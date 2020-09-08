Прошло 29 лет с момента учреждения Советом Безопасности в его резолю-ции 690 (1991) Миссии Организации Объединенных Наций по проведению рефе-рендума в Западной Сахаре (МООНРЗС) для осуществления Плана Организации Объединенных Наций — Организации африканского единства по урегулирова-нию, который был принят обеими сторонами, Фронтом ПОЛИСАРИО и Марокко, в августе 1988 года и одобрен Советом Безопасности в его резолюциях 658 (1990) и 690 (1991).

Как Вам известно, основная цель Плана Организации Объединенных Наций — Организации африканского единства по урегулированию заключается в до-стижении «справедливого и окончательного решения вопроса о Западной Сахаре в соответствии с резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи путем прекра-щения огня и проведения референдума без ограничений военного или админи-стративного характера, с тем чтобы дать возможность народу Западной Сахары в порядке осуществления своего права на самоопределение выбрать между незави-симостью и объединением с Марокко» (S/21360, пункт 1). В соответствии с Пла-ном по урегулированию Группа наблюдателей, которая будет создана Организа-цией Объединенных Наций для наблюдения за осуществлением плана обеспече-ния мира, «будет функционировать в соответствии с общими принципами, при-менимыми в отношении операций Организации Объединенных Наций по под-держанию мира» (там же, пункт 20).

Вместе с тем Организация Объединенных Наций до сих пор так и не вы-полнила мандат, ради которого была учреждена МООНРЗС, и тем самым не за-вершила успешно деколонизацию Западной Сахары, последней колонии в Афри-ке. Еще хуже то, что и Организация Объединенных Наций, и МООНРЗС с самого начала хранят гробовое молчание перед лицом непрекращающихся аннексио-нистских действий Марокко, целью которых является сохранение статус-кво в оккупированной Западной Сахаре с помощью силы и подрыв правового статуса территории как несамоуправляющейся территории, пока не будет осуществлена деколонизация.

Кроме того, Организация Объединенных Наций решила закрыть глаза на то, что Марокко упорно продолжает свои действия, направленные на подрыв исклю-чительного международного характера МООНРЗС и ограничивающие оператив-ные возможности Миссии по выполнению ее мандата. Марокко продолжает тре-бовать использования марокканских номерных знаков на автотранспорте МООНРЗС и настаивает на том, чтобы ставить марокканские штампы в паспор-тах персонала МООНРЗС при их въезде в Западную Сахару и выезде из нее. Ма-рокко также отказывает МООНРЗС в доступе к любым местным партнерам в ок-купированной Западной Сахаре, что препятствует выполнению Миссией своего мандата, как это было подчеркнуто в многочисленных докладах Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Когда в 1991 году Фронт ПОЛИСАРИО согласился на прекращение огня, он был, как и сейчас, привержен полному осуществлению Плана Организации Объ-единенных Наций — Организации африканского единства по урегулированию, исключительно для осуществления которого была создана МООНРЗС. По мне-нию Фронта ПОЛИСАРИО, прекращение огня является неотъемлемой частью комплексной пакетной сделки, а именно Плана по урегулированию, которая была официально принята обеими сторонами — Фронтом ПОЛИСАРИО и Марокко — и одобрена Советом Безопасности в его соответствующих резолюциях. Поэтому прекращение огня ни в коем случае не может рассматриваться как договорен-ность, отдельная от Плана по урегулированию, или как самоцель, но лишь как средство создания необходимых условий для осуществления плана мира, конеч-ной целью которого является проведение референдума по самоопределению народа Западной Сахары в соответствии с положениями Плана по урегулирова-нию.

Неспособность Секретариата Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности предпринять решительные действия, чтобы положить конец пред-намеренным попыткам Марокко подорвать мандат МООНРЗС и насильственно закрепить и «нормализовать» свою незаконную оккупацию некоторых районов нашей страны, серьезно подорвала доверие к Организации Объединенных Наций и привела к потере веры сахарского народа в и без того хрупкий мирный процесс под эгидой Организации. В этой связи после принятия 30 октября 2019 года ре-золюции 2494 (2019) Совета Безопасности Фронт ПОЛИСАРИО объявил о том, что у него нет иного выбора, кроме как пересмотреть свое участие в мирном процессе Организации Объединенных Наций, который резко отклонился от свое-го согласованного курса. В нашем письме от 28 декабря 2019 года (S/2020/66, приложение) мы изложили ряд безотлагательных мер, которые как Секретариат, так и Совет Безопасности, действуя в рамках своих соответствующих обязанно-стей, должны принять для восстановления доверия сахарского народа к мирному процессу Организации Объединенных Наций.

В нашем письме мы также подчеркнули необходимость обеспечения неза-висимости и беспристрастности МООНРЗС, что подразумевает одинаковое от-ношение Миссии к обеим сторонам. Совершенно неприемлемо, что из-за прово-димой Марокко политики шантажа Специальный представитель Генерального секретаря и глава МООНРЗС и другие старшие должностные лица Миссии не могут встречаться с Фронтом ПОЛИСАРИО на освобожденных территориях За-падной Сахары, несмотря на наличие документально подтвержденных свиде-тельств того, что предыдущие специальные представители проводили встречи с Фронтом ПОЛИСАРИО в этих районах. Мы сожалеем, что ни Секретариат, ни Совет Безопасности не принимают никаких мер в этой связи.

В заключение следует отметить, что по прошествии 29 лет после вступле-ния в силу Плана Организации Объединенных Наций — Организации африкан-ского единства по урегулированию и соглашения о прекращении огня сахарский народ полон решимости принять необходимые меры для защиты своих законных прав и обеспечения того, чтобы МООНРЗС выполняла свой мандат и функции в соответствии с общими принципами, применимыми в отношении операций Ор-ганизации Объединенных Наций по поддержанию мира. Поэтому мы ожидаем от Организации Объединенных Наций конкретных и серьезных действий, направ-ленных на полное и неукоснительное осуществление плана мира, что позволит нашему народу осуществить свое неотъемлемое право на самоопределение и не-зависимость, что приведет к успешному завершению деколонизации последней колонии в Африке.

Буду признателен Вам за доведение текста настоящего письма до сведения членов Совета Безопасности.