2 Ekim 2020’de Azerbaycan’daki Türk F-16’ları (New York Times tarafından yayınlanan uydu fotoğrafı).

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 8 Ekim 2020’de CNN’de Türk F-16’larının Azeri-Türk ortak tatbikatından bu yana Gence havaalanına konuşlandırıldığını itiraf etti. Uçakların çatışmaya karıştığını ve 29 Eylül’de bir Ermeni Sukhoï-25 uçağını düşürdüklerini yalanladı.

Batılılar, Türkiye’ye « zaten yeterince karmaşık bir durum » olan « Azerbaycan’daki çatışmaya müdahil olmamayı » öğütledi.

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, 9 Ekim 2020’de Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’na telefonla arayarak kesin bir dille bu savaştan « uzak durmasını » talep etti; bu, Karabağ’ın « kardeş Azerbaycan devleti » tarafından yeniden fethini onur meselesi haline getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için artık savunulamaz bir pozisyondur.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermeni mevkidaşı Zograb Mnatsakanyan arasında Moskova’da altı saat süren görüşmelerin ardından « önemli bir anlaşma » imzalandı [1]. Anlaşma 10 Ekim öğlen 12’den itibaren ateşkesi, ardından Uluslararası Kızıl Haç gözetiminde tutuklu değişimi ve kurbanların cesetlerinin değişimini öngörmektedir. Barış görüşmelerinin AGİT Minsk Grubu huzurunda gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

Tanınmayan Artsakh hükümeti, Ermeni devletinin önerisi üzerine ordusuna bu ateşkese uyması emrini verdi. Ancak 12:05’te Azerbaycan Karabağ’a yine saldırdı.

Ermeni devletine göre bu saldırı Ermeni topraklarına uzanmaktadır. Kapan kasabasının bombalandığı bildirilirken, Azerbaycan bunu yalanlamaktadır.