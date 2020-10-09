Имею честь обратиться к Вам в Вашем качестве Председателя Совета Безопасности Организации Объединенных Наций — органа, отвечающего за обеспечение поддержания международного мира и безопасности, — чтобы осудить недавние события, которые ставят под угрозу мир и безопасность Венесуэлы и региона Латинской Америки и Карибского бассейна.

30 сентября 2020 года правительство Соединенных Штатов Америки без предварительного уведомления разместило ракетный эсминец класса «Арли Берк» Военно-морских сил США «Уильям П. Лоуренс» на расстоянии 16,1 морской мили от побережья Венесуэлы — в месте, которое юридически относится к прилежащей зоне нашего территориального моря.

Это не единичный такой случай: 15 июля 2020 года ракетный эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов класса «Арли Берк» «Пинкни» (DDG-91) вошел в прилежащую зону Венесуэлы и расположился в 15,9 морских милях от главного аэропорта Венесуэлы, очень близко к границам нашего территориального моря и всего в 40 км от столицы Венесуэлы, Каракаса.

Эти операции проводятся в контексте продолжающихся уже более трех лет постоянных угроз применения военной силы против Венесуэлы, исходящих от президента Дональда Трампа и должностных лиц его правительства, и, таким образом, представляют собой эскалацию враждебных действий с целью спровоцировать инцидент военного характера.

В предыдущих письмах Совету Безопасности от 6 августа 2019 года (S/2019/641), 20 сентября 2019 года (S/2019/765), 3 апреля (S/2020/277) и 13 мая 2020 года (S/2020/399) мы осудили угрозы правительства Соединенных Штатов Америки применить военную силу против Венесуэлы — угрозы, представляющие собой явное нарушение целей и принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, и норм международного права.

10 июля 2020 года в рамках своей избирательной кампании президент Дональд Трамп заявил, что «скоро в Венесуэле кое-что произойдет», добавив при этом, что Соединенные Штаты «сыграют в этом очень большую роль» . В тот же день президент Дональд Трамп, министр обороны Марк Эспер и глава Южного командования Соединенных Штатов Крейг Фоллер назвали Венесуэлу государством вне закона, представляющим угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, а советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что «Соединенные Штаты продолжат кампанию по оказанию максимального давления на режим Мадуро (...). Эта операция является ее частью» . Эти заявления служат доказательством политики военного авантюризма, которую нынешнее правительство Соединенных Штатов проводит против Венесуэлы.

В качестве оправдания своих враждебных действий в прилежащей зоне территориального моря Венесуэлы правительство Соединенных Штатов Америки ссылается на «чрезмерные территориальные притязания» Боливарианской Республики Венесуэла. Это оправдание абсурдно и ложно. Власть Венесуэлы в этой зоне основывается на положениях статьи 24 Женевской конвенции о территориальном море и прилежащей зоне от 29 апреля 1958 года, которая была признана и ратифицирована Венесуэлой и Соединенными Штатами Америки и устанавливает следующее:

«1. В зоне открытого моря, прилежащей к территориальному морю, прибрежное государство может осуществлять контроль, необходимый:

а) для недопущения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных или санитарных правил в пределах его территории или территориального моря;

b) для наказания за нарушение вышеупомянутых правил, совершенное в пределах его территории или территориального моря.

2. Прилежащая зона не может распространяться за пределы двенадцати миль от исходной линии, от которой отмеряется ширина территориального моря».

Таким образом, очевидно, что Боливарианская Республика Венесуэла обладает ограниченной властью в этой прилежащей зоне. Именно правительство Соединенных Штатов Америки не имеет никакой власти там и отказывается признавать свои международные обязательства, установленные в соответствии с Женевской конвенцией о территориальном море и прилежащей зоне 1958 года, выдумав предлог о «чрезмерных притязаниях» Венесуэлы с единственной целью разместить военную технику в нескольких милях от наших берегов.

Более того, до 2017 года правительство Соединенных Штатов Америки ни разу не упоминало несуществующие «чрезмерные притязания» Венесуэлы. Только с президентством Дональда Трампа началось использование этого вымышленного предлога в рамках планов по политическому и военному вмешательству в дела нашей страны. Это доказывается документами «О свободе мореплавания» Государственного департамента Соединенных Штатов . Следует отметить, что позиция Венесуэлы в отношении статьи 28 Женевской конвенции о территориальном море и прилежащей зоне 1958 года не изменилась; единственное изменение здесь заключается в том, что нынешнее правительство Соединенных Штатов Америки заняло агрессивную позицию. Для большей ясности ниже приводятся соответствующие положения Органического закона об акваториях, действующего в Боливарианской Республике Венесуэла с 2014 года:

«Статья 9. Ширина территориального моря, прилегающего ко всем материковым и островным побережьям Боливарианской Республики Венесуэла, составляет 12 морских миль, которые, как правило, измеряются от линии наибольшего отлива, обозначенной на крупномасштабных картах, официально опубликованных национальным органом исполнительной власти, или от исходных линий, установленных в настоящем декрете, равнозначном и равносильном органическому закону.

Статья 43. В целях наблюдения на море и защиты своих интересов Боливарианская Республика Венесуэла имеет прилегающую к ее территориальному морю зону, которая простирается на расстояние до 24 морских миль от линий наибольшего отлива или исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря».

Второе оправдание, используемое правительством Соединенных Штатов для размещения военной техники в прилежащей зоне нашего территориального моря, — это «борьба с наркоторговлей». В этой связи мы должны вновь заявить, что Венесуэла проводит все операции, необходимые для предотвращения наркоторговли и борьбы с ней, в соответствии со своим национальным законодательством и своими международными обязательствами, не нуждается в воинственном присутствии правительства Соединенных Штатов Америки и не обращалась к нему с просьбой о таком присутствии.

Кроме того, использование ракетного эсминца, способного поражать наземные цели и оснащенного зенитными оборонительными комплексами, не соответствует потребностям операции по борьбе с организованной преступностью, такой как наркоторговля. Таким образом, оправдывая размещение крупного военного корабля у берегов Венесуэлы, правительство Соединенных Штатов явно ведет лживую пропаганду. Реальные цели здесь — угроза применения силы, провокация военного инцидента и координация плана агрессии против нашей страны.

Боливарианская Республика Венесуэла является ответственным членом Организации Объединенных Наций и считает своей главной целью поддержание мира, безопасности и процветания своего народа и нации. Неприемлемо, что в разгар смертоносной глобальной пандемии, вызванной коронавирусом (COVID-19), правительство Соединенных Штатов Америки нарушает международное право и свои обязательства по Уставу Организации Объединенных Наций и другим юридически обязывающим документам, ведя политику экономического терроризма против нашего народа, а теперь и еще проводит эскалацию военных операций с единственной целью спровоцировать вооруженный конфликт.

В заключение и в свете всего вышесказанного мы просим Совет Безопасности использовать полномочия, предоставленные ему Уставом Организации Объединенных Наций для выявления угроз международному миру и безопасности, и определить характер военных операций правительства Соединенных Штатов Америки в прилежащей зоне территориального моря Венесуэлы, проводимых под ложным предлогом несуществующей территориальной претензии с использованием несоответствующей целям объявленных операций военной техники в контексте эскалации угроз применения силы против нашей страны.

Прошу Вас оказать добрые услуги по распространению настоящего письма среди членов Совета Безопасности для их надлежащего информирования и по его опубликованию в качестве документа этого органа.