Os eleitores vêem muitos temas como gatilhos para uma possível guerra civil, por exemplo, as reações populares às medidas anti-Covid 19 por certos governadores ainda mais que a contestação ao resultado da eleições presidencial.

De acordo com uma pesquisa comentada pelo Washington Examiner [ 1 ], esperam uma Segunda Guerra Civil cerca de 61% dos Norte-Americanos [ 2 ]. Desde já, cerca de 52% estão preparando estoques(stockes-pt) de alimentos. Certas lojas, como Sam’s Club e Costco, acabam de impor restrições à compra em quantidade de produtos de primeira necessidade.

Back to normal barometer, October 1, 2020.

[1] ’“Washington Secrets - Powder keg : 61% say United States ‘on verge of civil war,’ 52% already preparing”, Paul Bedard, Washington Examiner, Octobre 2, 2020.

[2] A necessidade desta sondagem bimensal foi debatida pela Forbes em “What Can Public Affairs Communicators Learn From The 2016 Election ?”, Ron Bonjean, September 26, 2020. Trata-se para grandes empresas de garantir que conservarão clientes em todos os sectores da sociedade quaisquer que sejam os eventos políticos.