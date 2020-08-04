Senatör Lindsay Graham, 30 Temmuz 2020 tarihli Senato Dışişleri Komitesi oturumunda, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu, geçtiğimiz günlerde Suriye’nin Kuzey-Doğusundaki « Özerk Yönetim » (YPG) ile petrol sahalarının işletilmesi ve rafinerilerin tedariki sözleşmesi imzalayan bir ABD şirketi konusunda sorguladı.

Dışişleri Bakanı, anlaşmanın müzakeresinin beklenenden daha uzun sürdüğünü ve bunu desteklediğini doğruladı. Üretimin günde 60.000 varil düzeyinde başlaması ve kısa sürede günde 380.000 varile çıkması bekleniyor.

« Özerk Yönetim », Kuzeydoğu Suriye’de Pentagon tarafından kurulan ve idaresi bir Kürt fraksiyonuna teslim edilen bir kurgudur. Ne Şam, ne de Ankara bu konuda herhangi bir yorumda bulunmadı.

Sözleşmeyi imzalayan Crescent Energy Services, CİA’nın paravan şirketidir. Delaware vergi cennetinde kayıtlı olmasına karşın, merkezi Louisiana’da bulunmaktadır.

Aldığımız bilgilere göre, Özerk Yönetimin bu faaliyetten elde edeceği kar ikiye bölünecek: yarısı kendisi için ve diğer yarısı bu parayı Kongre’den bütçe istemesine gerek olmadan dünyanın dört bir yanındaki gizli operasyonlarını finanse etmek üzere CİA için kullanılacak.