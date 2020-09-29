Одну из своих редких пресс-конференций французский президент Эммануэль Макрон посвятил ситуации за рубежом, в данном случае в Ливане. Он заявил: «Хезболла не может быть одновременно армией, воюющей против Израиля, вооружённым формированием, борющимися с мирным населением в Сирии, и респектабельной партией в Ливане. Она не должна считать себя более сильной, чем есть на самом деле. Она должна доказать, что уважает всех ливанцев, но факты свидетельствуют об обратном». Сайед Хассан Насралла ответит ему 29 сентября.

Взрыв в пору Бейрута 4 августа 2020 г. народом Ливана и международными СМИ считается неизбежным следствием коррупции, в которую погружено руководство порта. А мы после анализа первых признаков с самого начала подвергли сомнению версию о несчастном случае и сделали предположение о теракте. Президент Франции Эммануэль Макрон сразу же направился в Ливан ради спасения. Через два дня на сирийском телеканале SAMA мы высказали предположение о том, что этот взрыв был совершён во исполнение резолюции 1559.

Предположение о резолюции 1559

Что это за резолюция? Эта резолюция 2004 г. была разработана по указанию президента США Джорджа Буша на основе текста, предложенного Премьер-министром Ливана Рафиком Харири и поддержанного президентом Франции Жаком Шираком. Ею предусматривалось признание Советом безопасности ООН целей, сформулированных государственным секретарём США Колином Пауэлом:

вывести сирийские миротворческие силы, введённые Таифскими соглашениями [1];

устранить ливанскую Хезболлу;

не допустить переизбрания ливанского президента Эмиля Лахуда.

Однако 14 февраля 2005 г. Рафик Харири был убит в результате теракта, заказчиком которого были объявлены президент Ливана Эмиль Лахуд и его сирийский коллега Башар аль-Ассад. После этого сирийские миротворческие силы были выведены, а президент Лахуд отказался выставлять свою кандидатуру.

На сегодняшний день оказывается, что

теракт был организован не с помощью грузовика, начинённого обычным взрывчатым веществом, как это пытаются представить, а с помощью оружия с использованием средств нанотехнологий и обогащённого ядерного горючего, которые в то время были в распоряжении немногих стран [2];

спешное расследование ООН на самом деле было тайной операцией ЦРУ и Моссада, направленной против президентов Лахуда и Ассада и против Хезболлы. Но оно с треском провалилось, когда на свет были выведены ложные свидетели, нанятые и оплаченные следователями ООН [3];

все обвинения против подозреваемых были отклонены, а назначенный ООН орган под названием «Специальный трибунал по Ливану», не имевший юридической основы, отказался рассматривать свидетельства и заочно вынес приговор в отношении двух членов Хезболлы.

В итоге, никто не осмеливался говорить о конце ливанского Сопротивления, несмотря на требования резолюции 1559.

Сопротивление было организовано шиитами во время нападения Израиля в 1982 г. (операция «Мир Галилее»). После победы эта сеть постепенно входит в политику под названием Хезболла. При создании она, находясь под радужным влиянием антиимпериалистической революции Ирана, примыкает к сирийской армии, о чём заявил её генеральный секретарь сайед Хассан Насралла. Однако после вывода сирийских миротворческих сил из Ливана она полностью разворачивается в сторону Ирана. А в Сирию она возвращается после того, как становится ясно, что победа Братьев-мусульман над Дамаском вызовет не только разрушение Сирии, но и Ливана. За эти годы она приобретает не только гигантский арсенал оружия, но и боевой опыт, так что на сегодняшний день она является первой негосударственной армией в мире. Её успехи и средства, которыми она располагает, привлекают к ней людей, которые не обязательно разделяют её идеалы. А её частичное преобразование в политическую партию вызвало те же пороки, какими страдают другие политические партии, включая коррупцию.

Сегодня Хезболла – это не государство в государстве. Скорее всего, это государство на месте хаоса. На этот гибридный феномен Запад реагировал по-разному: США внесли её в список террористических организаций, а европейцы в 2013 г. от них хитро дистанцировались, поддерживая отношения с гражданской ветвью и осуждая военную ветвь как «террористическую». Для оправдания своего решения перед общественным мнением Запад провёл ряд тайных операций, направленных на то, чтобы обвинить Хезболлу в совершении либо терактов, совершённых ещё до того, как эта организация была создана (теракт в отношении военных США и Франции во время регионального собрания секретных служб союзников), либо терактов, совершённых за рубежом (в частности в Аргентине и Болгарии).

Реализовать резолюцию 1559 [4] сегодня значит разоружить Хезболлу и превратить её в простую политическую партию, коррумпированную Западом, как и многие другие партии.

Французская интервенция

Президент Франции Эммануэль Макрон был первым иностранным лидером, посетившим Ливан после взрыва в порту Бейрута, куда он приезжал дважды. Он заверил, что не позволит стране упасть, и поможет её реформировать. Он представляет «дорожную карту», которая была одобрена всеми политиками. Последней предусмотрено создание правительства, на которое должны быть возложены экономические и финансовые преобразования. Однако назначенный Премьер-министром Мустафа Адиб заявляет о невозможности достичь эти цели, и подаёт в отставку. После этого 27 сентября президент Макрон организует пресс-конференцию. Он поднимает на смех весь политический класс и явным образом обвиняет Хезболлу и движение Амаль вместе с их союзником президентом Мишелем Ауном в срыве попытки спасения Ливана.

Аргументы президента Макрона убеждают лишь тех, кто не знает историю Ливана. Нашим читателям известно [5], что эта страна никогда не была нацией и, следовательно, в ней никогда никакой демократии не было. Она во время османской колонизации была разделена на конфессиональные общины, которые жили раздельно и не вмешивались в чужие дела. Такое деление было утверждено Конституцией (1926 г.), навеянной Францией, которой был выдан мандат на внешнее управление. Затем порядок функционирования всех уровней государственной власти был высечен на граните Соединёнными Штатами и Саудовской Аравией Таифскими соглашениями (1989 г.), которые положили конец гражданской войне. С этой точки зрения, по меньшей мере странно упрекать политиков в коррупции, тогда как это является прямым и непреложным следствием институтов власти, навязанным стране из-за рубежа.

Особенно режет ухо, что президент иностранного государства выставляет себя в качестве наставника и заявляет, что ему стыдно за ливанских руководителей. Тем более, что этот президент представляет нацию, которая несёт ответственность за тяжёлую ситуацию в этой стране.

На деле выходит, что покровители Ливана намерены свергнуть приведённый ими к власти коррумпированный политический класс и заменить его правительством технократов, прошедших подготовку в лучших университетах. На это правительство будет возложена задача по реформированию финансовой системы, восстановлению налогового рая, как это было во время золотого ливанского века, но при этом будет созранена конфессиональная система, позволяющая её покровителям подчинять себе эту страну. Поэтому страна, не сознавая этого, будет оставаться колонией, а одного из её руководителей каждые тридцать или сорок лет будут казнить.

По мнению президента Макрона и его соратников, смута, царящая в Саудовской Аравии, мешает реализовать проект строительства города для миллиардеров Неом. Поэтому для уклонения от налоговых обязательств следует вновь использовать Ливан.

Напомним, когда во Франции были учреждены светские институты власти, она не позволила этого своим колониям, считая, что религии являются единственным средством умиротворения народов, которыми она управляет. Ливан является единственным в мире страной, где шиитский мулла, суннитский муфтий и христианский патриарх могут навязывать свои точки зрения политическим партиям.

Постоянные нападки президента Макрона на Хезболлу подтверждают мою гипотезу. Запад ставит своей последней целью уничтожить Сопротивление и превратить Хезболлу в политическую партию, коррумпированную, как многие другие.

Действительно, Эммануэль Макрон считает сегодняшнюю Хезболлу одновременно «вооружённым формированием», «террористической организацией» и политической партией. Однако, как мы это видели, она на самом деле является самой многочисленной неправительственной армией, посвятившей себя борьбе против империализма, и политической партией, представляющей шиитское сообщество. Она никаких террористических акций за рубежом не совершала. А по словам Макрона, она установила «климат террора», подавляя другие политические формирования. Однако Хезболла никогда не использовала свой гигантский арсенал против своих ливанских соперников. В короткой войне 2008 г. она воевала не с суннитами и друзами, а с теми, кто предоставлял здания шпионским центрам иностранных держав (в частности здания архивов FuturTV).

На пресс-конференции он также затонул вопрос о требовании Хезболлы и Амаля назначить министра финансов. Это требование кажется на первый взгляд нелепым, но оно жизненно необходимо для Сопротивления. Не для того, чтобы грабить государство, как считают некоторые, а для того, чтобы обойти американские санкции против Сопротивления. Саад Харири сначала этому воспротивился, но после того, как понял в чём дело, поддержал это требование. Вот почему в противоположность тому, что утверждает президент Макрон, срыв формирования правительства обусловлен не Хезболлой или какой-то иной ливанской организацией, а стремлением Франции уничтожить Сопротивление.

Предвыборную кампанию Жака Ширака обильно финансировал саудовский мандатарий Рафик Харири, что привело к известному инциденту в Конституционном суде Франции. А Саад Харири, сын Рафика Харири, хотя и в меньших масштабах, финансировал предвыборную кампанию Эммануэля Макрона. Поэтому после того, как г-н Макрон заявил, что международное сообщество предоставит Ливану финансы для спасения страны, если будет использована его дорожная карта, Саад Харири потребовал возврата инвестиций в размере 20% от предоставленной суммы. После консультации со своим главным спонсором Генри Крэвисом, американцем с еврейскими корнями [6], Эммануэль Макрон отказался от своих слов и стал угрожать санкциями трём высшим должностным лицам Ливана (Президенту Республики, Председателю Ассамблеи и Председателю Правительства).

Франция рассчитывает на свои знания истории региона. Однако она не понимает произошедшие в регионе перемены, о чём свидетельствуют неудачи в Ливии и Сирии, а также выход США из договора с Ираном. Если растущее влияние Турции в Ливане её беспокоит, то влияние Саудовской Аравии и Ирана она переоценивает, влияние Сирии недооценивает, а влияние России вовсе игнорирует.

Для тех, кто тщательно следит за тем, что происходит в мире, Франция действует нечестно в отношении Ливана. Так, перед визитом президента Макрона была распространена петиция с призывом предоставить Франции мандат по Ливану, то есть снова его колонизировать. Сразу же стало ясно, что эта петиция была делом рук французских спецслужб. А второй визит французского президента был приурочен к столетию провозглашения Великого Ливана лидером французской Колониальной партии генералом Анри Куро. Нетрудно понять, какое вознаграждение хочет получить Франция за действия, направленные против Сопротивления.