинского освободительного движения», а также родственникам умерших «освободителей». Например, в декабре 2017 г. в г. Луцке по инициативе УИНП были награждены посмертно «Боевыми крестами рыцарей ОУН-УПА» служащие немецкой вспомогательной полиции (Hilfspolizei), принимавшие участие в массовых расстрелах евреев[17]. 1 февраля 2019 г. во Львовской области 92-летнего члена УПА наградили орденом «За заслуги перед украинским народом»[18].

УИНП также организовал выставку в Верховной Раде Украины «Украинское войско: 1917-1921 гг.», посвященную ряду событий, которые интерпретируются в духе официальной украинской историографии как борьба народа за политической самоопределение и учреждение государственности.

В 2020 г. в канун 9 мая новый директор УИНП А.Дробович записал видеоролик, приуроченный ко Дню памяти и примирения, отмечаемого 8 мая[19], и 75-й годовщине Победы над нацизмом. В нём помимо традиционных для нынешних украинских властей попыток представить украинских коллаборационистов борцами с нацизмом, хотя факты их сотрудничества имеют неоспоримое подтверждение, директор УИНП фактически уравнял день памяти и примирения и День Победы над нацизмом во Второй мировой войне и заявил, что они «символизируют не триумф победителей над побежденными»[20].

В соответствии с официальной трактовкой истории на Украине «корректируется» и учебная литература. Из нее выхолащиваются факты, свидетельствующие о коллаборационизме украинских националистов. Например, Министерство образования и науки потребовало отозвать тираж учебников по истории для 10-11 классов, в которых содержатся сведения о сотрудничестве командующего УПА Р.Шухевича, а также батальонов «Роланд» и «Нахтигаль» с армией нацистской Германии в годы Второй мировой войны.

О том, что такая политика начинает оказывать влияние на значительную часть украинцев, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» весной 2020 г. Согласно его результатам, подавляющее большинство украинцев (52 %) 9 мая отмечают Победу советского народа в Великой Отечественной войне. При этом 56 % респондентов соглашаются, что за развязывание самого кровопролитного конфликта в истории человечества несут ответственность и нацистская Германия, и СССР. Обращает на себя внимание тот факт, что вариант ответа, что война была Вторая мировая, а не Великая Отечественная, и в ней победила антигитлеровская коалиция, выбрали только 32,2 % опрошенных. Почти 40 % респондентов поддерживают статус-кво, при котором государственными праздниками являются и День Победы, и день памяти и примирения.[21]

Украинские власти фактически привлекают праворадикальные и ультранационалистические группировки и организации к «патриотической работе» с молодежью, оказывая отдельным группировкам государственную поддержку. Организуются детские летние лагеря и фестивали, посвященные украинским пособникам нацистов и военным преступникам. Как правило, это делается при финансовой поддержке украинского государства через Министерство молодежи и спорта совместно с местными администрациями. Так, в 2018 г. организации ВО «Свобода» и «С14» получили от государства гранты в размере более миллиона гривен на реализацию проектов «патриотического воспитания молодежи». В 2019 г. было выделено государственное финансирование молодежного военно-патриотического лагеря «Хорунжий», названного в честь коллаборациониста Т.Боровца и несколько других аналогичных проектов. Летом 2019 г. в Луцке прошел фестиваль «Бандерштат», в Мелитополе – фестиваль в честь идеолога украинского национализма Д.Донцова, в Олевске – фестиваль «Тропами Тараса Боровца».

В декабре 2019 г. Верховная Рада Украины приняла закон «О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения». По сути этот документ заложил основы для взятия под государственное крыло объединения, схожего с печально известным «Гитлерюгендом», в котором молодежь подвергается целенаправленной идеологической обработке. Для понимания того, к чему может привести такая обработка, достаточно вспомнить, что через «Пласт» в свое время прошло практически всё командование УПА (С.Бандера, Р.Шухевич, В.Кук и др.)[22].

Также в декабре 2019 г. Министерство культуры, молодежи и спорта Украины снова выделило финансирование на ряд «военно-патриотических молодежно-воспитательных» проектов в 2020 г. на сумму 20 млн. гривен, в том числе 2 млн. – скаутской организации «Пласт», открыто заявляющей о преемственности структуры бандеровской организации (из них 770 тыс. – на оказание финансовой поддержки военно-патриотическим лагерям этой структуры, 450 тыс. – на проведение всеукраинской игры, 500 тыс. – на организацию праздника культурной идентичности День пластуна); 440 тыс. – фестивалю украинского духа Бандерштат, носящего якобы «идейный и патриотический характер»; 350 тыс. – Молодежному националистическому конгрессу на пропаганду идей украинского национализма в рамках акции «Лагерный сезон 2020», центральным событием которой намечены военно-полевые игры Гурбы-Антоновцы, посвященные бою УПА против войск НКВД в Тернопольской области; 485 тыс. – на организацию военно-патриотической игры «Джура» (проводится с 2015 г. на общенациональном уровне); 250 тыс. – Союзу украинской молодежи (выступает за реабилитацию С.Петлюры, С.Бандеры, Р.Шухевича) на организацию конференции Всемирное украинство, проведение исторических мероприятий (180 тыс.) и организацию детских лагерей «Заграда» (95 тыс.), участники которых посещают памятные места УПА; 300 тыс. – для проведения военно-исторического фестиваля «Под покровом Тризуба» в г. Боярка (Киевская области); 560 тыс. – Украинской резервной армии на спортивно-патриотические лагеря «Кузня Униж» и «Повстанческое сердце» для детей участников боевых действий на юго-востоке страны; 250 тыс. – Всеукраинскому объединению военно-исторических организаций на проведение соревнований на базе одной из воинских частей.

Помимо этого в январе 2020 г. все то же министерство культуры, молодежи и спорта Украины объявило итоги конкурса детских и юношеских проектов, которые также будут получать финансирование от государства в 2020 г.[23] Националисты получат 8 млн. гривен (более 20 млн руб.). Это почти половина всех средств, выделяемых министерством на детские и юношеские организации[24]. Так, организация «Пласт» получит 2,7 млн. гривен на организацию летних лагерей и проведение тематических форумов. 400 тыс. достанутся Молодежному националистическому конгрессу на циклы учебной программы «Курс вольных людей» и «Курс молодого бандеровца». 200 тыс. выделяется Национальному альянсу на Всеукраинскую полевую игру «Победа» (проводится с 2006 г.). 120 тыс. получит аффилированная с радикальной группировкой «С14» «Образовательная ассамблея» на акцию «Гордимся украинцами». 200 тыс. будет выделено структуре «Сокол свободы», являющейся молодежным крылом ВО «Свобода», на проведение «Игр патриотов» в Тернопольской области. Также государство профинансирует проведение «Украинской народной молодёжью» всеукраинской кампании «Правдивая история Украины» и фестиваля социальной рекламы. При этом многие из данных организаций или аффилированных с ними структур уже получают госденьги по статье национально-патриотическое воспитание, а также напрямую из государственного и местных бюджетов – под их деятельность[25].

Деятельность Киева по организации финансовой подпитки национал-радикалов за государственный счет не осталась незамеченной. В июле 2019 г. украинское правительство обвинили в тайном финансировании ультраправых экстремистских групп под видом образовательных программ. По данным группы «Bellingcat», правительство выделяло средства в рамках программы «национально-патриотического воспитания» молодежи. В расследовании указали, что подобные гранты используются для наращивания влияния националистов и привлечения новых сторонников[26].

В марте 2020 г. стало известно, что и.о. министра образования Украины Л.Мандзий в 2018 г., занимая должность руководителя департамента образования Львовской обладминистрации, стала одним из организаторов конкурса рисунка среди школьников на тему дивизии СС «Галичина» и украинских добровольцев в её рядах. В качестве задания предлагалось нарисовать «эсэсовца или встречу рейхсфюрера Генриха Гиммлера с личным составом дивизии». Церемония награждения победителей была намечена на 28 апреля 2020 г., вместе с маршем к 75-летию создания дивизии «Ваффен»-СС. Помимо конкурса рисунков и марша также была организована выставка оружия. После возмущения общественности Л.Мандзий в комментариях журналистам попыталась откреститься от мероприятия, заявив, что департамент образования «лишь информирует школы о конкурсе»[27].

Радикалы активно применяют насилие и методы запугивания в отношении политических оппонентов. В частности, широкое внимание общественности привлекло нападение в ночь с 24 на 25 июня 2020 г. в г. Харькове активистов Национального корпуса Украины (тесно связан с так называемым «Гражданским корпусом «Азов») на сторонника «Партии Шарии». Сам Анатолий Шарий считает, что это было покушение на убийство, спланированное радикалами при поддержке властей.[28] Ранее был жестоко избит глава отделения «Партии Шария» в г. Житомире.[29]Кроме того, лидер «Нацкорпуса» А.Билецкий в своем блоге на Телеграм-канале заявил, что собирается разобраться с активистами «Партии Шария» и «убрать этот мусор с улиц».[30]

На фоне реабилитации нацистов и их пособников предпринимаются попытки очернить бойцов Советской Армии, вплоть до возложения на них ответственности за преступления, совершенные гитлеровцами. К примеру, объектом таких измышлений является трагедия, произошедшая в марте 1943 г. в поселке Корюковка Черниговской области, где нацисты в результате карательной акции практически полностью уничтожили местное население. В публикациях в украинских СМИ, приуроченных к 75-й годовщине этой резни, случившееся было представлено так, что мирные жители были убиты по вине партизан, якобы спровоцировавших фашистов на зверства. Одним из недавних примеров стало выступление В.Зеленского в ходе его визита в Польшу в январе 2020 г. Так, В.Зеленский заявил об ответственности Советского Союза за развязывание Второй мировой войны[31], а тогдашний министр иностранных дел В.Пристайко в феврале 2020 г. заявил, что Украина не будет праздновать 9 Мая[32].

На основании постановлений Верховной Рады Украины регулярно в календарь памятных дат вносятся юбилейные даты украинских пособников нацистов. Так, в январе 2019 г. день рождения лидера националистической организации ОУН С.Бандеры отмечался на государственном уровне на основании постановления Верховной Рады Украины от 18 декабря 2018 г. «О праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 г.». 2019 г. был объявлен годом С.Бандеры и Организации украинских националистов. Регулярно проходят «Бандеровские чтения»: в 6-й раз этот форум был проведен 1 февраля 2019 г. в здании киевского Горсовета[33]. 7-е «чтения» прошли в 2020 г. под патронажем мэра Киева. На регулярной основе 28 апреля на западной Украине проводятся схожие мероприятия в честь дивизии СС «Галичина»[34].

3 декабря 2019 г. постановлением Верховной Рады № 2364 в календарь памятных дат и юбилеев 2020 г. включены юбилеи таких нацистских коллаборационистов, как В.Кубийовича (активного сторонника сотрудничества с немцами, инициатора формирования дивизии СС «Галичина»), И.Полтавца-Остряницы (руководителя УНАКОР – Украинского народного казацкого руха, в составе которого действовали подразделения вспомогательной полиции, принимавшие участие в массовых убийствах евреев на Волыни, в Житомире, Виннице, Белой Церкви), В.Левковича (участника украинской вспомогательной полиции в Дубно, затем – командира Военной округи «Буг» в составе УПА, осужденного в 1947 г. Военным трибуналом войск МВД Киевской области), У.Самчука (активиста ОУН, главного редактора пронацистской газеты в Ровно «Волынь», публиковавшего антисемитские статьи с призывом к уничтожению евреев), В.Сидора (члена ОУН и УПА, командира сотни в составе батальона «Нахтигаль», принимавшего участие в карательных операциях; после войны вплоть до ликвидации в 1949 г. активно участвовал в подпольной деятельности, занимал должность заместителя главного командира УПА), А.Мельника (главы Провода (правления) ОУН, руководителя Украинской национальной рады в Киеве в годы войны, организатора подразделений украинской вспомогательной полиции, организатора массовых убийств евреев), К.Осьмака (участника ОУН (крыло С.Бандеры), одного из руководителей Украинской национальной рады в Киеве под руководством А.Мельника), А.Вышнивского (одного из организаторов дивизии СС «Галичина»), Я.Старуха (члена Провода (правления) ОУН, организатора еврейских погромов), В.Галасы (одного из лидеров ОУН, руководившего подпольной сетью ОУН на Западной Украине, организатора еврейских погромов в Тернопольской области и массовых убийств поляков), а также националистов, в частности, М.Железняка (руководителя Коливщины, причастного к резне евреев в Умани в XVIII в.). При этом в ряде случаев эти лица упоминаются просто как общественные деятели (как, например, «историк и географ» В.Кубийович, «политический и военный деятель» Я.Старух, «писатель, публицист, журналист» У.Самчук) без указания на их связь с националистами. На проведение памятных мероприятий в честь этих «деятелей» предусмотрено выделение государственного финансирования. Министерству образования предписывается провести уроки и воспитательные часы. Также предусмотрен выпуск юбилейных монет и почтовых марок в честь этих лиц.

В связи с этим постановлением Верховной Рады посол Израиля на Украине Й.Лион выразил 6 декабря 2019 г. протест, отметив, что «воздание почестей тем, кто по собственной воле решил сотрудничать с нацистским режимом – не важно, по каким причинам – является оскорблением памяти шести миллионов евреев, уничтоженных нацистами»[35].

Вслед за этим 27 февраля 2020 г. Киевский горсовет с подачи депутата от ВО «Свободы» Ю.Сиротюка принял постановление о праздновании в Киеве памятных дат и юбилеев в честь тех же коллаборационистов. В их числе – В.Кубийович, И.Полтавец-Остряница, В.Левкович, У.Самчук, В.Сидор, Ю.Липе, В.Галас, А.Мельник[36]. Данное решение Киевского городского совета о праздновании дат деятелей, связанных с нацизмом на Украине, было приостановлено административным судом по иску юриста и общественного деятеля А.Портнова[37]. Это решение поддержала Еврейская конфедерация Украины, опубликовав заявление: «Еврейская конфедерация Украины решительно поддерживает такое решение Окружного суда столицы Украины и настоятельно призывает власти Киева дополнительно изучить биографии личностей, юбилеи которых Киевский городской совет своим Решением от 27 февраля 2020 г. предлагает отметить на территории Киева»[38].

Не иначе как вопиющим фактом глумления над памятью погибших от рук украинских коллаборационистов является то, что власти Украины продолжают возводить памятники и устанавливать мемориальные знаки в честь боевиков ОУН-УПА, а также воздают почести дожившим до сегодняшнего дня бывшим нацистам. Так, в августе 2016 г. в г. Черкассы был установлен постамент С.Бандере и Р.Шухевичу[39].

21 января 2018 г. в Киеве состоялось торжественное открытие мемориальной доски С.Петлюре на улице, названной его именем. Примечательно, что в это же самое время президент Украины П.Порошенко находился с визитом в Израиле, в ходе которого он посетил мемориальный комплекс памяти жертвам Холокоста «Яд-Вашем»[40].

В июне 2018 г. радикалы из организации «Национальный корпус» установили мемориальный знак солдатам УПА на территории Монумента Славы во Львове[41], а в Житомире местные власти приняли решение об установке в центре города памятника С.Бандере[42].

В 2018 г. в Ивано-Франковске на пересечении улиц Андрея Мельника и Андрея Сахарова был открыт памятник антисемиту коллаборанту А.Мельнику.

В феврале 2019 г. в поселке городского типа Варва (Черниговская область) была установлена мемориальная табличка в честь капитана дивизии СС «Галичина» А.Гончаренко.

24 февраля 2019 г. в Волынской области с участием местных властей прошли торжественные мероприятия в память о члене УПА Г.Перегиняке.

18 марта 2019 г. в поселке городского типа Богородчаны (Ивано-Франковская область) местные власти открыли памятник участникам батальона СС «Нахтигаль» О.Хыменцу и И.Шиманскому, принимавшим участие в убийствах евреев в годы Великой Отечественной войны.

25 марта 2019 г. в Черновцах активисты детской скаутской организации «Пласт» почтили память создателя и командира Буковинского куреня (формирования в структуре ОУН) П.Войновского, сотрудничавшего с нацистами и принимавшего участие в еврейских погромах в Буковине и массовых убийствах евреев в Бабьем Яру, Виннице, Житомире.

2 апреля 2019 г. в г. Трускавец (Львовская область) местные власти установили памятник в честь участника ОУН Р.Ризняка, возглавлявшего Украинскую вспомогательную полицию в Трускавце и принимавшего личное участие в уничтожении еврейского населения города в 1941 г.

5 мая 2019 г. в д. Нижний Березов (Ивано-Франковская область) муниципальными властями был установлен памятник Н.Арсеничу, возглавлявшего службу безопасности ОУН и организовавшего и участвовавшего в еврейских погромах летом 1941 г. на Западной Украине, в том числе в Волынской резне.

22 мая 2019 г. по инициативе Киевского городского совета на улице З.Космодемьянской открыли фреску с портретом С.Петлюры. Аналогичная фреска была установлена 31 июля в г. Каменец-Подольский.

23 мая 2019 г. возле городской гимназии № 2 в Ивано-Франковске был открыт очередной памятник Р.Шухевичу, что вызвало возмущение послов Польши и Израиля, которые обратились к мэру города с осуждением увековечивания памяти преступников[43].

В июне 2019 г. на государственном уровне отмечалось 75-я годовщина создания Украинского освободительного совета, который подают как верховный орган освободительной борьбы Украины как против СССР, так и против нацистской Германии.

29 июля 2019 г. в Золочевском районе Львовской области при государственной поддержке прошло торжественное перезахоронение с воинскими почестями останков участников дивизии СС «Галичина», приуроченное к 75-летию поражения дивизии в сражении за г. Броды.

В июле 2019 г. в Киеве прошла презентация романа М.Бутченко «Петлюра. Борьба», в которой этот деятель представлен как герой.

21 августа 2019 г. в г. Самбор (Львовская область) на еврейском кладбище на месте снесенного памятника жертвам Холокоста в присутствии посла Канады на Украине был открыт монумент в честь ОУН–УПА.

28 августа 2019 г. в Тернополе по инициативе местных властей были организованы молодежные спортивные состязания «Кубок Шухевича», посвященные командиру УПА Р.Шухевичу[44].

29 января 2020 г. в Ивано-Франковске была организована торжественная церемония захоронения на Аллее Славы бывшего карателя, участника дивизии СС «Галичина» М.Мумика, в которой приняли участие областные чиновники и духовенство. Многие присутствовавшие на этом мероприятии были одеты в нацистскую форму. Глава областного совета Ивано-Франковской области А.Сыч заявил, что страна нуждается в «таких патриотичных и украиноцентричных воинах, носителях духа истории и идентичности».

В апреле 2020 г. в г. Калюше (Ивано-Франковская область) прошла торжественная церемония вручения учрежденной «Братством воинов дивизии СС «Галичина» награды ветерану этого подразделения Василию Наконечному. Подобные «знаки отличия» вручаются всем здравствующим бывшим эсэсовцам. В момент награждения 95-летний участник подразделения СС рефлекторно вскинул руку в нацистском приветствии. Ранее, в мае 2018 г. по решению Калушского городского совета ему было присвоено звание «Почетный гражданин Калуша»[45].

В апреле 2020 г. на львовском главпочтамте прошла выставка марок и открыток, посвященных дивизии СС «Галичина»[46].

Одновременно монументы воинам Советской Армии и жертвам трагических событий времен Второй мировой войны, в том числе связанных с Холокостом, регулярно подвергаются атакам со стороны праворадикальных и националистических группировок[47]. Как правило, подобные случаи фиксируются украинскими правоохранителями и вносятся в единый реестр досудебных расследований, но участники этих кощунственных акций к ответственности не привлекаются.

В марте 2017 г. в Одессе активисты праворадикальной организации «Сокол» нанесли нацистскую символику на обелиск в память об участниках боев за Одессу и мемориальный камень в честь маршала Г.К.Жукова (был изображен нацистский символ «Волчий крюк», который являлся эмблемой 2-й танковой дивизии СС)[48].

В июне и ноябре 2017 г. в Киеве в парке Вечной Славы радикалы залили цементом Вечный огонь[49].

В апреле 2018 г. в Полтавской области неизвестные осквернили монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма. На плитах мемориала были нанесены надписи «Heil Hitler» с нацистской свастикой[50]. Одновременно в Киеве был осквернен памятник генералу Н.Ф.Ватутину[51].

В мае 2018 г. были нанесены оскорбительные надписи на монумент советским воинам в Днепропетровске.

В июне и июле 2018 г. во Львове участники экстремистской организации «С14» осквернили могилу советского разведчика Н.Кузнецова и Памятник погибшим воинам Красной Армии[52].

В январе 2019 г. власти снесли Монумент Славы во Львове[53].

2 июня 2019 г. в Харькове активисты «Национального корпуса» разбили бюст маршала Г.К.Жукова.

4 июня 2019 г. была разбита мемориальная доска Г.К.Жукову.

В июле 2019 г. вандалами был осквернен памятник Н.Ф.Ватутину в Полтаве.

5 сентября 2019 г. повреждены знаки серп и молот на Марсовом поле во Львове.

15 сентября 2019 г. вандалы нанесли оскорбительные надписи на мемориал жертв Холокоста в Николаевской области.

В ноябре 2019 г. вандалы облили красной краской памятник Г.К.Жукову в Харькове[54].

В феврале 2020 г. в Одессе националисты демонтировали памятную доску с барельефом маршала Г.К.Жукова со стены студенческого общежития Одесского национального университета им.Мечникова, где в послевоенные годы располагался штаб Одесского военного округа, который Г.К.Жуков возглавлял в 1946-1948 гг. При этом это был последний барельеф советскому полководцу в городе.[55]

В этом же месяце в Одессе вандалы осквернили мемориал в честь освобождения города, который расположен на площади 10-го Апреля[56], а в Киеве двое молодых людей осквернили памятник Н.Ф.Ватутину, облив его зеленкой[57].

19-20 мая 2020 г. в Харькове две ночи подряд неизвестные обливали красной краской памятник Г.К.Жукову[58].

Националисты на Украине безнаказанно проводят свои массовые акции. Ежегодно 1 января (день рождения главаря ОУН С.Бандеры), 14 октября (дата создания УПА) в ряде городов страны радикальные националистические группировки ВО «Свобода», «С14», «Правый сектор», ОУН и др. проводят факельные шествия[59]. В связи с проведением 1 января 2020 г. в Киеве, Львове, Одессе, Днепропетровске очередных факельных шествий в честь С.Бандеры пресс-секретарь президента Украины В.Зеленского заявил, что эти мероприятия соответствуют одному из приоритетных направлений политики – «возрождению и сохранению национальной памяти».

Кроме того, проводятся различные мероприятия, приуроченные к событиям Великой Отечественной войны. Так, в годовщину нападения гитлеровской Германии на Советский Союз 22 июня 2019 г. в Киеве состоялся неонацистский музыкальный фестиваль «Fortress Europe», участники которого скандировали нацистские лозунги. При этом это мероприятие – не единственный неонацистский концерт в Киеве: в декабре того же года прошел фестиваль «Asgardsrei», организованный лейблом «Militant Zone», по информации, связанный с «Азовом». В декабре 2019 г. в сети Интернет появились объявления о продаже билетов на очередной фестиваль «Fortress Europe» 2020 г.

30 июня 2019 г. во Львове «Объединенные силы националистов» (в составе «Национального корпуса», ВО «Свобода» и «Правого сектора») провели марш, посвященный «тысячелетию украинской державы». Дата проведения марша совпала с годовщиной принятия в этом городе в 1941 г. бандеровцами «Акта провозглашения Украинской державы» и началом масштабного еврейского погрома в городе, организованного также бандеровцами[60].

Вместе с этим на Украине вводятся законодательные запреты на символику Красной Армии, СССР, осуществляется препятствование ветеранам и активистам антифашистских движений в проведении памятных мероприятий по празднованию Дня Победы, властями ведутся преследования НПО, борющихся с героизацией нацизма, неонацизмом и расизмом.

Националисты и праворадикалы ежегодно срывают мероприятия по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и иных памятных дат. Украинские власти, как правило, не пресекают противоправные действия злоумышленников.

Например, в мае 2017 г. в Киеве лидер националистической организации ОУН Н.Коханивский анонсировал на своей странице в социальной сети проведение мероприятия под названием «Смертный полк», который должен был помешать проведению в Киеве акции «Бессмертный полк»[61]. В апреле 2018 г. националисты напали на граждан, пришедших возложить цветы к памятнику генералу Н.Ватутину в Киеве[62]. В ноябре 2018 г. Львовский городской совет принял решение о прекращении финансирования местного Совета ветеранов Великой Отечественной войны[63]. Из относительно недавних примеров – в 2018 и 2019 гг. в День Победы в Киеве националисты в одежде с нацистской символикой нападали на организатора памятных мероприятий, директора Института правовой политики и социальной защиты Е.Бережную. При этом сотрудники правоохранительных органов не реагировали на действия радикалов, а вместо этого задерживали пострадавшую[64].

В 2020 г., несмотря на введенные властями ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, украинские националисты в День Победы также предприняли ряд кощунственных акций. В Одессе националисты сорвали проведение автопробега, устраивали драки и мешали отмечать 75-летие Победы. Радикалы также прошли маршем, держа в руках портреты пособников нацистов из ОУН – УПА, других подобных организаций и символикой нацистской дивизии СС «Галичина»[65]. Во Львове юные неонацисты устроили акцию на Холме Славы, показывая нацистскую символику и включая запись, стилизованную под сообщение немецких оккупантов, в момент возложения горожанами цветов к могилам погибших воинов. Власти Украины никак не отреагировали на подобные действия граждан[66].

Помимо этого, националисты проводят кощунственные акции, приурочивая их к датам трагических событий. В частности, ежегодно радикалы проводят акции в день трагедии в Одесском доме профсоюзов. В 2018 г. в Одессе радикалы напали на участников мероприятия в память о жертвах трагедии[67]. В день пятилетия этой трагедии 2 мая 2019 г. националисты организовали «Марш украинского порядка» в центре города. На следующий день после этих событий были сожжены цветы и памятные таблички на Куликовом поле, которые горожане принесли в память о погибших. А экс-депутат Верховной Рады, член ВО «Свобода» Ирина Фарион эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявила, что одобряет действия украинских радикалов в Одессе 2 мая 2014 г. и считает необходимым «рассказывать детям, как нужно гнать сепаратистов, в частности в профсоюз, и как эти сепаратисты сами, по собственной воле будут себя поджигать»[68].

На Украине возросло число ксенофобских проявлений и преступлений на почве ненависти. На фоне массовой кампании по героизации украинских радикал-националистов, участников и организаторов уничтожения еврейского населения Украины в годы Второй мировой войны отмечается значительно возрастание проявлений антисемитизма.

С 2014 г. правозащитниками было зафиксировано свыше 500 случаев вандализма в отношении памятников и мемориалов в честь воинов, освобождавших в годы Великой Отечественной войны территорию Украины от нацистов, и погибших мирных жителей, осквернения синагог, еврейских кладбищ и мемориалов жертвам Холокоста[69].

17 октября 2019 г. поврежден памятник жертвам Холокоста и осквернен мемориал в г. Яворов Львовской области[70].

25 ноября 2019 г. обрисован свастиками памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему в Киеве[71].

1 января 2020 г. в разных городах Украины радикальные националистические организации провели факельные шествия в нацистском стиле, сопровождавшиеся ксенофобскими лозунгами. В ряде муниципалитетов, в том числе Киеве, они проводились при поддержке местных властей[72].

10 января 2020 г. группа из 30 человек напала на группу паломников возле могилы раввина Нахмана в городе Умань Черкасской области[73].

18 января 2020 г. был осквернен мемориальный знак в память о 15 тысячах местных евреев уничтоженных в ходе Холокоста в Кривом Роге[74].

11 февраля 2020 г. глава еврейской общины города Коломыи Яков Залицкер получил письмо от имени управления Национальной полиции по Ивано-Франковской области с требованием предоставить в ведомство полный список всех жителей данной национальности, в том числе студентов, их адреса и контакты. Это якобы необходимо в рамках борьбы с организованной преступностью[75]. Подобное же требовали от еврейских общин сотрудничавшие с нацистами украинские власти на оккупированной территории в первые годы Великой Отечественной войны.

Националистические и неонацистские организации распространяют свою идеологию в Интернете. На это, в частности, указывает размещенный на информационном портале Харьковской правозащитной группы[76] отчет НПО «Human Rights Watch», в котором отмечается безнаказанность местных радикалов, распространяющих идеи превосходства украинцев над другими нациями.

В сети Интернет фиксируются многочисленные случаи пропаганды межэтнической и расовой нетерпимости. Помимо этого, действуют специфические информресурсы (http://buntokratia.com, http://catars.is, http://acrains.com), на которых украинские праворадикальные и националистические организации размещают публикации расистского и антисемитского характера[77].

Согласно докладу Объединенной еврейской общины, опубликованному в феврале 2019 г. на Интернет-портале «JewishNews»[78], официальная статистика фактов проявления антисемитизма не соответствует реальному положению дел. Также обращает на себя внимание то, что в документе установлена прямая зависимость роста случаев антисемитизма от проводимой государством политики героизации нацистских приспешников.

Ультранационалистические группировки, в частности «Правый сектор», «Национальный корпус», ВО «Свобода», действуют на Украине легально. Данные объединения были представлены в парламенте страны её лидерами – Д.Ярошем, А.Билецким и А.Ильенко. Более того, имеются примеры вхождения националистов в органы исполнительной власти. Одним из таких ярких примеров является назначение 8 февраля 2017 г. бывшего неонацистского активиста и боевика «Азова» Вадима Трояна заместителем министра внутренних дел Украины[79].

Националисты из ВО «Свобода» также имеют внушительное число своих членов в местных органах власти. Лидер экстремистской организации «С14» Е.Карась является членом Совета общественного контроля в Национальном антикоррупционном бюро Украины[80].

С 2018 г., когда Киевский городской совет подписал соглашение с группировкой «С14», эта структура создает «городскую стражу» для патрулирования улиц, в которую входят преимущественно члены «С14» и молодежного крыла ВО «Свободы». Структура финансируется за счёт муниципальных средств. По меньшем мере три таких патруля зарегистрированы в Киеве, а еще 21 – в других городах страны.

Ограничение деятельности СМИ (цензура, давление, преследование журналистов)

На Украине отмечен целый спектр проблем, связанных с функционированием СМИ. Серьёзным рестрикциям подвергаются права на свободу мнения и его свободное выражение, ограничивается независимая работа журналистов, предпринимаются попытки по ужесточению цензуры. Высоким остается уровень агрессии в отношении сотрудников СМИ. Зафиксированы неоднократные случаи блокирования праворадикальными «активистами» неугодных Киеву телеканалов. Уровень давления на журналистов со стороны властей Украины достиг наибольшего за период независимости уровня. Отмечается вмешательство спецслужб в работу СМИ и деятельность общественных организаций, выступающих с альтернативных официальной позиции точек зрения[81].

Несмотря на призывы многих структур и механизмов по правам человека по-прежнему отсутствуют какие-либо заметные подвижки в расследовании резонансных дел, связанные с гибелью журналистов О.Бузины и П.Шеремета.

Отмечается вмешательство украинских спецслужб в работу СМИ и деятельность общественных организаций, выступающих с альтернативных официальной позиции точек зрения. Распространенным средством давления со стороны власти является открытие уголовных дел против неугодных журналистов. Так, было заведено несколько уголовных дело против главного редактора крупнейшего Интернет-СМИ Украины «Страна.UA», занимающего независимую позицию, И.Гужвы. Преследования подвергся украинский журналист, владелец информационного агентства «Open Ukraine» и бывший военнослужащий А.Мединский. Ряд уголовных дел было заведено в отношении издания «Страна.UA».[82]

Также неоднократно проходили обыски в редакциях информагентств «Вести Украина», «РИА Новости Украина» (в том числе уголовному преследованию по обвинению в госизменен подвергся главный редактор «РИА Новости Украина» К.Вышинский), преследованиям подвергались независимые журналисты (Ю.Лукашин, В.Скачко). В следственных изоляторах (как, правило) без права внесения залога содержались или продолжают находиться такие журналисты и блогеры, как Д.Василец[83] (в 2018 г. отпущен под домашний арест), В.Муравицкий[84] (c 2018 г. под круглосуточным домашним арестом), П.Волков[85] (в марте 2019 г. полностью оправдан).

Правозащитники отмечают также неоднократные случаи, когда сотрудники СБУ давали журналистам ориентировки о том, как относиться к некоторым резонансным новостям на Украине. Имеется информация, что украинские органы исполнительной власти также готовят сборники по таким вопросам. В качестве примера приводятся ежемесячные темники администрации президента Украины для журналистов и блоггеров с «правильным» отражением текущей ситуации и её нужным освещением общественности.[86]

Имеются неоднократные случаи блокирования праворадикальными «активистами» неугодных властям телеканалов. Кроме того, при фактическом попустительстве властей происходят нападения и иные акты агрессии националистов на офисы СМИ, выступающих с позиций, альтернативных официальной точке зрения. Так, угрозам, агрессии и нападениям радикалов неоднократно подвергалось здание телеканала «Интер», здание телеканала «НАШ», здание телеканала «112», офис телеканала «NewsOne». Как правило, такие инциденты происходили в связи с мероприятиями СМИ, предполагавшими подключение участников из России или демонстрацию критического по отношению к киевским властям материала (в том числе известного фильма американского режиссера О.Стоуна).

Помимо этого правозащитники указывают, что журналисты часто подвергаются преследованиям со стороны украинских националистов именно за освещение их насильственных акций.

В 2019 г. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад «Гражданское пространство и основные свободы накануне президентских, парламентских и местных выборов в Украине в 2019-2020 гг.». Согласно данным мониторинга, в стране прослеживается «тенденция жестоких нападений и актов запугивания» в отношении сотрудников СМИ, активистов гражданского общества и политических лидеров, а также адвокатов.

В начале ноября 2019 г. в Верховной Раде Украины прошли слушания по теме безопасности деятельности сотрудников СМИ. В ходе них, в частности, отмечалось, что с 1993 по 2019 гг. в стране были убиты около 60 журналистов. В 2019 г. было зафиксировано более 200 противоправных действий в отношении журналистов (в том числе угрозы, оскорбления, незаконное препятствование профессиональной деятельности, применение силы, порча оборудования и средств связи). 92% таких преступлений остаются не расследованными или безнаказанными. До суда доходит только 1 из 12 случаев, наказание правонарушителей преимущественно сводится к символическим штрафам. Также отмечалось, что журналисты боятся публиковать «чувствительные» материалы, которые могут не понравиться фигурирующим в них лицам и спровоцировать агрессию и преследования с их стороны.

На фоне усилий украинских властей по постановке законопослушной медиасферы под свой контроль в стране беспрепятственно действует ресурс, открыто нарушающий право на частную жизнь, – получивший скандальную известность сайт «Миротворец». На этом ресурсе публикуются собранные нелегальным путем персональные данные лиц, которых авторы сайта называют «сепаратистами» или «врагами Украины», включая репортеров, политиков и деятелей культуры, выступающих с альтернативной официальной точкой зрения, и даже российских дипломатов. В настоящее время данный Интернет-ресурс активно используется украинскими спецслужбами, а также радикальными националистическими структурами для оказания психологического давления на отдельных лиц, которых они обвиняют в «сепаратизме и измене родине». Наиболее вопиющим случаем стала публикация личных данных, включая адрес проживания, журналиста О.Бузины, после чего он был убит. Кроме того, ряд журналистов заявили о замораживании их банковских счетов в связи с тем, что они включены в этот перечень.

В дополнение к этому, информация сайта «Миротворец» используется судами Украины на всех стадиях судебного производства в качестве доказательственной базы. С резкой критикой «Миротворца» выступают международные правозащитные организации, правозащитники, журналисты. Так, украинская правозащитная НПО «Успiшна варта» отмечала, что обнаружила 101 судебное решение по уголовным производствам, где в мотивировочной части в качестве доказательственной базы указаны материалы сайта «Миротворец».[87]

В 2019 г. Институт массовой информации (ИМИ) зафиксировал 243 случая нарушений свободы выражения мнения (в 2018 г. – 235, в 2017 г. – 281). Из них 172 касались проявлений физической агрессии против журналистов, один журналист погиб. В Институте отметили, что ситуация с соблюдением свободы слова в 2019 г. ухудшилась.

При этом другие общественные организации указывают, что ИМИ занижает данные. Издание «Страна.UA» приводит мнение главы Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергея Томиленко. Из-за того что ИМИ необъективно отражает картину с давлением на СМИ, в НСЖУ даже внедрили свой, альтернативный «Индекс физической безопасности» – мониторинг нападений на журналистов, проводимый совместно с партнерскими общественными организациями: ОО «Информационная безопасность», ОО «Платформа прав человека», Академией украинской прессы и Институтом развития региональной прессы. Так, если НСЖУ за 2017 г. зафиксировал 90 случаев применения силы, то ИМИ, по данным НСЖУ, за тот же период приводит 29 случаев[88].

Согласно последним данным «Индекса физической безопасности журналистов Украины», за первые пять месяцев 2020 г. на Украине зафиксировано 30 случаев нападения на работников СМИ, 4 из них имели место в мае 2020 г.[89]

Помимо давления украинских властей на средства массовой информации с октября 2018 г. в полную силу работает закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации» (принят в октябре 2017 г.), в соответствии с которым доля передач и фильмов на украинском языке на общенациональных каналах составляет не менее 75 %, а в эфирах региональных и местных телекомпаний – не менее 50 %.

Правозащитники указывают, что данная мера может оказаться неэффективной: вместо ожидаемой украинизации сферы медиа применение упомянутого закона может привести к изменению структуры потребления информационных продуктов в пользу Интернет-ресурсов и сокращение рынка традиционных медиа (прессы и телевидения), которые для выполнения требования закона будут вынуждены нести большие финансовые затраты на производство контента на украинском языке и из-за этого будут нести убытки. Это усилит наблюдаемую в последние годы на Украине тенденцию сокращения украиноязычных газет и – в более широком плане – тенденцию сокращения официально зарегистрированных изданий. Так, с 2014 по 2018 гг. количество украиноязычных газет снизилось на 13,5 %, а тиражи – на 23,8 %. В целом за тот же период общее число изданий к 2018 г. сократилось на 20 % (с 2169 до 1736), количество тиражей – на 33 % (с 2,7 до 1,8 млрд.). С учетом того, что медиапотребление определяется не языком, а качеством медиапродукта, это приведет к сокращению производства качественного контента и, соответственно, к сужению аудитории. При этом, по данным исследования правозащитной платформы «Успиiшна варта» русскоязычные продукты значительно поднимали рейтинги просмотра телеканалов, имеющих такой компонент в своем вещании. Например, 9 мая 2019 г. телеканал «Интер», транслировавший концерт ко Дню Победы, стал лидером украинского телеэфира (по категории массовой всеукраинской аудитории старше 18 лет). Доля канала составила 14,5 %. Всего в стране эту программу посмотрели 12,2 млн зрителей.[90]

Распространение новой коронавирусной инфекции способствовало дальнейшему ухудшению положения в этой области. Многие случаи нарушения прав журналистов были связаны с освещением ими темы самоизоляции и карантина, а также соблюдения иных противоэпидемиологических мер. Кроме того, имели место инциденты, когда борьба с COVID-19 использовалась органами местного самоуправления в целях проведения отдельных сессий в закрытом формате без участия представителей прессы и телевидения[91].

Так, в г. Харькове неизвестными был избит журналист издания «Информбюро», который снимал репортаж о нарушении введенных властями страны карантинных ограничений, а именно о собраниях молодых людей на парковке возле станции метро «Научная». После съемки сюжета он вызвал на место происшествия полицию, чтобы та отреагировала на нарушения. После того, как правоохранители уехали, журналиста избили, отобрав телефон и рюкзак с личными вещами.

7 мая в г. Запорожье мужчина пытался препятствовал работе журналиста и оператора телеканала «НТН» во время съемки сюжета о работе рынка «Бахчисарай» во время карантина. Он ругался и пытался сорвать с сотрудников СМИ респираторы.

Во Львове корреспондента и оператора телеканала «Перший захiдний» («Первый западный)» пытались вытолкать из парикмахерской. Они также готовили материал о нарушении введенных ограничений.

Наряду с этим 26 мая в Киеве журналистка телеканала «Прямий» («Прямой»)» пострадала во время штурма музея Ивана Гончара сотрудниками Государственного бюро расследований. После того, как дверь в здание была выломана, началась потасовка, в ходе которой представители силового ведомства несколько раз ударили девушку в грудь и живот, несмотря на то, что в руках у нее был микрофон с логотипом канала, а на шее висело удостоверение[92].

Правозащитные организации указывают, что ухудшает ситуацию непривлечение к ответственности виновных за ранее совершенные нападения. В качестве примеров приводятся жестокое избиение в Черкассах журналиста В.Комарова, специализировавшегося на журналистике расследования, который полтора месяца находился в коме и умер 20 июня 2019 г.[93] Наблюдательная миссия ООН по правам человека на Украине (НМПЧУ) отмечала также, что на длящийся уже более трёх лет процесс по делу об убийстве Олеся Бузины постоянно оказывали давление правонационалистические радикальные группировки. В итоге дело, которое рассматривалось разными судами, было фактически остановлено, и процесс по сути вернулся к началу после того, как в мае 2019 г. ведущий дело судья взял самоотвод[94]. Ещё один пример, приводимый НМПЧУ, – дело Александра Влащенко. 30 ноября 2019 года журналист, работавший в Интернет-издании, разоблачающем коррупцию в Николаеве, у своего дома подвергся нападению с избиением и применением перечного аэрозоля. По состоянию на 15 февраля 2020 г. полиция практические не продвинулась в расследовании этого нападения[95].

В то же время 12 декабря 2019 г. правоохранительными органами были задержаны три подозреваемых в совершенном в 2016 г. убийстве известного журналиста Павла Шеремета. Организатором преступления, по версии следствия, был сержант вооруженных сил Украины А.Антоненко, а исполнителем – детский врач Ю.Кузьменко. В деле также фигурирует медсестра Я.Дугарь[96].

Журналисты часто подвергаются преследованиям со стороны украинских националистов за освещение их насильственных акций. При фактическом попустительстве властей происходят нападения и иные акты агрессии радикалов на офисы СМИ.[97]

Так, 18 мая в Киеве украинские националисты устроили провокацию у офиса известного журналиста и блогера Дмитрия Гордона. Здание разрисовали нецензурными ругательствами и забросали куриными яйцами. Причиной послужили интервью, взятые Д.Гордоном у Игоря Гиркина (Стрелкова), бывшего лидера ополчения в Донбассе[98], и депутата Государственной Думы Российской Федерации Натальи Поклонской. Журналист заявил, что это было сделано в рамках его сотрудничества с СБУ, но Служба безопасности Украины дезавуировала это утверждение[99].

Случаи нападений на журналистов также попадали в поле зрения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Так, 19 января 2020 г. Миссия указала, что в Киеве на Михайловской площади группа из 25 человек, проводивших памятное мероприятие в годовщину убийства журналистов, в присутствии большого количества сотрудников правоохранительных органов была атакована радикально настроенными молодыми людьми, забросавшими участников мероприятия яйцами[100]. Также в своих докладах СММ упомянула многолюдные пикеты администрации Президента Украины национал-радикалами из «Свободы», «Демсокиры» и «Нацкорпуса» 20 февраля и 17 марта с требованием ужесточить политику властей по Донбассу[101].

8 января 2020 г. в Киевском апелляционном суде, где прошли два заседания по делу об убийстве Павла Шеремета. Журналисты были вынуждены обратиться к сотрудникам правоохранительных органов, чтобы те обеспечили безопасный выход из помещения суда[102].

Ранее, 24 декабря 2019 г., возле здания Апелляционного суда Киева, где также проходило слушание по делу об убийстве Павла Шеремета, националисты избили корреспондента издания «Шарий.net», угрожали журналисту «Страны.UA» Юлии Корзун, и ударили сотрудницу телеканала «ZIK» Аллу Жизневскую, когда та снимала происходящее на камеру телефона[103]. Данный эпизод попал в поле зрения НМПЧУ. В своем докладе представители Миссии отметили, что правоохранители, присутствующие на месте происшествия, не смогли принять адекватных мер по защите журналиста[104].

11 июня 2020 г. сторонники радикала Сергея Стерненко, обвиняемого в совершении убийства в мае 2018 г. в Одессе, прогнали журналистов, работающих на ресурсах блогера Анатолия Шария, от здания СБУ, где проходили следственные действия. На видео, опубликованном в социальной сети «Twitter» видно, как в ответ на вопрос журналистки о причинах некорректного поведения с её коллегами, националисты включают сирену и, находясь вплотную к журналистке, нецензурно выражаются через громкоговоритель в адрес А.Шария[105]. Кроме того, члены «группы поддержки» Стерненко призывали напасть на журналистов «Страны.UA» и телеканалов «ZIK», «112» и «Newsone», а также плюнуть им в лицо[106].

НМПЧУ с обеспокоенностью также указывала на правительственную инициативу по разработке законодательства по борьбе с распространением «дезинформации» (законопроект «О противодействии дезинформации). В случае её реализации под угрозой окажется свобода слова. В частности, среди предполагаемых изменений – повышение ответственности за распространение недостоверной информации (ужесточение административной и введение уголовной ответственности) и лишение анонимности пользователей Интернета. УВКПЧ призывает правительство перенести фокус внимания на целенаправленное предотвращение кибератак и противодействие злонамеренным автоматизированным аккаунтам («ботфермам»), инвестировать средства в повышение уровня медийной грамотности населения и обеспечить открытый доступ к информации[107].

Особое внимание уделяется и находящемуся в разработке законопроекту «О медиа», который должен заменить собой 5 медийных законов: «О телевидении и радиовещании», «О печати», «Об информационных агентствах», «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» и «О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации». Проект призван регулировать деятельность не только СМИ, но и любых поставщиков информации. Некоторые положения данного законопроекта значительно затрудняют работу журналистов, а также усиливают контроль государственных органов над деятельностью СМИ. Причем на это обратили внимание даже традиционно лояльные к власти грантовые организаци[108].

Внимание украинским законодательный инициативам в сфере регулирования средств массовой информации уделил Представитель ОБСЕ по свободе СМИ А.Дезир. В пресс-релизе от 23 января 2020 г. он подчеркнул, что инициатива о противодействии распространению ложной информации нарушает свободу медиасферы, поскольку предполагает избыточное вмешательство госструктур в её деятельность.[109] В этой же связи в ходе своего визита на Украину 4-7 февраля 2020 г. А.Дезир выражал обеспокоенность возможным уголовным преследованием тех журналистов, которые на основании неясных критериев будут отнесены к дезинформационным[110]. 2 марта 2020 г. офис А.Дезира опубликовал подготовленный испанским экспертом по вопросам свободы СМИ и государственного регулирования медиасферы Х.Бората Миром правовой анализ украинского законопроекта «О медиа»[111] на предмет его соответствия обязательствам Киева в сфере обеспечения свободы СМИ (в том числе, ст. 10 ЕКПЧ, ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, Копенгагенскому документу СБСЕ 1990 г. и решению СМИД ОБСЕ в Милане 2018 г. «О безопасности журналистов»; также была проанализирована практика Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), рекомендации Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)). По большинству аспектов экспертом было дано негативное заключение. Украине рекомендовано привести законопроект в соответствии «с международными стандартами, обязательствами ОБСЕ и лучшими практиками соблюдения свободы слова и информации, чтобы избежать его негативного влияния на свободу СМИ в стране».

Украинские власти также не отказываются от практики депортации иностранных репортеров. В 2018 г. на Украину был запрещен въезд ряду российских журналистов, в том числе корреспонденту RT П.Слиер и телеведущему, члену Союза журналистов России Е.Примакову, которые направлялись в Киев с целью участия в конференции ОБСЕ «Укрепление свободы СМИ и плюрализма на Украине во время конфликтов в стране и вокруг нее».

В 2019 г. Служба безопасности Украины запретила австрийскому журналисту К.Вершюцу, который более 4 лет работал шефом корпункта телеканала ORF в Киеве, въезд в страну на год. Он был также включен в базу данных «агентов Кремля»[112]. К.Вершюц освещал конфликт в Донбассе и сделал серию репортажей из Крыма. После довольно резкой реакции МИД Австрии на данный запрет, который был назван «недопустимым актом цензуры в Европе», а также иском журналиста в судебные инстанции при поддержке известного юриста А.Портнова, запрет на въезд был снят[113].

Преследования национальных меньшинств

Большинство лиц, принадлежащих к этническим или национальным меньшинствам, на Украине подвергаются риску дискриминации и стигматизации. Действующие в стране праворадикальные организации, такие как «Правый сектор», «Гражданский корпус Азов» и «Социал-национальная ассамблея», поощряют подстрекательство к расовой ненависти и распространение расистской идеологии[114]. Многочисленные случаи пропаганды нетерпимости фиксируются в сети Интернет. На специфических информресурсах (как, например, http://buntokratia.com, http://catars.is, http://acrains.com) националисты размещают публикации расистского и антисемитского характера[115]. Проявления ксенофобии характерны и для правоохранительных структур. Распространенной остается практика задержания, арестов, проверки документов на основании расовой и этнической принадлежности.

Правозащитные организации Украины констатируют динамику роста случаев ксенофобии и агрессии в отношении иностранцев в правоохранительных структурах. Распространенной остается практика задержания, арестов, проверки документов на основании расовой и этнической принадлежности.

В том числе на Украине сохраняются стереотипы и предрассудки в отношении цыган. В отношении представителей этой общины нередки проявления агрессии, которые заканчиваются в том числе убийствами. Представители международных правозащитных структур и механизмов фиксируют вялую реакцию украинской фемиды на нападения местных националистов на поселения цыган[116].

Так, на дискриминацию на Украине, распространённые стереотипы и предрассудки в отношении цыган, в том числе приводящие к физическим нападениям и убийствам представителей этой общины, указывал с обеспокоенностью Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД). Комитет выражал также обеспокоенность в связи с инцидентами на расовой почве и ксенофобии, с которой сталкиваются на Украине беженцы и искатели убежища[117].

В апреле 2020 г. в своих заключительных замечаниях по итогам рассмотрения 7-го периодического доклада Украины Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) с обеспокоенностью указал на то, что относительный уровень обнищания, который остается в стране сравнительно стабильным, оказывает негативное воздействие на маргинализованные группы населения, в том числе цыган, крымских татар, и семьи мигрантов[118].

Помимо нападений радикалов на поселения цыган, пик которых приходился на 2016-2018 гг., особенно на западе страны, а также в Киеве, к преследованиям этого национальнойго меньшинства подключаются украинские чиновники.

Так, например, 9 марта 2020 г. занимавший в то время пост министра инфраструктуры Украины В.Криклий вместе с членами организации «С14», структурой «городская стража» и депутатом Верховной Рады от партии «Слуга народа» Р.Грищаком устроили совместный рейд на ж/д вокзал г.Киева под предлогом борьбы с «цыганскими бандами». После «инспекции» националисты расклеили на вокзале плакаты «Вас могут ограбить цыгане», с переводом на английский. Причём на английском текст звучит вполне безобидно: «Остерегайтесь карманников» (Beware of pickpockets)[119] .

Наряду с этим привычным явлением становятся случаи, когда в ходе публичных дискуссий, в том числе в выступлениях общественных и политических деятелей, в СМИ, в частности в Интернете, и в ходе митингов звучат ненавистнические высказывания расистского толка и заявления дискриминационного характера, направленные главным образом против меньшинств[120].

21 апреля 2020 г. мэр Ивано-Франковска, член партии «Свобода» Р.Марцинкив на совещании, видео с которого попало в сеть, поручил правоохранителям принудительно вывезти людей цыганской национальности в Закарпатье[121].

Вскоре после этого в селе Холмок Ужгородского района была образована общественная организация «Сообщество ромов Закарпатья». Её представители обратились в Ивано-Франковский городской суд, требуя возмещения морального вреда за использование языка расистской и этнической ненависти в отношении национального меньшинства. Сумма иска к чиновнику составила 250 тыс. гривен.

В отношении Р.Марцинкива начато уголовное производство[122].

В мае 2020 г. стало известно еще о двух инцидентах. В г. Измаил Одесской области группа из тридцати человек напала на дом цыганской семьи. Нападению предшествовал конфликт между цыганами и двумя участниками погрома. По информации СМИ, ранее представители меньшинства напали на женщину, а местные жители оказали ей помощь[123].

В Голосеевском районе Киева неизвестные сожгли палатку цыган, а её обитателей избили[124].

На фоне массовой кампании по героизации украинских радикал-националистов, участников и организаторов уничтожения еврейского населения Украины в годы Второй мировой войны отмечается значительное возрастание проявлений антисемитизма[125].

Так, 1 января 2020 г. в разных городах Украины радикальные националистические организации провели факельные шествия в нацистском стиле, сопровождавшиеся ксенофобскими лозунгами. В ряде муниципалитетов, в том числе в Киеве, они проводились при поддержке местных властей[126].

10 января 2020 г. группа из 30 человек напала на группу паломников возле могилы раввина Нахмана в г. Умань Черкасской области[127].

18 января 2020 г. вандалами был осквернен мемориальный знак в память о 15 тысячах местных евреев, уничтоженных в ходе Холокоста в Кривом Роге[128].

11 февраля 2020 г. глава еврейской общины города Коломыи Яков Залицкер получил письмо от имени управления Национальной полиции по Ивано-Франковской области с требованием предоставить в ведомство полный список всех жителей данной национальности, в том числе студентов, их адреса и контакты. Это требование было обосновано борьбой с организованной преступностью[129].

Согласно результатам исследования, проведенного «Антидиффамационной лигой», Украина занимает второе место в Европе по числу антисемитских настроений. Если в 2016 г. уровень нетерпимости к евреям составлял 32%, то в 2019 г. – 46 %[130].

Отдельным направлением приложения усилий радикальных «активистов» является противодействие «пропаганде русского мира».

В качестве примера здесь можно привести инцидент, произошедший 30 января 2020 г.: перед Домом профсоюзов, где должно было состояться открытие ежегодного фестиваля «Международная киноассамблея на Днепре – 2020», организованного культурным центром «Лествица», радикалы устроили пикет. Возмущение националистов вызвал тот факт, что среди гостей мероприятий были режиссеры из России[131].

Дискриминация этнических меньшинств идет полным ходом также в образовательной и языковой сферах. Так, в сентябре 2020 г. образование в стране станет полностью украиноязычным. Обучаться на родном языке смогут только дети в начальной школе и детском саду при условии обязательного изучения украинского. Дискриминационные положения, ущемляющие языковые права миллионов граждан Украины – русских, болгар, венгров, греков, поляков, румын и носителей других языков – содержит принятый в сентябре 2017 г. Закон Украины «Об образовании». Подписанный 13 марта 2020 г. президентом страны закон «О полном общем среднем образовании» предусматривает, что русский язык в украинском государстве оказывается в дискриминационном положении как по отношению к украинскому, так и по отношению к языкам стран ЕС и коренных народов. Для детей из числа представителей русскоязычных национальностей – русских, белорусов, армян, евреев, греков, украинцев – принятие закона означает ущемление их права на обучение на родном языке, гарантированного им ст. 53 Конституции Украины[132].

Угрозу интересам этнических меньшинств представляют и проводимые в стране административные преобразования. Так, планы по разделению на 5 частей Болградского района Одесской области, компактно населенного этническими болгарами, вызвали волну критики в Народном собрании Болгарии. Представительным органом была принята декларация против данного плана административного разделения. Последнее, по мнению депутатов, нанесет удар по целостности болгарского общества[133].

Правозащитниками зафиксированы десятки случаев проявлений на Украине нетерпимости и/или агрессии в отношении лиц, принадлежащих к меньшинствам или придерживающихся альтернативных политических взглядов. Особую обеспокоенность у них вызывают противоправные действия членов радикальных националистических организаций («С14», «Правый сектор», «Традиции и порядок», «Национальный корпус», «Национальные дружины», ОУН и др.). Их насильственные акции остаются практически без внимания правоохранительных органов. Сами праворадикалы не скрывают, что свою деятельность тесно координируют с СБУ и МВД.

КЛРД в августе 2016 г. с обеспокоенностью указывал на то, что в стране имеют место инциденты на расовой почве и преступления на почве ненависти, включая физические нападения на отдельных лиц ввиду их этнического происхождения (в частности, Комитет с обеспокоенностью отметил случаи отказа в доступе африканцам и индийцам из-за их цвета кожи в некоторые общественные места в Ужгороде, например в местный аквапарк). Кроме того, эксперты КЛРД выразили обеспокоенность тем, что на Украине не всегда проводятся надлежащие и эффективные расследования преступлений на расовой почве, и что виновные лица не привлекаются к судебной ответственности. Комитет также отметил низкое число возбуждаемых в национальных судах дел, связанных с преступлениями на почве ненависти. Помимо этого КЛРД указал, что такие праворадикальные организации, как «Правый сектор», «Гражданский корпус Азов» и «Социал-национальная ассамблея», поощряют подстрекательство к расовой ненависти и пропаганду расистской идеологии. Он также отметил, что такие организации виновны в насилии на расовой почве в отношении представителей групп меньшинств, которое часто остается безнаказанным. Было отмечено, что возможности национальных меньшинств в плане доступа к правосудию для защиты от дискриминации весьма ограничены[134].

Более того, озабоченность экспертов Комитета этим вопросом сохраняется. Направленные Украиной пояснения по выполнению заключительных замечаний КЛРД оказались недостаточными для Комитета, и в своем последующем письме от 18 декабря 2017 г. он призвал украинские власти обеспечить полное и эффективное выполнение положений законодательства в отношении противодействия организациям, пропагандирующих расизм и расовую ненависть, а также предоставить в следующем докладе КЛРД подробную информацию относительно прогресса в расследовании и привлечении к ответственности таких структур[135].

Дискриминация национальных меньшинств в сфере образования и пользования своим языком

Составной частью политики официального Киева в отношении национальных меньшинств – насильственной украинизации – является дискриминация значительной части населения по языковому признаку, в том числе грубое нарушение прав русскоязычной общины.

Начиная с 2017 г. в законодательстве страны последовательно проводится линия на запрет использования любого языка, кроме украинского, в государственном секторе, в образовательном процессе и в СМИ.

В сентябре 2017 г. был принят закон «Об образовании», который предусматривает, что с 2020 г. обучение в украинских учебных заведениях будет вестись только на государственном языке. Образование на языках меньшинств разрешено в дошкольных учреждениях и начальной школе. Данный законодательный акт ущемляет языковые права миллионов граждан Украины – русских, болгар, венгров, греков, поляков, румын и носителей других языков.

В апреле 2019 г. принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который закрепляет использование украинского языка во всех сферах общественной жизни, кроме частного общения и отправления религиозных обрядов. В соответствии с ним любые попытки введения на Украине официального многоязычия признаются действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя. Одновременно документом предусмотрено преференциальное отношение к языкам коренных народов, а также языкам государств Евросоюза. Таким образом, русский язык, который в повседневной жизни использует большинство населения страны, подвергается двойной дискриминации.

Очередным шагом на пути установления в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима стало подписание 13 марта 2020 г. В.Зеленским закона «О полном общем среднем образовании»[136]. Данный закон также предусматривает, что русский язык в украинском государстве оказывается в дискриминационном положении как по отношению к украинскому, так и по отношению к языкам стран ЕС и коренных народов. Все обучающиеся из этих категорий наравне с этническими украинцами сохраняют возможность в полном объеме получать образование на родном языке. Для представителей национальных меньшинств, говорящих на языках стран ЕС, предусмотрена возможность учиться на родном языке первые четыре года, после чего время обучения на украинском языке будет постепенно увеличиваться с 20 до 60 % к девятому классу. Для всех остальных учащихся доля преподавания на государственном языке должна составить 80 – 100 % уже в пятом классе. Таким образом, дети из числа представителей русскоязычных национальностей – русские, белорусы, армяне, евреи, греки, украинцы – сталкиваются со значительным ущемлением права на обучение на родном языке, гарантированного им ст. 53 Конституции Украины.

В преддверии всеобщего перехода на украинский язык обучения во второй половине июня 2020 г. в стране централизованно проводилась инвентаризация школьных библиотечных фондов для обеспечения учебниками всех образовательных учреждений. Однако украинская система образования оказалась не готова к внедрению законодательных положений на практике. По сообщениям родителей учеников, школы не готовы обеспечить детей учебниками, поэтому приобрести их рекомендуется за свой счет[137].

Замечания в связи с дискриминационными законодательными шагами украинских властей высказывал ряд международных правозащитных структур. В декабре 2017 г. было опубликовано экспертное заключение Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы), которое подтвердило наличие дискриминационных положений в законе «Об образовании». Критические оценки на сей счет были даны и в резолюции ПАСЕ «Защита и развитие региональных языков и языков меньшинств в Европе» от 23 января 2018 г. В декабре 2018 г. Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Л.Заньер подчеркнул, что Украина «должна оставаться пространством для всех национальностей с разными языками, которые они должны иметь право использовать». Свои критические замечания в отношении одиозных украинских языковых законов Л.Заньер озвучивал неоднократно в течение 2019 г.: в ходе заседаний Постоянного совета ОБСЕ 23 мая[138], СБ ООН 16 июля[139], а также в интервью газете «Известия»[140] во время визита в Россию (22-26 июля 2019 г.).

В отношении закона «Об образовании» Венецианская комиссия опубликовала свое экспертное заключение, обнародованное в декабре 2017 г. В частности, экспертами Комиссии было отмечено, что данный закон не содержит норм, которые бы урегулировали положение языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности, русского языка как наиболее распространенного в государстве после украинского. Также указано, что наиболее приемлемым решением стало бы внесение поправок в ст. 7 документа с заменой формулировки о возможности преподавания одной или нескольких дисциплин на двух или нескольких языках (государственном, английском, других официальных языках ЕС) более сбалансированной и четко сформулированной.

Комиссия также предложила украинским властям увеличить период введения в действие новых норм[141]. Однако официальный Киев внес в закон лишь положение, позволяющее национальным меньшинствам, чьим родным языком является один из официальных языков ЕС, продолжать обучение на нем до 2023 г. Статус остальных языков вновь остался без внимания.

Еще одним пунктом заключения Комиссии стала рекомендация об исключении частных школ из сферы действия ограничений[142]. Её украинские власти реализовали уже при принятии закона «О полном общем среднем образовании», после чего Киев заявил о выполнении рекомендаций Комиссии в полном объеме. Однако на практике принятые меры не повлияли на статус русского и иных языков, не включенных в число официальных языков ЕС, а все дискриминационные положения были сохранены.

В декабре 2019 г. Венецианская комиссия опубликовала свое заключение относительно закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»[143]. В нем эксперты отметили противоречие между содержанием акта и международными обязательствами Украины. В частности, Комиссия раскритиковала положения, допускающие «двойную дискриминацию» русского языка (с учетом преференциального режима, избранного в отношении языков ЕС) в общественной и политической жизни, а также в социальной и культурной сферах. Согласно заключению, неоправданным является требование об опубликовании академических исследований исключительно на украинском, английском или иных языках ЕС, что следует считать нарушением права на свободу выражения мнений. То же касается запрета на проведение культурных и развлекательных мероприятий на русском языке.

Комиссия раскритиковала и учреждение института уполномоченного по защите государственного языка, а также введения механизма подачи жалоб и наложения санкций в виде административных штрафов, поскольку неясными остаются юридические основания применения должностным лицом данной меры.

Эксперты подчеркнули, что языковая политика, проводимая официальными властями, является источником постоянного межэтнического напряжения, которое делает невозможным достижение мира и гармонии в обществе. Киеву было указано на необходимость безотлагательного проведения консультаций с представителями общественности для выработки отдельного законодательного акта по защите прав коренных народов и нацменьшинств, отказаться от применения дифференцированного подхода в отношении языков нацменьшинств, рассмотреть возможность отмены механизма жалоб и наложения санкций или, по крайней мере, ограничения его применения, и в целом пересмотреть закон таким образом, чтобы он соответствовал международным обязательствам Украины в сфере прав человека[144]. Оценки и рекомендации Комиссии были поддержаны Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ)[145].

Инициированные украинским руководством законодательные изменения в области использования языков, затрагивающие право в том числе венгерского меньшинства на получение образования на родном языке, вызвали критику со стороны Венгрии. Так, например, на заседании Постсовета ОБСЕ 23 января 2020 г. венгерская делегация выступила с критикой закона «О полном общем среднем образовании», сделав акцент в своем анализе его применения на нарушении Киевом рекомендаций Венецианской комиссии и Европейской конвенции по правам человека 1950 г. В ходе своего визита на Украину 7 февраля 2020 г. министр иностранных дел Венгрии П.Сийярто предложил два возможных решения языкового вопроса: предоставление венгерскому меньшинству такого же статуса, что и коренным народам, или отказ от преподавания ряда дисциплин в старшей школе на государственном языке при одновременном увеличении часов преподавания украинского языка. Однако оба варианта были отвергнуты бывшим министром образования и науки Украины А.Новосад.

Необходимость пересмотра подхода к регулированию языкового вопроса осознают и отдельные представители власти в самом государстве. Так, например, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» М.Бужанский внес законопроект № 2577 «О первоочередных мерах относительно регулирования языкового вопроса на Украине» 10 декабря 2019 г.[146], направленный на выправление ситуации в этой сфере. Однако призывы к тому, чтобы признать справедливость критики в адрес агрессивной украинизации остаются без внимания. Уже 4 февраля законопроект был снят с рассмотрения[147].

Спикер Верховной Рады Д.Разумков прямо заявил о необходимости изменить закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»: «Если мы говорим о языке, то закон о языке должен устраивать всех и соответствовать Конституции, – заявил Разумков, – Я неплохо говорю на украинском, и на русском, иногда и английском. Но если мы говорим об определенных процессах, то вспомним позицию наших зарубежных партнеров. Что о нем сказала Венецианская комиссия? Есть много вопросов. Но гуманитарные вопросы должны объединять общество.»[148]

Другой заметной инициативой в области защиты языковых прав русскоязычного населения стал законопроект № 3084 «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (относительно языка работы)»[149], предложенный М.Бужанским совместно с депутатом от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» О.Волошиным. Авторы предлагают внести в регламент законодательного органа изменения, которыми предусматривалась бы возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со ст. 10 Конституции Украины. В соответствии с данным положением основного закона на Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств Украины. «В регламенте Верховной рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств Украины», – говорится в пояснительной записке к документу[150]. В конце апреля Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Рады рекомендовал законодателям отклонить названный законопроект[151].

Помимо мер по насильственной украинизации сферы образования с октября 2018 г. в полную силу работает закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации» (принят в октябре 2017 г.), в соответствии с которым доля передач и фильмов на украинском языке на общенациональных каналах составляет не менее 75 %, а в эфирах региональных и местных телекомпаний – не менее 50 %.[152]

Правозащитники отмечают в этой связи, что данная мера может оказаться неэффективной: вместо ожидаемой украинизации сферы медиа применение упомянутого закона может привести к изменению структуры потребления информационных продуктов в пользу Интернет-ресурсов и сокращение рынка традиционных медиа (прессы и телевидения). Это может отразиться на сокращении количества официального зарегистрированных изданий, в особенности – украиноязычных газет.[153]

Нарушения прав человека со стороны украинских правоохранительных органов

На Украине не соблюдается право на свободу и личную неприкосновенность. По данным международных мониторинговых структур в области прав человека, в стране имеют место многочисленные факты незаконного содержания под стражей, пыток, запугивания, жестокого обращения, сексуального насилия, в том числе с целью принуждения к признанию вины или сотрудничеству. С мая 2018 г. по май 2019 г. Наблюдательной миссией по правам человека на Украине было зафиксировано 57 подобных случаев.

Исправлению сложившейся ситуации в плане борьбы с произволом со стороны правоохранительных органов во многом препятствует то, что многие преступления, совершенные должностными лицами в прошлом, по-прежнему остаются безнаказанными. Правозащитная организация «Amnesty International» в своем докладе о соблюдении прав человека в Восточной Европе и Центральной Азии за 2019 г. обращает внимание на то, что власти Украины так и не обеспечили возможности добиться справедливости жертвам нарушений прав человека, совершенных в ходе протестов 2013-2014 гг. В результате жестоких действий сил обеспечения безопасности по их подавлению более 100 человек были убиты, сотни ранены.

И без того затянутое и малоэффективное расследование еще больше затормозила институциональная реформа, частью которой стала передача полномочий от офиса генерального прокурора государственному бюро расследований, а также распад группы, расследовавшей «дела Майдана», увольнение ее руководителя и других членов, действия парламента страны, откладывавшего внесение необходимых законодательных поправок. Кроме того, в докладе критикуется практика использования секретных тюрем СБУ, что по-прежнему отрицается киевскими властями, а расследование таких нарушений не проводится[154].

Одним из последних и наиболее резонансных свидетельств практики жестокого обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов стали события, произошедшие в ночь с 23 на 24 мая 2020 г. в полицейском участке Кагарлыка (Киевская область). Сотрудники правоохранительных органов применили пытки к женщине, которую вызвали в отделение в качестве свидетеля: на неё надевали противогаз и наручники, над её головой стреляли из табельного оружия, а также несколько раз насиловали. Одновременно в другом помещении отделения пытки применялись в отношении задержанного мужчины. Глубокую обеспокоенность сообщениями о произошедшем выразила Наблюдательная миссия ООН по правам человека на Украине (НМПЧУ), призвав власти провести эффективное, быстрое, тщательное и беспристрастное расследование всех предполагаемых преступлений со стороны полиции. НМПЧУ обратилась также к парламенту страны, указав на необходимость приведения ст. 127 Уголовного кодекса Украины в полное соответствие со ст. 1 Конвенции против пыток[155].

5 мая 2020 г. издание «Донецкие новости» со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований сообщило о том, что трое оперуполномоченных отдела криминальной полиции г. Краматорска предстанут перед судом за пытки молодого мужчины. В декабре 2019 г. в ходе допроса лица в рамках расследования по уголовному делу по факту мошенничества сотрудники правоохранительных органов избивали и душили потерпевшего, угрожали ему электрошокером[156].

30 мая 2020 г. в Ивано-Франковской области полицейские избили двух задержанных подростков. Молодых людей заставили раздеться до нижнего белья и унижали из-за татуировок. Один из сотрудников также угрожал задержанным, требуя подписать протокол[157].

4 июня 2020 г. издание «Страна.UA» сообщило о том, что начальник полиции г. Павлограда совместно с подчиненными занимался фальсификацией доказательств, запугивал и пытал подозреваемых для получения доказательств[158].

21 апреля 2020 г. в г. Николаеве сотрудники полиции избили администратора майнинг-фермы, незаконно изъяли оборудование и присвоили его себе[159].

Продолжают иметь место многочисленные нарушения прав граждан на справедливое судебное разбирательство, в том числе по уголовным делам, связанным с конфликтом в Донбассе. В частности, распространенной практикой остается принуждение подследственных к заключению соглашений о признании вины и рассмотрение дел в отсутствие обвиняемых, нападения на адвокатов и их запугивание праворадикалами, а также оказание давления ими на представителей судейского корпуса. Случаи нарушения прав человека, включая применение пыток и жестокое обращение со стороны СБУ в отношении лиц, задержанных по обвинениям, связанным с конфликтом на юго-востоке, регулярно документирует НМПЧУ[160].

29 декабря 2019 г. состоялся обмен удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными ДНР и ЛНР. Несколько человек, вернувшихся с территорий, контролируемых украинским правительством, сообщили, что сотрудники СБУ и радикального формирования «Азов» применяли в их отношении пытки, чтобы добиться признательных показаний. В частности, узников вынуждали брать на себя ответственность за боестолкновения, произошедшие в г. Мариуполе 9 мая 2014 г., а также давать показания о прохождении военной диверсионной подготовки под Ростовом. Задержанных избивали, применяли удушение, имитацию повешения и утопления, пытали током, угрожали расправой над близкими[161].

Участники обмена также сообщили, что содержались в секретных тюрьмах СБУ перед тем, как их направляли в СИЗО. При этом с момента фактического задержания до официального оформления проходило от нескольких дней до нескольких месяцев[162].

По данным омбудсмана провозглашенной Донецкой Народной Республики Д.Морозовой, все отпущенные Киевом узники подтвердили, что к ним применялись методы незаконного дознания[163].

Серьезную обеспокоенность правозащитников вызывает ситуация в пенитенциарной системе Украины. Отмечаются плохие условия содержания заключенных в тюрьмах, переполненность этих учреждений.

На имеющиеся проблемы в этой области указывал еще в ноябре 2014 г. Комитет против пыток (КПП) по итогам рассмотрения 6-го периодического доклада Украины о выполнении Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В частности, были отмечены плохие условия содержания заключенных в тюрьмах, переполненность этих учреждений. Следствием этого является распространенность насилия среди заключенных, а также высокий уровень смертности, в том числе значительное число самоубийств.[164]

Помимо тяжелых условий содержания заключенных, в украинских местах лишения свободы фиксируется значительное количество случаев произвольных арестов и применения пыток, причем речь идет о территории, находящейся под контролем киевских властей. Как правило, эти преступления совершают сотрудники Службы безопасности Украины в отношении задержанных, в том числе по обвинениям, связанным с конфликтом на юго-востоке страны. Эти инциденты, в частности, задокументировала НМПЧУ[165].

В схожем ключе оценил состояние мест лишения свободы на Украине и специальный докладчик Совета ООН по правам человека (СПЧ) по вопросу о пытках Н.Мельцер, посетивший страну с 28 мая по 8 июня 2018 г. Спецдокладчик указал на то, что применение сотрудниками правоохранительных органов и СБУ пыток, насилия в отношении задержанных носит структурный характер и отличается, как правило, безнаказанностью. Н.Мельцер отметил, что в ряде посещенных им мест лишения свободы заключенные не желали сообщать о применении пыток как из-за опасений мести, так и из-за недоверия к правоохранительным и судебным властям в целом. Он также отметил, что большая часть тюремной инфраструктуры заметно устарела и нуждается в ремонте или реконструкции, отмечены случаи отключения отопления в камерах и недостатка вентилирования помещений. Питание заключенных также ненадлежащего качества, из-за этого большинство заключенных получают продукты питания от родственников через передачи.[166]

Применение сотрудниками правоохранительных органов и СБУ пыток, насилия в отношении задержанных носит системный характер и отличается, как правило, безнаказанностью[167]. НМПЧУ также указывает в этой связи на тенденции применения пыток и жестокого обращения с задержанными со стороны СБУ[168].

Выявленные проблемы по-прежнему остаются нерешенными. Это находит подтверждение среди зарубежных государств, в том числе институтов судебной власти. Так, 27 мая 2020 г. в ФРГ высший земельный суд Федеральной земли Нижняя Саксония в г. Ольденбурге отказал в запросе украинской стороне на экстрадицию гражданина России А.Онищенко из-за бесчеловечный и унижающих человеческое достоинство условий в местах лишения свободы на Украине. В частности, судом было отмечено, что в случае экстрадиции А.Онищенко обязательные минимальные международные стандарты условий содержания заключенных не будут соблюдены. В подтверждение своего мнения суд сослался на заключение Европейского комитета по предупреждению пыток (ЕКПП) от 2018 г. В частности, в упомянутом документе ЕКПП отмечал, что киевский СИЗО, куда украинские власти намеревались поместить А.Онищенко, находится в «черном списке»: его камеры переполнены, помещения находятся в ужасном состоянии, нормы площади на 1 заключенного не соблюдаются, содержащиеся там лица не получают медицинского обслуживания. Эти условия были признаны ЕКПП бесчеловечными и унижающими человеческое достоинство. При этом было подчеркнуто, что данная проблема носит системный характер. Подобное зафиксировано и в других следственных изоляторах и исправительных учреждениях Киева и других городов Украины.

Очередной инцидент, подсветивший значительные недостатки в пенитенциарной системе Украины, произошел 8 января 2020 г., когда в Алексеевской исправительной колонии № 25 в Харькове осужденные готовили бунт. Его причиной, по мнению Харьковской правозащитной группы, стало неоднократное применение администрацией учреждения пыток, а также случаи избиений и изнасилований. В заявлении правозащитников говорится также, что администрация заведения через добровольных помощников требовала деньги у осужденных. По результатам оперативной проверки 9 января установлен факт применения силы и спецсредств к 22 осужденным с привлечением группы быстрого реагирования[169].

Дискриминация верующих и служителей канонической Украинской православной церкви

Украинские власти не прекращают гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ, крупнейшая религиозная организация Украины, в юрисдикции которой, по данным СМИ, насчитывается свыше 12 тысяч приходов[170]), негласно поощряя к этому праворадикалов[171]. На протяжении 2016-2019 гг. фиксировались многочисленные случаи силовых захватов храмов, поджогов, порчи церковного имущества, физического насилия и запугивания клира и паствы.

Для передела церковной собственности, включая насильственную передачу прав на её использование от УПЦ к новосозданной в декабре 2018 г. при президенте П.Порошенко так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), вносились изменения в действующее законодательство. 20 декабря 2018 г. Верховная Рада приняла закон, обязывающий УПЦ изменить свое название на «РПЦ на Украине». 17 января 2019 г. был одобрен закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)», определяющий упрощенный порядок смены религиозными общинами своей конфессиональной принадлежности, что фактически означало легализацию насильственных захватов.

Для принуждения общин УПЦ перейти в формируемое Киевом религиозное объединение органами государственной власти и правоохранительными органами Украины был предпринят ряд действий, нарушающих конституционные права и свободы граждан Украины. Так, приглашения на «Объединительный собор» в декабре 2018 г., на котором было объявлено о создании ПЦУ, архиереи УПЦ получали из рук государственных чиновников с настоятельными рекомендациями принять участие в мероприятии. Их также вызывали на «беседы» и допросы в Службу безопасности Украины, создавали препятствия при пересечении украинской государственной границы, задерживали под различными предлогами и подвергали унизительным обыскам.

Предпринимались попытки привлечь к уголовной ответственности духовенство УПЦ по безосновательным обвинениям в «государственной измене» и «разжигании религиозной вражды». В некоторых регионах Украины (например, в Ровенской и Житомирской областях) проводились массовые обыски в зданиях епархиальных управлений, храмах и по месту проживания священнослужителей. Изымались все носители информации, вплоть до мобильных телефонов детей. Обыски и проверки наличия церковных ценностей были проведены в том числе на территориях Киево-Печерской Лавры и Успенской Почаевской Лавры.

Так, например, в феврале 2019 г. был депортирован из Украины и лишён гражданства этой страны епископ Макаровский, наместник Десятичного монастыря в Киеве Гедеон, возвращавшийся из поездки в США. В ходе этой поездки епископ Гедеон встречался с сенаторами Конгресса США, информируя их о фактах дискриминации верующих УПЦ на Украине. По заявлению Госпогранслужбы, архиерей был задержан из-за проблем с документами во исполнение поручения «одного из правоохранительных органов». В апреле того же года епископ Гедеон подал иск с требованием вернуть ему украинское гражданство и уже в сентябре 2019 г. Окружной административный суд города Киева обязал Государственную миграционную службу вернуть ему украинское гражданство.[172]

Во время президентской избирательной кампании и вплоть до подведения её итогов в конце апреля 2019 г. на Украине в провластных СМИ продолжалась массированная кампания по дискредитации УПЦ: тиражировались безосновательные политические обвинения в адрес церковных общин, в том числе – в оказании тайной поддержки «сепаратистам», в якобы организации складов оружия при храмах, отказах отпевать погибших в АТО украинских солдат. В различных регионах Украины распространялись листовки экстремистского содержания с призывом к «уничтожению УПЦ». На Интернет-ресурсах, в том числе на скандально известном сайте «Миротворец», публиковались личные данные архиереев и священнослужителей Украинской православной церкви.

Данная информационная кампания спровоцировала всплеск насильственных действий по отношению к УПЦ. Акты вандализма по отношению к храмам и святыням канонической церкви, ограбления храмов, поджоги или пожары «по неустановленным причинам» (Харьковская, Киевская, Ровенская, Одесская, Николаевская, Криворожская, Кировоградская, Сумская и другие области) исчислялись десятками. Только за 2016-2019 гг. на территории Украины от вандализма, грабежей и поджогов пострадало около 100 храмов канонической церкви.

Например, 15 февраля 2019 г. в г. Кривой Рог предпринята попытка поджога Вознесенского храма УПЦ (старейший храм города) бутылкой с зажигательной смесью, на стены храма были нанесены нацистские лозунги (при этом уголовное дело было возбуждено по факту умышленного повреждения имущества).[173]

Также активно организовывались, с участием праворадикалов, захваты и незаконные перерегистрации общин УПЦ, прежде всего, в Тернопольской, Ровенской, Волынской, Винницкой, Черновицкой областях. Так, в феврале 2019 г. в с. Гнездичное Тернопольской области при захвате храма УПЦ спецподразделения полиции, боевики радикальных организаций с красно-черными нашивками на рукавах и сторонники ПЦУ избили верующих Украинской православной церкви, в том числе священника, настоятеля общины УПЦ[174]. В г. Берестечке Волынской области активисты ПЦУ во главе с председателем горсовета захватили собор канонической церкви, исторический памятник, в присутствии полиции выпилив часть дверей бензопилой[175]. В мае 2020 г. этот храм, а также ранее отобранная у общины УПЦ церковь Рождества Богородицы в селе Боровичи распоряжением главы Волынской областной государственной администрации Ю.Погуляйко были переданы в постоянное пользование захватившим их общинам раскольнической ПЦУ. При этом оба храма являются памятниками архитектуры местного значения[176].

Регулярно вспыхивают столкновения вокруг храма в с. Лука-Мелешковская Винницкой области. 16 марта 2019 г. верующие УПЦ вместе со своим настоятелем были заперты в собственном храме сторонниками ПЦУ, которые препятствовали совершению в храме богослужения. К прибывшему в храм архиепископу Винницкому и Барскому Варсонофию боевики ПЦУ применили физическую силу, после чего последовали массовые столкновения. 15 июня 2019 г. в ходе предпринятой во время богослужения попытки захвата храма были избиты несколько членов общины УПЦ и её духовенство. 30 июня верующих во время богослужения выносили из храма по одному и били на земле ногами. В сентябре и октябре 2019 г. вновь предпринимались попытки захвата, в ходе которых верующим Украинской православной церкви угрожали и в них бросали камни. Очередная попытка захвата была предпринята в мае 2020 г.

В апреле 2019 г. в с. Копытов Ровенской области сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ, избив верующих, собравшихся перед храмом для молитвы (одна из прихожанок была госпитализирована). Очевидцы отмечают, что захватом храма руководили чиновники. Полиция также была на стороне активистов ПЦУ. Сначала стражи порядка не вмешивались в происходящее, а затем начали помогать им.[177]

В 2020 г. беспрецедентная кампания травли на священнослужителей и прихожан УПЦ продолжилась. Национал-радикалы, адепты ПЦУ и их ставленники во властных стриктурах Украины использовали распространение новой коронавирусной инфекции для обвинений клириков УПЦ в якобы «повальных нарушениях правил карантина». Саму каноническую церковь называли чуть ли не «источником заразы». В украинских СМИ стали появляться публикации о том, как на этом основании отобрать у УПЦ Киево-Печерскую Лавру. Подобная петиция была размещена на сайте Офиса президента Украины.

Целенаправленная кампания в СМИ прошла по вопросу о распространении коронавируса в Киево-Печерской и Почаевской Лаврах. Власти Тернопольской области обвинили Почаевскую Лавру во вспышке коронавируса. Главный санитарный врач области Оксана Чайчук публично описала схему, как именно якобы Лавра причастна к росту заболеваемости. Кроме того, МВД Украины открыло два уголовных дела по факту массового нарушения карантина в Святогорской и Почаевской Лаврах. Сообщалось также о заражениях в Ионинском и Голосеевском монастырях Киева[178].

В свою очередь, глава Почаевского городского совета В.Бойко рассказал, что публикуемая в СМИ информация о Свято-Успенской Почаевской лавре как об очаге распространения инфекции не соответствует действительности. По его словам, в Почаеве действительно есть священники с выявленным COVID-19, но все они живут в городе и не являются насельниками обители.

«Эти священники не являются людьми, которые специально распространяют вирус, – подчеркнул он. – Наоборот, они заразились от прихожан, заразились от тех людей, которые были за границей на заработках, приехали сюда и не придерживались условий карантина, находились не в самоизоляции. Соответственно, таким образом эта инфекция и попала к нам в Почаев».[179]

Кампания нападок на УПЦ также сопровождалась актами нападений на принадлежащие УПЦ храмы. Только в апреле 2020 г. за две недели до и после празднования православной Пасхи было подожжено четыре храма Украинской православной церкви. В трех случаях это были церкви, которые располагаются на территории известных далеко за пределами Украины монастырей. 12 апреля был подожжен Свято-Успенский мужской монастырь в Ровенской области. Сгорела половина монастырских построек. Монахи сообщили, что нашли бутылки с зажигательной смесью при тушении огня. Пожарные заявили, что причиной возгорания стало короткое замыкание. 15 апреля во время Страстной недели злоумышленники сожгли дотла деревянный храм св. мученицы Параскевы в с. Лукавцы Черновицкой области, который простоял более 120 лет. В полиции причиной пожара назвали короткое замыкание, однако священники сообщили, что храм накануне был полностью обесточен. 21 апреля произошел пожар в Гамалиевском женском монастыре в Сумской области, в котором находится усыпальница гетмана Войска Запорожского И.Скоропадского и других членов этого казацкого рода. Полиция возбудила дело о нарушении правил противопожарной безопасности. В ночь с 23 на 24 апреля в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре в Одесской области произошёл крупный пожар, причиной которого также стал умышленный поджог. По свидетельствам монахов, неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью под монастырские машины. Возгорания удалось сразу потушить силами насельников монастыря. В это же время начался пожар в хозяйственном помещении. После этого была вызвана пожарная служба. Полиция открыла дело по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества.[180]

Данные инциденты приведены в качестве примеров, их перечень не является полным или исчерпывающим. Во всех случаях захватов общины УПЦ, невзирая на давление властей, отказались переходить в ПЦУ и продолжают собираться для богослужений в частных домах и подсобных помещениях. В ряде случаев общины вынуждены совершать богослужения под открытым небом.

Международные правозащитные структуры и мониторинговые механизмы, наблюдающие за ситуацией на Украине, в самом негативном ключе характеризуют положение дел с переводом храмов и религиозных общин из УПЦ в состав ПЦУ, при которых нередко активную роль играют украинские праворадикалы. Так, НМПЧУ фиксировала ряд фактов ущемления прав верующих Украинской православной церкви, в том числе оказание давления со стороны СБУ (обыски, допросы клириков УПЦ). В том числе было отмечено, что «процесс обязательного переименования религиозных организаций, связанных с религиозными центрами в Российской Федерации,… направлен в первую очередь на УПЦ и может иметь дискриминационный характер». Миссия также признала, что так называемый «переход» общин УПЦ в ПЦУ «в некоторых случаях не имел добровольного характера и был инициирован государственными или местными властями или даже представителями крайне правых групп, которые не были членами этих религиозных общин»[181].

Противоправные захваты храмов попадали в поле зрения и СММ ОБСЕ. Например, в начале 2020 г. Миссией установлено, что прихожане храма в с. Михальча Черновицкой области, даже несмотря на принятые в регионе карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции, продолжают осуществлять начатое еще в 2019 г. круглосуточное дежурство вокруг храма и намерены сохранять его до разрешения в судебном порядке спора об установлении права собственности на этот религиозный объект[182].

Нарушения социальных и экономических прав жителей юго-восточной Украины

Украинские власти ограничивают права внутренне перемещенных лиц, русскоязычного населения. Зачастую в качестве оправдания соответствующих действий и мер используются ссылки на необходимость борьбы с «российской агрессией» и сепаратизмом.

В связи с продолжающимся на юго-востоке страны внутренним вооруженным конфликтом Киевом введен пропускной режим пересечения гражданами «линии соприкосновения». Многие правозащитные структуры, в том числе Наблюдательная миссия ООН по правам человека на Украине (НМПЧУ), отмечают крайне тяжелые условия её перехода из-за недостаточного количества КПП и их неблагоустроенности. Особенно высокой степени опасности подвергается жизнь пожилых и лиц, имеющих проблемы со здоровьем. Например, только в первой половине 2019 г. из-за указанных причин умерли 11 чел. Правозащитники настоятельно призывают киевские власти принять срочные меры для улучшения ситуации.

Более 5 млн. чел., пострадавших от конфликта, в том числе порядка 1,3 млн. чел. из числа зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и живущих в районах боестолкновений граждан, ограничены в доступе к основным услугам, в частности, к водоснабжению, отоплению и здравоохранению, сталкиваются с нехваткой надлежащего жилья и отсутствием механизмов правовой защиты и возмещения ущерба.

Международные структуры и механизмы в области прав человека, а также правозащитники с обеспокоенностью отмечают, что развязанный киевскими властями конфликт на юго-востоке страны негативно влияет на все население, вызывая массовое обнищание, и способствует стагнации экономики. Так, лишь в период с 2013 по 2015 гг. вырос процент людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, с 22 % до 58 %.[183]

Декларируемые киевскими властями меры по борьбе с коррупцией, включающие создание ряда профильных структур по борьбе с этим явлением, на практике оказываются неэффективными и не способствуют успешному преодолению глубоко укоренившейся в украинском государстве коррупции. На положение дел в данной области с обеспокоенностью указывал независимый эксперт Совета ООН по правам человека (СПЧ) по вопросу о последствиях внешней задолженности и других соответствующих международных финансовых обязательств государств для полного осуществления всех прав человека Х.П.Бохославски по итогам официального визита на Украину в мае 2018 г.[184] На масштабы коррупции также обращали внимание Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) в апреле 2014 г.[185] и Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) в феврале 2017 г. По мнению экспертов КЛДЖ, коррупция, а также рост безработицы, снижение уровня жизни населения, продолжающийся кризис создают благоприятные условия для широкого распространения торговли людьми.[186]

КЭСКП также с обеспокоенностью указывал на другие многочисленные проблемы в социально-экономической сфере. Так, он отмечал, что, несмотря на меры по борьбе с нищетой, относительный уровень обнищания остается сравнительно стабильным. Больше всего это оказывало негативное воздействие на маргинализованные группы населения, в том числе цыган, крымских татар, многодетных семей (с тремя и более детьми) и семьи с детьми в возрасте до трех лет, семей, в которых один или оба родителя не имеют работы, инвалидов, пенсионеров, семей с одним родителем и семей мигрантов. При этом уровень нищеты в сельских районах в 1,7 раза выше, чем в городских.

Были отмечены проблемы в области трудоустройства. Более всех с этим сталкиваются, по мнению КЭСКП, цыгане и крымские татары. Сохраняется значительная разница (в среднем около 30 %) в уровнях оплаты труда мужчин и женщин. Размер минимальной заработной платы и размер минимальной пенсии все еще недостаточны для обеспечения достойной жизни работников, безработных и пенсионеров и членов их семей. Сохраняется проблема невыплаты заработной платы.

Зафиксирован ряд проблем в области здравоохранения, прежде всего из-за низкой доли расходов на здравоохранение. К числу таких проблем отнесены высокая стоимость медицинских услуг, неофициальные сборы с пациентов, неразвитость инфраструктуры системы первичной медицинской помощи и устаревшее медицинское оборудование, низкое качество и ограниченная доступность медицинских услуг, особенно в сельских районах и для уязвимых групп населения, нехватка некоторых видов лекарств и сокращение масштабов вакцинации населения.[187] На ненадлежащее состояние сферы здравоохранения на Украине указывал и КЛДЖ.[188]

Украинские власти не обеспечивают гарантированные выплаты пенсий всем гражданам страны независимо от места их проживания и регистрации. В этом контексте в наиболее уязвимом положении оказались ВПЛ и жители провозглашенных ДНР и ЛНР, которые испытывают значительные трудности в получении социальных пособий. В 2018 г. представитель президента Украины в Верховной Раде И.Луценко сообщила, что по состоянию на 2014 г. на юго-востоке страны проживали около 1,2 млн. пенсионеров. После начала боевых действий пенсии продолжили выплачивать 570 тыс. человек, которые жили на подконтрольной Киеву территории. Свыше 600 тыс. человек остались без социальной поддержки со стороны властей.[189] По информации Пенсионного фонда Украины, в декабре 2018 г. только 562 тыс. чел., зарегистрированных на территории непризнанных республик (что составляет менее половины от их общего числа по состоянию на август 2014 г.), продолжали получать выделяемые средства по линии данной структуры.

Введенные киевскими властями ограничения, в том числе правового характера, создают крайне неблагоприятные условия для жителей неподконтрольных территорий на юго-востоке и препятствуют выплатам им пенсий. Так, для оформления пенсий жителей неподконтрольных районов Донбасса должны прибыть на подконтрольную киевским властям территорию и зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица. При этом путь через линии контроля затруднен как длинными очередями, так и возможной эскалацией боевых действий. Каждый пенсионер должен регулярно (каждые два месяца) приезжать для прохождения проверочных процедур. Если эта процедура не будет пройдена им своевременно, то, как правило, такого человека лишают пособия, и ему нужно вновь проходить процедуру оформления пенсии.

По данным директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Д.Денисова, на контрольно-пропускных пунктах часто скапливаются многочасовые очереди. Отмечается, что «пересечение линии соприкосновения по-прежнему занимает много времени. Очевидно, что многие пенсионеры в силу своего здоровья неспособны приехать для оформления пенсии. Более того, такая поездка нередко сопровождается риском для жизни в прямом смысле этого слова. СМИ регулярно сообщают о смертях при пересечении контрольных пунктов».[190]

НМПЧУ отмечала, что отсутствие доступа к качественным основным услугам, а также дискриминационная политика киевских властей по-прежнему негативно сказываются на правах жителей затронутых конфликтом на юго-востоке, в частности, на свободе передвижения и доступе к пенсиям и социальным пособиям. В наибольшей степени страдают ВПЛ. Отмечая внедрение механизма выплаты компенсаций за жилье, разрушенное в ходе конфликта (что стало возможным только после настоятельных призывов международных правозащитных структур), Миссия выразила обеспокоенность сохраняющейся дискриминацией граждан, пострадавших от конфликта, по признаку места их проживания, а также непрозрачностью методики расчета размера компенсации. При этом остается проблема использования имущества гражданских лиц в военных целях без компенсации. Ни центральные, ни местные органы власти не обеспечили адекватным жильем и не выплатили компенсацию лицам, вынужденным переехать из-за использования их имущества в военных целях или из-за непосредственной близости от военных позиций.[191]

На проблемы в данной сфере обращал внимание и независимый эксперт по вопросу о последствиях внешней задолженности и других соответствующих международных финансовых обязательств государств для полного осуществления всех прав человека Х.П.Бохославски в своем докладе. Эксперт, в частности, указывал, что пенсионеры, проживающие в Донбассе, вынуждены регулярно пересекать линию контроля и регистрироваться в качестве внутренне перемещенных лиц для того, чтобы продолжать получать пенсии. При этом они сталкиваются с рисками для жизни, а также несут значительные расходы на дорогу – от 50 до 80 % от размера пенсий. По оценкам Х.П.Бохославски, более 600 тыс. пенсионеров не получают выплаты. Кроме того, в 2017 г. была прекращена выплата пенсий тем лицам, кто зарегистрировал свое место проживания на подконтрольных украинским властям территориях.[192]

КЛДЖ с обеспокоенностью указывал на несоответствие законодательства и практики на Украине. В частности, он подчеркнул, что хотя в октябре 2014 г. был одобрен закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», а также принят ряд решений и постановлений о помощи внутренне перемещенным женщинам, мер по их осуществлению не принимается.[193]

Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) по итогам рассмотрения в августе 2016 г. объединенных 22-го и 23-го периодических докладов Украины о выполнении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации также обратил внимание на тяжелое положение перемещенных лиц. Так, Комитет выразил обеспокоенность тем, что социальные пособия, включая пенсии, привязаны к статусу ВПЛ и проживанию в районах, находящихся под контролем киевских властей, из-за чего не все внутренне перемещенные лица могут получить доступ к таким социальным льготам; местная интеграция ВПЛ осложняется существующими законодательными и нормативно-правовыми рамками; существуют трудности при получении такими лицами доступа к приемлемому по цене жилью и надлежащей занятости; существующие ограничения свободы передвижения затрудняют доступ ВПЛ к социальным услугам, образованию и медицинскому обслуживанию.

Комитет также отметил, что люди при пересечении линии контроля подвергаются физической опасности. Так, они могут попасть под обстрел или пострадать от противопехотных мин. Все эти факторы не позволяют лицам, принадлежащим к этническим меньшинствам, например цыганам, зарегистрироваться в качестве ВПЛ и получать социальную помощь. Большинство таких лиц подвергаются риску дискриминации и стигматизации.[194]

В 2018 г. Офисом реформы административных услуг при министерстве экономического развития и торговли Украины был разработан законопроект «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания на Украине», который предусматривает проведение проверок на предмет установления факта проживания граждан по месту регистрации. Собранную информацию предполагается вносить в единую информационную систему. Правозащитники оценили эти меры как подтверждение намерения Киева восстановить институт прописки.

Со сменой власти на Украине вопрос выплаты пенсий жителям Донбасса не сдвинулся с мертвой точки, поскольку новая администрация продолжила политику фактического отказа от пенсионного обеспечения жителей юго-востока. Отдельные инициативы депутатов по решению этой проблемы не получают поддержки.

Так, в конце ноября 2019 г. в Верховной Раде был зарегистрирован проект № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию», который предполагает упрощение процесса оформления пенсий. В частности, законопроект снимает с пенсионеров обязанность регистрироваться в качестве ВПЛ. В случае утраты документов украинские власти могут оформить пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц. Кроме того, жители неподконтрольных территорий, не платившие взносы в Пенсионный фонд, получат возможность докупить трудовой стаж без применения санкций, заплатив сумму, равную объему невыплаченных взносов. Однако после рассмотрения в первом чтении в феврале 2020 г. данный законопроект был отправлен на доработку и таким образом фактически подвешен.[195]

Эксперты указывают на крайне малую вероятность того, что этот законопроект будет принят в форме, допускающей выплаты пенсий жителям неподконтрольных районов в широких масштабах. Высказываются предположения, что в текст будут внесены поправки, которые обнулят первоначально заложенный смысл, в результате чего положительный эффект не будет достигнут.

На необходимость начать выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса киевским властям указала руководитель НМПЧУ М.Богнер в марте 2020 г., призвав новое правительство и парламент пересмотреть проект закона относительной пенсий в соответствии с нормами прав человека и возобновить процесс его принятия в приоритетном порядке.[196]

Нарушения прав человека в условиях распространения коронавирусной инфекции

В марте 2020 г. на Украине были зафиксированы первые случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. Перед властями страны встал вопрос о введении ряда ограничительных мер с целью противодействия пандемии. Однако далеко не все из них оказались обоснованными и соразмерными возникшим чрезвычайным обстоятельствам, что сделало невозможным нахождение баланса между объективной необходимостью борьбы с COVID-19 и соблюдением государством принятых на себя обязательств в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

Так, рядом правозащитных организаций фиксировались случаи ограничения свободы слова, в частности необоснованные отказы представителям СМИ в предоставлении сведений в соответствии с Законом Украины «О доступе к публичной информации» со стороны представителей власти[197].

Противодействие распространению коронавирусной инфекции было использовано в качестве предлога для проведения сессий в закрытом режиме в городском совете г. Новая Каховка Херсонской области. Соответствующее решение было принято по итогам проведенного голосования в день, когда должен был решаться вопрос о распределении бюджетных средств.

В г. Каховка Херсонской области доступ в административные здания местного органа законодательной власти был запрещен для всех представителей СМИ, кроме журналистов газет «Каховские новости» и «Каховская Заря».

Аналогичные меры были приняты в поселке городского типа Любимовка в Каховском районе Херсонской области, причем основанием для них стало устное распоряжение председателя сельского совета.

9 апреля председатель Каховского районного совета Татьяна Тертычная отказалась пропускать на сессию Сергея Макогона – корреспондента газеты «Каховская заря», ссылаясь на решение районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

3 апреля в г. Каменском сотрудникам изданий «Пильний погляд» («Пристальный взгляд») и «Событие» Валентину Фиголю и Денису Кравецу было отказано в доступе на внеочередную сессию городского совета. При этом команда местного телеканала беспрепятственно попала в здание.

18 марта в г. Кривой Рог Днепропетровской области группу аккредитованных журналистов новостного сайта «Первый Криворожский» не пустили на сессию городского совета. В обоснование запрета чиновники сослались на некое «Распоряжение о внедрении противоэпидемиологических мероприятий в исполнительном комитете городского совета».

После публикации 5 апреля в еженедельной газете «Программа Плюс» статьи Александра Курилова об использовании чиновниками г. Кременчуга Полтавской области темы пандемии в целях саморекламы, мэр города Виталий Малецкий обратился в СБУ с просьбой о проведении проверки деятельности как самого издания, так и конкретного журналиста. Профессиональное сообщество обвинило главу города в оказании давления на СМИ и призвало прекратить преследования прессы за выражение критики[198].

Следует отметить, что ст. 34 Конституции Украины предусматривает возможность ограничения права на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений для охраны здоровья населения. Однако такое ограничение должно быть основано на законе, а никак не на устном распоряжении главы органа местного самоуправления, решении его комиссии или рабочей группы и т. п. Более того, ч. 4 ст. 25 Закона Украины «Об информации» наделяет представителей СМИ правом собирать информацию в районах стихийного бедствия, катастроф, в местах аварий, массовых беспорядков и военных действий при условии предъявления ими документа, удостоверяющего его профессиональную принадлежность.

Зафиксированы и случаи проявления насилия в отношении журналистов, осуществляющих сбор информации об эпидемиологической обстановке и режиме самоизоляции. В ряде случаев препятствия их работе чинили сами граждане. Например, 2 апреля 2020 г. группа неизвестных совершила нападение на съемочную группу телеканала «ZIK TV» во время работы над сюжетом о соблюдении карантинных мер на спортивных площадках Киева.

В марте в г. Хмельницком на журналистку телеканала «NewsOne» Татьяну Сивоконь, готовившую репортаж о торговле медицинскими масками в торговом центре, набросился продавец и повредил ей руку.[199]

17 апреля 2020 г. в г. Самборе Львовской области охранник супермаркета применил физическую силу к сотрудникам телеканала «Перший Захiдний» («Первый Западный»), снимавшим сюжет о соблюдении в магазине карантинных требований.[200]

В Киевской области неизвестный препятствовал работе журналистки интернет-телеканала «Громадське телебачення» («Общественное телевидение») А.Шереметы, бравшей интервью у работников аптеки, магазина и службы доставки о мерах, принимаемых с целью предотвращения распространения коронавируса.

7 мая в г. Запорожье мужчина пытался препятствовал работе журналиста и оператора телеканала «НТН» во время съемки сюжета о работе рынка «Бахчисарай» во время карантина. Он ругался и пытался сорвать с сотрудников СМИ респираторы.

Во Львове корреспондента и оператора телеканала «Перший захiдний» («Первый западный)» пытались вытолкать из парикмахерской. Они также готовили материал о нарушении введенных ограничений[201].

Другим не менее чувствительным аспектом принимаемых государством мер в рамках борьбы с COVID-19 стали последние изменения украинского законодательства о защите персональных данных, ставящие под угрозу соблюдение предусмотренного ст. 32 Конституции Украины права не подвергаться вмешательству в личную жизнь.

18 апреля 2020 г. вступил в силу закон «О внесении изменений в закон «О защите населения от инфекционных болезней» относительно предотвращения коронавирусной болезни (COVID-19)». Среди прочих изменений данный акт предусматривает возможность на период карантина и в течение 30 дней со дня его отмены осуществлять обработку персональных данных, касающихся состояния здоровья, места госпитализации или самоизоляции, фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, работы или учебы, без согласия их владельца. Полученные сведения должны использоваться исключительно в целях осуществления противоэпидемических мероприятий.

Озабоченность правозащитников вызывал тот факт, что принятый нормативно-правовой акт не отвечает принципу правовой определенности. Отмечается, что в нем не дается ответов на три ключевых вопроса: какие конкретно субъекты наделяются подобными правомочиями, какой объем персональных данных они вправе обрабатывать, а также каким образом они должны осуществлять работу с информацией и как должен происходить обмен ею между различными институтами. Указывается, что предоставление должностным лицам государственных и муниципальных органов власти, органов местного самоуправления доступа к значительному количеству чувствительной информации о гражданах не предоставляет возможности обеспечить реальных гарантий нераспространения данных и их уничтожения по окончании карантина. Не предусмотрен в нем и механизм защиты против потенциальных злоупотреблений.

