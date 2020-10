Les électeurs envisagent de nombreux thèmes comme déclencheurs d’une possible guerre civile, les réactions populaires aux mesures anti-Covid 19 de certains gouverneurs plus encore que la contestation des résultats de l’élection présidentielle.

Selon un sondage commenté par le Washington Examiner [ 1 ], 61 % des États-uniens s’attendent à une Seconde Guerre civile [ 2 ]. 52 % préparent d’ores et déjà des stocks de nourriture. Certains magasins, comme Sam’s Club et Costco, viennent d’imposer des restrictions à l’achat en quantité de produits de première nécessité.

[1] “Washington Secrets - Powder keg : 61% say United States ‘on verge of civil war,’ 52% already preparing”, Paul Bedard, Washington Examiner, Octobre 2, 2020.

[2] Le nécessité de ce sondage bimensuel a été discutée par Forbes dans “What Can Public Affairs Communicators Learn From The 2016 Election ?”, Ron Bonjean, September 26, 2020. Il s’agit pour de grandes sociétés de s’assurer qu’elles conserveront des clients dans tous les secteurs de la société quels que soient les événements politiques.