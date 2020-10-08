Ekim 2020 süresince Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne başkanlık eden Rusya Federasyonu, OPCW’nin (Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü) eski yöneticisi Brezilyalı José Bustani’nin [fotoğraf] bu kurumun gelişimi hakkında tanıklığını dinlemek istiyordu. Ancak Belçika, Almanya, Estonya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Birleşik Krallık buna karşı çıktı.

Bu, Birleşmiş Milletler’in kuruluşundan bu yana Güvenlik Konseyi Başkanı tarafından çağrılan bir tanığın, Konseyin diğer üyeleri tarafından ilk kez reddedilişidir.

23 Ekim 2019 tarihinde, Courage Derneği, Duma’daki kimyasal saldırıya (Suriye, 7 Nisan 2018) ilişkin OPCW raporun genel sekreterlik, özellikle de örgütüm genel müdürünün özel kalem müdürü Fransız diplomat Sébastien Beaha tarafından tahrif edildiğini ortaya koyan, aralarında José Bustani’nin de yer aldığı yedi uzmandan oluşan bir grubun yürüttüğü soruşturmayı kamuoyuna açıklamıştı. Ardından, OPCW’nin tüzüğü, Batılıların herhangi bir tartışmayı engelleyebilmesi için Fransa’nın önerisi üzerine değiştirildi.

OPCW, Duma’ya yönelik olduğu iddia edilen kimyasal saldırı hakkındaki gerçekleri tahrif edip 14 Nisan 2018’de Müttefiklerin Suriye’yi bombalamasını haklı çıkardıktan sonra, OPCW Skripal ve Navalny vakalarını « araştırıyor ».