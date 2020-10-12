Arstakh Ulusal Meclisi, 11 Ekim 2020’de Suriye, Irak ve Libya’dan cihatçıların Dağlık Karabağ’a gelişine ilişkin bir önergeyi kabul etti.

Meclis, Ermenistan, İran ve Rusya’ya ortak bir anti-terör örgütü oluşturmayı teklif etmektedir.

Deneyimlerimiz, cihatçılığın bir coğrafi bölgeye yayıldıktan sonra, barışı sağlamak için ona inanları öldürmenin bir süre sonra yeterli olmadığını göstermiştir. Cihatçılık sadece askeri bir savaş biçimi değil, kendi savaşçılarının ikna olduğu bir ideolojidir. İhraç edildiği her halka bulaşmaktadır. Ortadoğu’da bu hareketi yaratan Birleşik Krallık ve genel olarak Batı Avrupalılar, « kendi » cihatçılarını barındırabileceklerine inandıklarında bunu acı bir şekilde deneyimlediler.

Artaskh’a karşı yürütülen savaşın başlangıcından bu yana en az bin cihatçı Türkiye tarafından harekat sahasına nakledildi. Konuyla ilgili internet sitelerinin de onayladığı gibi, bu güne kadar bunların birkaç düzinesi çatışmalarda öldü. Onların ölümü barışı getirmeyecektir. Bundan böyle bu hastalığın Ermenistan, İran ve Rusya’ya bulaşma riskiyle karşı karşıyayız.