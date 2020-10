En réponse à l’appel du Président de la Fédération de Russie V.V. Poutine et conformément aux accords du président de la Fédération de Russie V.V. Poutine, du président de la République d’Azerbaïdjan I.G. Aliyev et du Premier ministre de la République d’Arménie N.V. Pashinyan, les parties sont convenues des mesures suivantes :

1. Un cessez-le-feu est déclaré à partir de 12h00 le 10 octobre 2020 à des fins humanitaires pour l’échange de prisonniers de guerre et autres détenus et des dépouilles des morts, par la médiation et conformément aux critères du Comité international de la Croix-Rouge.

2. Les paramètres spécifiques du régime de cessez-le-feu seront également convenus.

3. La République d’Azerbaïdjan et la République d’Arménie, avec la médiation des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, sur la base des principes fondamentaux du règlement, entament des négociations de fond en vue de parvenir à un règlement pacifique le plus rapidement possible.

4. Les parties confirment l’invariabilité du format du processus de négociation.