В связи с демаршем стран-участниц «Группы семи» по «делу А.Навального» заявляем.

Настойчиво добиваемся от германской стороны предоставления данных медицинского обследования А.Навального, включая информацию о результатах биохимических исследований, в соответствии с официальным запросом Генеральной прокуратуры Российской Федерации об оказании правовой помощи от 27 августа 2020 г. Несмотря на все наши обращения, в Берлине так и не сочли возможным оперативно и конструктивно на них отреагировать.

Отсутствие вышеупомянутой информации не позволяет российским правоохранительным органам задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего. При этом нагнетание истерии вокруг этого дела лишь нарастает.

Отмечаем, что и российские медики предлагают наладить плотный диалог с немецкими коллегами для обсуждения имеющихся в России и в Германии данных о состоянии А.Навального. К сожалению, германская сторона тормозит этот процесс.

Параллельно на фоне такого неконструктивного подхода германских властей продолжаются безосновательные нападки на Россию. Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального и выяснении истинных причин его госпитализации, а в мобилизации санкционных настроений.