Londra Temyiz Mahkemesi, Venezüella’nın petrol sevkiyatları için teminat olarak yatırdığı 31 ton altını geri almasını engelleyen 2 Temmuz tarihli kararı bozdu.

İlk aşamada, bir mahkeme « tek ses » doktrini adına, Majestelerinin hükümeti Juan Guaidó’yu Venezüella’nın devlet başkanı olarak tanıdığı için, Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve temsilcilerinin artık bu altını çekemeyeceğine karar vermişti.

Yüksek mahkeme ise aksine, bu kararın İngiltere Merkez Bankası’nın itibarına zarar verdiğini değerlendirdi. Hükümetin Juan Guaidó’yu başkan olarak tanıması gerçeğinin yanı sıra, Nicolás Maduro’nun yürütme yetkisine sahip olduğun bir başka gerçek olduğu saptamasında bulundu.

Dolayısıyla Venezüella süreci Ticari Yargı önünde sürdürebilecektir.