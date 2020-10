Ministerstwo Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostało utworzone przez prezydenta George’a W. Busha po zamachach z 11 września 2001 roku. Paradoksalnie, swoją działalność rozpoczęło od potępienia Thierry’ego Meyssana. Było to jeszcze przed obraniem Donalda Trumpa ...

Antifa, to ruch subsydiowany przez spekulanta George’a Sorosa i oddany w służbę NATO. Antifa koordynowała protesty antyrasistowskie, jakie miały miejsce w USA po śmierci George’a Flyoda 25 maja. To właśnie w Portland jej aktywiści ścierają się z policją federalną z Ministerstwa Bezpieczeństwa Krajowego i palą flagi amerykańskie i Biblie przed Sądem Federalnym.

Raport, zatytułowany „Konflikt syryjski i jego związek z amerykańskimi ruchami antyfaszystowskimi” (do pobrania poniżej), oparty jest na artykule Thierry’ego Meyssana z 12 września 2017 roku pt. „ Anarchistyczne brygady NATO ” i opisuje współdziałanie Antify z siłami kurdyjskimi.

US Department of Homeland Security, June 24, 2020

[1] 25 września br. na wiecu wyborczym w Atlancie prezydent Donald Trump ogłosił swój „Platynowy plan” („Platinum Plan”) na drugą kadencję, obiecując wyborcom „wygrać kolejne cztery lata w Białym Domu” i „zrobić to dzięki rekordowej liczbie głosów czarnej społeczności” oraz potwierdzając swój zamiar uznania Ku Klux Klanu i Antify za organizacje terrorystyczne, jak obiecywał to zrobić już od 2019 roku. Zob. wideo: President Trump announces the Platinum Plan! https://youtu.be/z-KHHqCoJGA (Przyp. tłumacza)