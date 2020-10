W liście wysłanym 29 września 2020 r. do Lindseya Grahama, przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Sądownictwa (U.S. Senate Committee on the Judiciary), dyrektor Wywiadu Narodowego (Director of National Intelligence) John Ratcliffe stwierdził, że jego służby dowiedziały się pod koniec lipca 2016 r. o spisku Hilarii Clinton przeciwko Donaldowi Trumpowi.

Opierając się na własnoręcznych notatkach, ówczesny dyrektor CIA John Brennan przedstawił nawet prezydentowi Barackowi Obamie szczegółową notatkę pt. „Rzekome poparcie Hilarii Clinton w dniu 26 lipca 2016 roku propozycji jednego z jej zewnętrznych doradców, by oczernić Donalda Trumpa poprzez rozpalenie skandalu potwierdzającego interwencję rosyjskich służb specjalnych.”

W dniu 7 września 2016 roku funkcjonariusze wywiadu wysłali do dyrektora FBI Jamesa Comeya i do zastępcy asystenta dyrektora ds. kontrwywiadu, Petera Strzocka, dokument zatytułowany „Zatwierdzenie przez kandydata na prezydenta USA Hilarię Clinton planu dotyczącego kandydata na prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskich hakerów utrudniających wybory w USA, jako sposób na odwrócenie uwagi opinii publicznej od wykorzystywania prywatnego serwera pocztowego.”

Powyższe dokumenty nie są jeszcze opublikowane. Ich istnienie jest jednak sprzeczne z kilkoma oświadczeniami złożonymi Kongresowi pod przysięgą.