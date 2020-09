Depois do Líbano, o Presidente francês Emmanuel Macron ambiciona tornar-se o «mediador» da crise bielorrussa. Portanto, tomou já posição contra o Presidente Alexander Lukashenko numa entrevista com o JDD , em 28 de Setembro de 2020, e a favor da opositora Svetlana Tikhanovskaya, que ele recebeu no dia seguinte em Vilnius.

Indo mais longe ainda, o partido do presidente, “La République en Marche”, convidou a oposicionista a falar perante a Assembleia Nacional, o que ela aceitou.

Lembremos que a política incarnada pelo Presidente Lukashenko é amplamente aprovada pelos seus concidadãos, enquanto os seus métodos são fortemente criticados pelos partidários da sua Oposição.