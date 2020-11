James Jeffrey som var president Donald Trump til spesielle utsending for Syria og IS, ga et intervju til Defense One [1] en uke etter at han ble løst fra sine plikter.

Han forklarte at han strevde hardt for å beholde okkupasjonsstyrkene i Syria. Spesielt forteller han at han hadde løyet i to år, i samarbeid med Pentagon-generalene, om antallet tropper på bakken.

Trump hadde gått med på at det bare skulle være 200 mann igjen fi Syria for å hindre angrep mot oljebrønnene. Men Jeffrey og Pentagon beholdt 900 mann, fordelt rundt omkring på området der.

Ifølge vår informasjon så ble halvparten av inntektene fra disse brønnene gitt til kurdiske leiesoldater som hadde kontrakter med Pentagon, men den andre halvparten var øremerket til «svarte operasjoner» dirigert av CIA, rundt omkring i verden (dvs. operasjoner uten offisiell finansiering, og derfor skjult for Det Hvite Hus og Kongressen)

James Jeffrey, som også tjente som nasjonal sikkerhetsrådgiver for George W. Bush jr. er en republikaner som er i opposisjon til den jacksoniske Donald Trump.

Han er en av underskriverne på det åpne brevet fra tidligere nasjonale sikkerhetsfolk blant republikanerne som offisielt har godkjent valget av den demokratiske kandidaten Joe Biden [2].