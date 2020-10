Syrien wird der erste Staat der Welt gewesen sein, der die internationale Rolle der Türkei verurteilt.

In einem Fernsehinterview am 6. Oktober 2020 beschuldigte Präsident Baschar al-Assad, nachdem er an die Unterstützung und den Handel Ankaras mit Daesh erinnert hatte, seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan, den Angriff auf die Artsach (Karabach) organisiert zu haben, um die Aufmerksamkeit der eigenen Öffentlichkeit von den wachsenden inneren Problemen abzulenken.

Gleichzeitig hat der syrische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Baschar Jafari, ein Schreiben an den Sicherheitsrat gerichtet, in dem er die Verbrechen der Türkei in Syrien zusammenfasst.

Darüber hinaus hat Abchasien, dessen Lage gegenüber Georgien mit der von Artsach gegenüber Aserbaidschan vergleichbar ist, noch am selben Tag eine Botschaft in Damaskus eröffnet.