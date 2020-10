Secondo un sondaggio commentato dal Washington Examiner [ 1 ], il 61% degli statunitensi si aspetta una seconda guerra civile. Il 52% sta già predisponendo riserve di cibo. Alcuni negozi, come Sam’s Club e Costco, hanno imposto restrizioni all’acquisto di grandi quantità di prodotti di prima necessità.

[1] “Washington Secrets - Powder keg : 61% say United States ‘on verge of civil war,’ 52% already preparing”, Paul Bedard, Washington Examiner, October 2, 2020.