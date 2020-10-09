9 Ekim 2020’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Artsakh’da (Karabağ) barışı görüşmek üzere Moskova’ya davet etti.

İki bakan çağrıya olumlu yanıt verdi.

Çeviri
Osman Soysal