Fransa Cumhurbaşkanı Emanuelle Macron, Lübnan’dan sonra Belarus krizinin « arabulucusu » olmaya heveslendi. Oysa 28 Eylül 2020’de JDD ile yaptığı bir mülakatta Başkan Alexandr Lukaşenko’nun aleyhinde ve ertesi gün Vilnius’ta kabul ettiği Svetlana Tikanovskaya’ın lehinde tavır aldı.

Daha da ileri giderek, Cumhurbaşkanının partisi La République en Marche, muhalif lide Ulusal Meclis önünde konuşmaya davet etti, ki bu davet kabul edildi.

Başkan Lukaşenko’nun izlediği politika yurttaşları tarafından ezici bir çoğunlukla onaylandığını, kullandığı yöntemler muhalefet yanlıları tarafından şiddetle eleştirildiğini anımsatalım.