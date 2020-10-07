Artsakh Cumhuriyeti (Dağlık Karabağ) Eylül ayında Sovyet Azerbaycan’dan bağımsızlığının 28. yıldönümünü kutladı. Mağduru olduğu saldırıyla karşı karşıya kalan cumhuriyet, 4 Ekim 2020’de Minsk Grubu’nu oluşturan güçleri kendini tanıması ve böylece Türkiye, Azerbaycan ve cihatçıların ortak saldırılarından kurtarması çağrısında bulundu [1].

Artsakh, uluslararası toplumu hakikate, yani SSCB’nin aceleyle dağılması sürecine geri dönmesini sağlayarak, saldırganlarını her türlü meşruiyetten mahrum etmektedir.

2 Eylül 1991’de Stepanakert’te, Dağlık Karabağ Bölgesel Meclisi ve Şahumyan Bölgesel Milletvekilleri Meclisi ortak oturumu yapıldı. Meclis Artsakh Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ilan etti. Aynı yılın 10 Aralık günü yapılan referandumda, uluslararası toplum tarafından tanınmayan bu bağımsızlık halkın % 99’u tarafından onaylandı.