Um avião de transporte militar Ilyushin Il-76TD com matricula AZQ4611 da companhia Estatal azeri Silk Way Airlines [ 1 ] chegou de Baku ao aeroporto israelita de Ovda, em 30 de Setembro de 2020, e regressou ao Azerbaijão algumas horas mais tarde.

[1] A Silk Way Airlines foi a principal transportadora de armas fretada pelo General David Petraeus (então Director da CIA, actualmente adjunto do financeiro Henry Kravis, principal doador da campanha eleitoral de Emmanuel Macron) com destino aos jiadistas na Síria e no Iraque. Ver : “Milhares de milhões de dólares de armas contra a Síria”, Thierry Meyssan, Tradução Alva, Rede Voltaire, 18 de Julho de 2017.