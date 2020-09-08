Мы, Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, а также Верховный представитель Европейского союза, едины в самом решительном осуждении подтвержденного отравления Алексея Навального.

Германия проинформировала партнеров по G7 о том, что клинические и токсикологические исследования немецких медицинских экспертов и специализированной лаборатории Вооруженных сил Германии установили, что господин Навальный стал жертвой нападения с применением химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы “Новичок”, разработанного Россией. Г-н Навальный находится в реанимации берлинской больницы и остается в тяжелом состоянии. Наши сердечные мысли – с его семьей, и мы надеемся на его полное и скорейшее выздоровление.

Любое применение химического оружия где бы то ни было, когда бы то ни было, кем бы то ни было, при любых обстоятельствах является неприемлемым и противоречит международным нормам, запрещающим использование такого оружия. Мы, Министры иностранных дел стран “Большой семерки”, призываем Россию в срочном порядке и полностью обеспечить прозрачность в отношении того, кто несет ответственность за это одиозное отравление, и, принимая во внимание обязательства России по Конвенции о химическом оружии, привлечь виновных к ответственности.

Это нападение на лидера оппозиции Навального – очередной сокрушительный удар по демократии и политическому плюрализму в России. Оно представляет собой серьезную угрозу для мужчин и женщин, защищающих политические и гражданские свободы, которые Россия обязалась гарантировать. Призываем Россию выполнить свои обязательства по Международному пакту о гражданских и политических правах и гарантировать своим гражданам эти права, включая право на свободу выражения мнений.

Мы будем продолжать внимательно следить за тем, как Россия реагирует на международные призывы к объяснению чудовищного отравления г-на Навального. Мы по-прежнему твердо привержены нашей поддержке демократии, верховенства закона и прав человека в России, а также укреплению нашей поддержки российского гражданского общества.