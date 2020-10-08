Suriye, dünyada Türkiye’nin uluslararası alanda üstlendiği rolü kınayan ilk devlet oldu.

6 Ekim 2020’de bir televizyon kanalına verdiği mülakatta Devlet Başkanı Beşar Esad, Ankara’nın IŞİD’e verdiği desteği ve örgütle yaptığı ticareti anımsattıktan sonra Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’ı, kendi kamuoyunun dikkatini büyüyen iç sorunlardan başka yöe çekmek için Artsakh (Karabağ) saldırısını organize etmekle suçladı.

Eş zamanlı olarak Suriye’nin BM Büyükelçisi Beşar Caferi, Güvenlik Konseyi’ne Türkiye’nin Suriye’de işlediği suçları özetleyen bir mektup gönderdi.

Öte yandan Gürcistan karşısındaki durumu Azerbaycan karşısındaki Artsakh’la kıyaslanabilecek olan Abhazya, aynı gün Şam’da bir büyükelçilik açtı.