В день, когда начались боевые действия, президент Эрдоган на своём аккаунте в Твиттере написал: «Во время телефонных разговоров, которые у нас были сегодня, справедливая и решительная позиция, «одна нация, два государства», подтверждает в очередной раз, как я сказал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что Турция продолжит укреплять связи со своими азербайджанскими братьями» - «Мы призываем армянский народ защитить своё будущее против доминирования и тех, кто использует его в качестве марионетки, мы просим весь мир поддержать Азербайджан в его борьбе против оккупации и угнетения» - «Международное сообщество, которое не смогло дать необходимый и достаточный ответ на провокационную агрессию Армении, показало в очередной раз свою двойную игру. Минское трио, которое на протяжении тридцати лет демонстрировало халатное отношение, к сожалению, далеко от того, чтобы быть ориентированным на принятие решения» - «Совершив очередное нападение на Азербайджан, Армения в очередной раз показала, что она представляет самую большую угрозу миру и спокойствию в регионе. Турция, как всегда, поддерживает своих азербайджанских братьев всеми имеющимися средствами».

Давний конфликт, замороженный в течение последних 30 лет

Турки считают себя «сыновьями степных волков», то есть потомками орд Чингиз-хана. Сегодня они живут в двух странах – в Турции и в Азербайджане. Возрождение первой автоматически ведёт к выходу второй на международную арену.

Конечно, политическое возрождение не означает, что вновь начнут бесчинствовать варварские орды, но прошлое оставило отпечаток на менталитете этого народа, несмотря на усилия политиков, которые на протяжении целого века пытаются его усмирить.

В последние годы существования Османской империи султан Абдулхамид II пытался объединить страну на основе своей концепции мусульманской веры. Он физически уничтожил сотни тысяч немусульман. Его армию возглавляли немецкие офицеры, которые полученный в процессе этого геноцида опыт использовали впоследствии на службе нацистской расовой идеологии. Опыт проведения османских чисток в более широких масштабах был использован «Молодыми турками» после установления Республики, в частности против православных армян [1].

Страсть к убийствам время от времени даёт о себе знать в поведении турецких армий. Так, в марте 2014 г. турецкие военные переправили сотни джихадистов из Фронт аль-Носра (Аль-Каида) и Армии Ислама (просаудовцы) в сирийский город Кассаб для ликвидации армянского населения. Джихадисты, принимавшие участие в этой операции, сегодня направляются в Карабах, чтобы и там убивать армян.

Массовые убийства армян прекращались во время Демократической республики (1918-20) и советского периода (1920-90), а в 1988 г., когда власть в Москве стала ослабевать, они возобновились.

Во время советского периода армянская область, согласно проводимой Иосифом Сталиным национальной политике, была присоединена к Азербайджану, и была создана Социалистическая республика. Поэтому после распада СССР международное сообщество признало Карабах не как армянскую территорию, а как составную часть Азербайджана. Те же ошибки в спешке были совершены в Молдове с Приднестровьем, на Украине с Крымом, в Грузии с Южной Осетией и Абхазией. За ними последовала целая серия войн, одной из которых является война в Нагорном Карабахе. Речь идёт о случаях, когда международное право применялось после того, как была совершена ошибка, как это произошло в случае конфликта с Палестиной, когда ошибка вовремя не была исправлена, что привело к безвыходной ситуации.

Запад вмешивается, чтобы не дать разгореться всеобщему пожару. Однако пример Приднестровья показывает, что для того чтобы дальше прыгнуть, нужно немного отступить, поэтому США воспользовались румынской армией, чтобы помешать рождению Приднестровской республики [2].

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ, в то время СБСЕ) с целью поиска решения создала Минскую группу под совместным председательством США, Франции и России. Однако никакого решения не последовало: Россия не хотела делать выбор между своими бывшими республиками, Франция хотела лишь подчеркнуть свою значимость, а Соединённым Штатам нужно было поддерживать зону конфликтов вдоль российских границ. Вашингтон и Лондон после развала СССР намеренно разжигали подобные конфликты, включая нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 г. или госпереворот на Украине - Евромайдан, направленный, кроме всего прочего, на вытеснение России из Крыма в 2014 г.

С оправданием нападения Азербайджана и Турции на Республику Арцах (Нагорный Карабах) президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на Генеральной ассамблее ООН 24 сентября [3]. Основной причиной он назвал то, что Минская группа провозгласила неприемлемость статуса кво, «но одних заявлений недостаточно. Нам нужны действия». Яснее не скажешь.

Действуя по законам клана, он во всём винил своих противников, заявляя, что массовые убийства в Ходжалы (1992 г., более 600 жертв) совершались «армянскими террористами», тогда как речь шла о тёмной операции во время попытки государственного переворота, во всяком случае это позволило ему предвзято представить действия Армянской секретной армии освобождения Армении в 70-80 г.г. Также он упомянул о том, что 4 резолюции Совета безопасности предписывали вывод армянских вооружённых сил, но при этом не сообщил, что речь шла не о вооружённых силах Армении, а вооружённых силах Нагорного Карабаха, и обошёл молчанием предписанное Советом безопасности требование по организации Азербайджаном референдума о самоопределении Карабаха. Нового Премьер-министра Николу Пашиняна он обвинил, и не без основания, в связях с международным спекулянтом Джорджем Соросом, хотя это никак не сказывается на ранее принятых решениях.

Конфликт может быть прекращён только после проведения референдума о самоопределении, исход которого вполне предсказуем. А пока им пользуется те, кто, как и Израиль, продаёт агрессору оружие.

Вооружённые силы Турции, Азербайджана и Пакистана демонстрируют своё единство против армян.

Не станет ли эта война для Эрдогана последней?

Сделав такое предположение, проанализируем сегодняшний конфликт с точки зрения баланса сил в мире, не забывая при этом, что турецкие вооружённые силы уже незаконно присутствуют на Кипре, в Ираке и Сирии, и что Турция нарушает эмбарго на поставку оружия в Ливию, а теперь и прекращение огня в Азербайджане.

Баку намеревается отодвинуть неизбежную расплату. Азербайджан уже добился поддержки Катара, который взял на себя операцию по финансированию джихадистов. По имеющейся у нас информации, из Идлиба (Сирия) через территорию Турции в зону конфликта направлено по меньшей мере 580 джихадистов. Эта война дорого обходится и Фонду частных инвестиций Генри Крэвиса, который, похоже, тоже причастен к этому конфликту, как это имеет место в Ираке, Сирии и Ливии. Как и при дестабилизации Афганистана после ввода советских войск, израильское вооружения могут поставляться через Пакистан. Во всяком случае, в Турции на рекламных щитах красуются флаги трёх стран.

Но больше всего удивляет то, что президент Алиев получил поддержку от белорусского коллеги Александра Лукашенко. Не исключено, что последний действовал по согласованию с Кремлём, что может предвещать более явную поддержку Россией православной Армении (Россия, Белоруссия и Армения являются членами Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности).

Странно, что шиитский Иран никак не высказался по этому конфликту. При том, что азербайджанцы, хотя и являются этническими турками, тоже шииты, так как Азербайджан был некогда частью Сефевидской империи. Президент Хассан Рохани включал его в проект создания Шиитской Федерации во время своей второй избирательной кампании. Молчание Тегерана может свидетельствовать о том, что Иран не намерен вступать в конфликт с Москвой, которая официально сохраняет нейтралитет, хотя Армения играет немаловажную роль в обходе американских санкций в отношении Ирана.

В США армянская диаспора интенсивно лоббирует Конгресс с тем, чтобы объявить Эрдогана – президента страны, являющейся членом НАТО, - ответственным за конфликт и передать дело в Международный трибунал.

В случае молчаливого соглашения между Москвой и Вашингтоном, эта война может дипломатически обернуться против президента Эрдогана, который стал невыносим для обеих держав. И то, что случилось с президентом Ирака Саддамом Хуссейном, который из прислужника Пентагона внезапно превратился во врага № 1, когда решил, что ему позволено захватить Кувейт, может произойти и с президентом Турции.