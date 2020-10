Sulla rivista del Ganjavi Center di aprile 2020 Robert Cekuta, ex ambasciatore degli Stati Uniti a Baku (2015-18), ha scritto che è arrivato il momento per Washington d’impegnarsi nel Karabakh [ 1 ].

[1] “Time for more active U.S. engagement on Nagorno-Karabagh”, Robert Cekuta, Global Policy Analysis, April 2020.