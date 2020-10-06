ABD Temsilciler Meclisi’nin İstihbarat Daimi Komitesine (Permanent Select Committee on Intelligence) göre, Çin gizli servisleri artık stratejik, siyasi ve askeri alanda (Orta Doğu hariç) ABD’dekilerden daha etkili durumdadır.

ABD, 30 yıl boyunca önce SSCB’nin ortadan kalkmasının kendilerini rakipsiz bırakacağına inandı, ardından da istihbarat servislerini Ortadoğu’daki devlet yapılarının yıkılmasına (Rumsfeld/Cebrowski stratejisi) yönelik olarak yeniden yapılandırdı ki bu da Çin’in diğer tüm alanlarda başı çekmesine olanak tanıdı.

Komisyon iki yıllık soruşturmanın ardından, Birleşik Devletler’in birinciliği kaybetmesi karşısında açıkça şaşkına döndü.

Komisyon, 1947’de oluşturulan güvenlik birimlerinin mimarisini yeniden yapılandırmak ve ABD istihbaratını yeniden yönlendirmek için gerekli olan iki partili istişare araçlarının edinilmesini tavsiye etmektedir. Çin’den uzmanların katılımını sağlamak ve Pekin’in nereye varmak istediğini daha iyi anlamak için acil çaba gösterilmelidir.