Die Volksrepublik China hat nach und nach das kapitalistische System übernommen. Die Kommunistische Partei, die es regiert, hat ihre Ideologie geändert, indem es den Kollektivismus aufgab, um sich sowohl der Verteidigung der nationalen Interessen als auch der wirtschaftlichen Entwicklung zu widmen.

Präsident Xi Jinping verfasste seine "Meinung zur Stärkung der Arbeit der Vereinigten Front über die Privatwirtschaft in einer neuen Epoche" und versucht, diese beiden Ziele zu verbinden. In Fortführung dessen, was er auf dem 19. Kongress (2017) geplant hatte, wurde eine neue Organisation, die Vereinigte Front, beauftragt, dafür zu sorgen, dass das Streben nach Profit nicht den nationalen Interessen widerspricht. Dafür setzte er einen Parteidelegierten in den Vorstand jedes Unternehmens.

Diese Entwicklung, die vom Westen fälschlicherweise als kommunistische Marotte interpretiert wird, ist nur die chinesische Version des "wirtschaftlichen Patriotismus"

Die chinesische Wirtschaft beginnt mit Standortverlagerungen nach Vietnam, Indien und andere asiatische Länder. Ein Von Karl Marx vorausgesehenes Phänomen, das einen Teil der westlichen Mittelschicht in den letzten 30 Jahren zerstört hat. Auch die Kommunistische Partei will nicht, dass die gewaltigen Fortschritte, die ihr Land erreicht hat, verloren gehen.