В Овальный кабинет Белого дома должен прийти новый постоялец

На предвыборной кампании 2020 г. в США сталкиваются две радикально отличающиеся точки зрения – имперская и национальная.

С одной стороны - это претензии Вашингтона на господство в мире путем «сдерживания» потенциальных конкурентов, то есть стратегия, изложенная Джорджем Кеннаном в 1946 году и которой следовали все президенты до 2016 года, а с другой - отказ от империализма и желание облегчить судьбу Соединенных Штатов в целом, то есть стратегия, заявленная президентом Эндрю Джексоном (1829-37 гг.) и принятая только президентом Дональдом Трампом (2017-2020 гг.).

Каждый из этих двух лагерей использует риторику, скрывающую истинные намерения. Демократы и республиканцы изображают из себя предвестников «свободного мира» перед лицом «диктатуры», защитников от расовой, гендерной и сексуальной дискриминации и борцов с «глобальным потеплением». Джексонианцы, в свою очередь, осуждают коррупцию, порочность и, в конечном счете, лицемерие прежних поколений, призывая бороться за свою нацию, а не за империю.

Оба лагеря объединяет один и тот же культ силы. Демократы и республиканцы используют её для восстановления империи, а джексонианцы - для создания национального государства.

Тот факт, что джексонианцы неожиданно стали большинством в стране и взяли под контроль Республиканскую партию, увеличивает неопределённость, но не до такой степени, чтобы смешивать трампизм с республиканской идеологией конца Второй мировой войны.

Демократы и республиканцы – это либо богачи, либо бизнесмены, занимающиеся новыми технологиями, тогда как джексонианцы – это, как и «Жёлтые жилеты» во Франции, скорее всего, бедняки, привязанные к своей земле, без которой они не мыслят свою жизнь.

На предвыборной кампании 2020 г. демократы и республиканцы поддерживают единым блоком бывшего вице-президента Джо Байдена. Они и те, кто их поддерживает, чрезвычайно охотливы на высказывания о своих намерениях:

И особенно заявление высокопоставленных чиновников службы национальной безопасности о демократе Байдене:

- “A Statement by Former Republican National Security Officials”, Voltaire Network, 20 August 2020.

А Дональд Трамп, наоборот, очень краток в своих публикациях:

“Donald Trump Second Term Agenda”, by Donald Trump, Voltaire Network, 24 August 2020. (внешней политике посвящён всего лишь один раздел в конце текста).

Но, на мой взгляд, о главных разногласиях почти ничего не сообщается, хотя их никогда не выпускают из вида.

Бывший телеведущий Дональд Трамп мечтает вернуть страну народу, как это в своё время делал президент Эндрю Джексон

Программа джексонианцев

Заняв президентское кресло, Дональд Трамп отвергает стратегию Рамсфельда-Цебровски по разрушению государственных структур на всём Ближнем Востоке и заявляет о своём намерении возвратить домой войска, увязнувшие в «войне без конца». Эта же цель остаётся приоритетной и в кампании 2020 г. («Прекратим войну без конца и вернём наши войска домой - Stop Endless Wars and Bring Our Troops Home).

Одновременно он исключает директора ЦРУ и Председателя Объединённого комитета начальников штабов из числа лиц, принимающих участие в совещаниях Национального совета безопасности. Тем самым он лишает сторонников империализма их главного инструмента.

После этого начинается баталия за председательство в этом совете с обвинением генерала Майкла Флинна, приведшей к его замене генералом Макмастером, затем эксепшионалистом Джо Байденом и, наконец, Робертом О’Брайеном.

В мае 2017 г. Дональд Трамп потребовал от союзников США немедленного прекращения поддержки джихадистов, используемых для реализации стратегии Рамсфельда-Цебовски. Это было в Рияде на встрече с главами суннитских государств, а затем в обращении к главам государств и правительств стран НАТО. Дональд Трамп объявил НАТО устаревшей структурой, правда впоследствии дал задний ход. Тем не менее, он, хотя и не добился прекращения политики сдерживания России, уменьшил в два раза кредиты на эти цели и направил высвободившиеся средства на борьбу против джихадизма. При этом он частично перестал использовать НАТО в качестве инструмента имперской политики, намереваясь превратить эту организацию в оборонительный союз, и потребовал от стран-членов увеличить взносы в бюджет этой организации. Поддержка джихадизма после этого обеспечивалась сторонниками империализма при помощи негосударственных фондов, таких как ККR.

Отсюда его призывы: «Искореним международных террористов, призывающих нанести вред американцам» (Wipe Out Global Terrorists Who Threaten to Harm Americans) и «Потребуем от союзников выплачивать свою справедливую долю» (Get Allies to Pay their Fair Share).

Будучи, как демократы и республиканцы, приверженцем культа силы, джексонианец Дональд Трамп решает восстановить военную мощь («Поддерживать и развивать военную мощь Соединённых Штатов» - - Maintain and Expand America’s Unrivaled Military Strength). Но в отличие от своих предшественников, он не пытается образумить обезумевший Пентагон, подчиняя его службы, а разрабатывает план проведения исследований, чтобы вновь конкурировать с российской и китайской армиями.

Демократы и республиканцы поддерживают Трампа только по достижению превосходства по ракетам, хотя и не согласны с ним по тому, как этого достичь (Построить превосходную систему кибербезопасности и противоракетной обороны» - Build a Great Cybersecurity Defense System and Missile Defense System). Хозяин Белого дома намерен оснастить Соединенные Штаты этим оружием и впоследствии разместить его на территории союзников, в то время как его противники хотят привлечь к этому союзников, чтобы сохранить свою власть над ними, так как для демократов и республиканцев главной проблемой является не выход из договоров о сдерживании гонки вооружений времён холодной войны и создании нового арсенала, а потеря дипломатического давления на Россию.

Профессиональный политик Джо Байден намерен возвратить США статус первой мировой державы.

Программа демократов и беспартийных республиканцев

Джо Байден предлагает сосредоточиться на трёх целях: 1 – укрепить демократию, 2- сформировать средний класс с целью противодействия глобализации, 3 – возобновить глобальное лидерство.

Укрепить демократию. По его собственным словам, речь идет о том, что публичные действия должны основываться на «осознанном согласии» американцев. При этом он использует терминологию Вальтера Липмана 1922 года, согласно которому демократия предполагает «фабриковать согласие» (manufacturing consent). Эта теория подробно обсуждалась Эдвардом Херманом и Ноамом Хомски в 1988 году. Очевидно, что она не имеет никакого отношения к определению, сформулированному президентом Авраамом Линкольном: «Демократия - это правительство народа, избранное народом и для народа".

Джо Байден считает, что достичь своей цели он сможет за счёт восстановления морали в публичных делах и «публично корректной» практики. Например, он осуждает «ужасную практику» (президента Трампа) по разделению семей и помещении детей иммигрантов в частные тюрьмы, умалчивая о том, что президент Трамп всего лишь воспользовался законом демократов, чтобы показать его абсурдность. Или ещё один пример. Он заявляет, что намерен вновь подтвердить осуждение пыток, которые президент Трамп оправдал, умолчав о том, что последний, как и президент Обама, запретил эту практику, хотя и поддержал пожизненное заключение в Гуантанамо без суда.

Также он заявил о намерении созвать саммит за демократию и бороться против коррупции, защитить «свободный мир» от авторитарных режимов и способствовать продвижению прав человека. Согласно его определению демократии, речь идёт об объединении союзных государств, назначении козлов отпущения (за коррупцию) и продвижении прав человека, но не во французском, а в англо-саксонском смысле. То есть прекратить полицейские насилия, а не помочь гражданам принимать участие в принятии решений. На этом саммите должно будет составлено обращение к частному сектору о том, чтобы новые технологии не передавались в авторитарные государства для контроля за их жителями (хотя США и их АНБ беспрепятственно могут использовать их в интересах «Свободного мира»).

Джо Байден заключает этот раздел, подчёркивая свою роль в Трансатлантической комиссии по честным выборам наряду со своими коллегами, среди которых бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, свергнувший Ливийскую Арабскую Джамихирию, и бывший секретарь по безопасности США, установивший наблюдение за всеми гражданами в США. Не считая Джона Негропонте, создавшего отряды Контрас в Никарагуа и ИГИЛ в Ираке.

Сформировать средний класс с целью противодействия глобализации. Исходя из утверждения, что политика, проводимая после развала Советского Союза, способствовала быстрой ликвидации среднего класса, Джо Байден считает, что направив то, что осталось от среднего класса, в новые технологии, ему удастся обеспечить делокализацию рабочих мест.

Возобновить глобальное лидерство. Здесь речь идёт о том, чтобы во имя демократии приостановить деятельность «популистов, националистов и демагогов». Данная формулировка позволяет считать, что демократия для Джо Байдена - это не только формирование согласия, но и ликвидация воли народа. В самом деле, если демагоги извращают суть демократических институтов, то популисты обслуживают волю народа, а националисты – территориального образования.

Далее Джо Байден заявляет о том, что он навсегда покончит с войнами. Данная формулировка на первый взгляд поддерживает ту же цель, что и джексоновцы, и отличается лишь терминологией. На самом деле речь идёт о приспособлении существующей системы к ограничениям, наложенным президентом Трампом – зачем посылать американских солдат на верную смерть, если стратегию Рамсфельда–Цебровски можно реализовать с помощью джихадистов и с меньшей ценой? Тем более, что будучи сенатором-оппозиционером, Джо Байден возглавил разработку плана по расчленению Ирака, который пытался реализовать Пентагон.

Затем следует куплет о включении в НАТО стран Латинской Америки, Африки и Тихоокеанского бассейна. Альянс вовсе не устарел, он вновь станет сердцем американского империализма.

Кроме того, Джо Байден выступает за пересмотр соглашения 5+1 с Ираном и договоров о сдерживании вооружений с Россией. Соглашение с президентом Хассаном Рохани должно быть направлено на классическое разделение мусульман на суннитов и шиитов, а договоры с Россией на то, чтобы подтвердить, что администрация Байдена не планирует планетарную конфронтацию, а всего лишь продолжит сдерживание своего соперника.

Программа кандидата от Демократической партии и беспартийных республиканцев заканчивается уверенностью примкнуть к Парижскому соглашению по климату и возглавить борьбу против глобального потепления. Джо Байден уверяет, что он не будет делать подарков Китаю, который выводит свои наиболее загрязняющие окружающую среду предприятия за пределы своей территории вдоль шелкового пути. Но он умалчивает о том, что его коллега Барак Обама, перед тем, как войти в политику, был разработчиком устава Чикагской биржи по торговле квотами на выбросы парниковых газов. Так что борьба против глобального потепления – это не столько вопрос экологии, сколько происки банкиров.

Заключение

Следует признать, что факты противоречат этим заявлениям. За четыре года президенту Трампу удалось всего лишь «войну без конца» заменить на вялотекущую войну, которую США ведут за счёт негосударственных фондов. Конечно, погибших стало меньше, но всё равно это война.

Элиты, проводящие империалистическую политику, не готовы отказаться от своих привилегий.

Поэтому стоит ли нам опасаться того, что США не обойдутся внутренним конфликтом или даже гражданской войной, а распадутся, как когда-то распался Советский Союз?