En la madrugada del 6 al 7 de agosto de 2020 publicamos el artículo de Thierry Meyssan ‎«Israel destruye Beirut-Este con una nueva arma»‎, sobre el ataque perpetrado el ‎‎4 de agosto contra el puerto de Beirut. Dicho artículo incluía un video que parecía mostrar el ‎momento en que un misil alcanzaba un presunto depósito de armas del Hezbollah en el puerto de ‎la capital libanesa. ‎

Ese video, cuyo origen no ha podido ser verificado, ha resultado ser un hábil ‎montaje realizado a partir ‎de imágenes reales divulgadas por CNN. Por consiguiente, dicho video ha sido retirado del ‎artículo publicado, donde por demás no era un elemento de demostración. Expresamos nuestras excusas a ‎los lectores por ese error, que no invalida el resto del artículo. ‎

Precisamos además que en 2018 el primer ministro Benyamin Netanyahu había mostrado ante la ‎Asamblea General de la ONU una foto del lugar atacado el pasado 4 de agosto. Sin embargo, la ‎imagen que ilustra el artículo es la única foto libre de derechos que pudimos encontrar y ‎no muestra ese momento preciso del discurso de Netanyahu. Si algún lector puede enviarnos la ‎foto correcta, a condición de que esté libre de derechos, estamos dispuestos a publicarla. ‎

Última precisión: el Hezbollah había evacuado su depósito de armas inmediatamente después del ‎discurso pronunciado por Netanyahu en 2018. Al parecer, Israel no disponía de esta última ‎información. ‎