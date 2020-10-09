9 Ekim 2020’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Artsakh’da (Karabağ) barışı görüşmek üzere Moskova’ya davet etti.
İki bakan çağrıya olumlu yanıt verdi.
Osman Soysal
9 Ekim 2020’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Artsakh’da (Karabağ) barışı görüşmek üzere Moskova’ya davet etti.
İki bakan çağrıya olumlu yanıt verdi.
yazan Thierry Meyssan
yazan Thierry Meyssan
yazan Thierry Meyssan
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Voltaire İletişim Ağı
Voltaire İletişim Ağı
Voltaire İletişim Ağı
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
Voltaire İletişim Ağı
Voltaire İletişim Ağı
Voltaire İletişim Ağı