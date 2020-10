Der Generalsekretär des türkischen Rates, Baghdad Amreyev, überbrachte Aserbaidschan die Unterstützung der Mitglieder (Kasachstan, Kirgisistan, Türkei, Usbekistan) seiner Organisation.

Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, hat im Artsach-Konflikt gegen die Türkei Stellung bezogen.

"Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mischt sich in Ägypten, Syrien, Irak und Libyen militärisch ein", erklärte er. „Er griff auch im Kaukasus zwischen Aserbaidschan und Armenien ein, ging auf Kollisionskurs mit Griechenland und Zypern und griff das östliche Mittelmeer in den Erdgas haltigen Gebieten an, was ein großes, einflussreiches Land wie Frankreich dazu zwang, Düsenjäger und einen Flugzeugträger nach Zypern zu entsenden".

Diese Erklärungen stellen den Konflikt zwischen Arabern und Türken als wichtiger dar, als den Konflikt zwischen den sunnitischen und den schiitischen Muslimen.