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«Будет ли Карабах могилой для Эрдогана? », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 6 октября 2020 г.

По собору в Арцахе было выпущено две ракеты. Разрушение мест отправления культа признаётся Международным гуманитарным правом как военное преступление. Геноцид армян (1894-95 и 1915-23 г.г.) преследовал своей целью ликвидацию немусульманского населения османами и турками. Азербайджан уверяет, что к обстрелу этой церкви он отношения не имеет.

Война в Нагорном Карабахе началась 27 сентября 2020 г. Превосходство азербайджанских сил как по численности, так и по качеству военной техники, очевидное. Первая линия обороны была сметена, но остальные две ещё держатся. Разрушения огромные, включая и азербайджанскую сторону. Человеческие потери трудно установить, но погибших очень много.

Президент Ильхам Алиев заявил о намерении продолжать наступление до победного конца, то есть до восстановления своей территории. Его поддерживает турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. К этому лагерю примкнул Пакистан, но своё участие в боевых действиях он отвергает. Все тюркоязычные страны из Тюркского совета выразили свою безусловную поддержку «Народу двух государств» (Турция и Азербайджан).

Рассеянная по всему Западу армянская диаспора выразила поддержку армянской стороны, осудив атаку Азербайджана (хотя Баку утверждает, что Азербайджан не нападал на Карабах). К проблеме Арцаха добавляется проблема Армении. Ясно и подтверждено, что армянские военные воюют в Арцахе, но бои не распространяются на территорию Армении.

Несколько слов о позиции Франции. Париж, являясь сопредседателем Минской группы, противостоит Анкаре по разного рода вопросам – от разграничения эксклюзивных зон в Средиземноморье до ситуации в Ливии, не считая секуляризм. Однако президент Эммануэль Макрон, насколько это возможно, избегает таких проблем, как оккупация Турцией Кипра, Ирака и Сирии, хотя эти проблемы гораздо более важные. Франция потребовала от Турции объяснений по переброске джихадистов из воюющей против Сирии Свободной сирийской армии, которую она помогала создавать, поддерживала и снабжала командным составом.

Региональные державы избегают высказывать своих позиции и не хотят усложнять свои отношения с мощной нефтяной державой ради красивых армянских глаз. Тем не менее, учитывая совершённый в прошлом геноцид армянского народа, который турки продолжают отрицать, долго сохранять молчание с моральной точки зрения будет невозможно. Перед тем, как Катар, который приютил на своей территории турецкую военную базу, выступил с заявлением, Турцию осудил Генеральный секретарь Лиги арабских стран. За ним тут же последовала Сирия. Президент Башар аль-Ассад воспользовался случаем, чтобы напомнить о преступлениях Анкары в отношении народа Сирии.

Поскольку поражение Арцаха и массовые убийства армян нельзя исключить, Соединённые Штаты и Россия придерживаются нейтралитета, Запад и арабские страны поддерживают Армению, и только тюркоязычные страны открыто поддерживают Азербайджан и Турцию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 октября 2020 г. в Белом дворце в Анкаре. Они противники или союзники?

А не ловушка ли это?

Предположение о ловушке, задуманной Вашингтоном с тем, чтобы подтолкнуть президента Эрдогана на ошибку и потом свергнуть его, как это было сделано с его иракским коллегой Саддамом Хуссейном, остаётся в силе. Через пять месяцев после вторжения в Кувейт в 1990-91 г.г., к которому призывала посол США Эйприл Гаспи, последовало единодушное осуждение Советом безопасности и операция «Буря в пустыне». Но пока от начала операции в Арцахе прошло всего лишь две недели.

Образ президента Саддама Хуссейна изменить за несколько месяцев было не так просто. Ведь он был агентом ЦРУ, завербованным ещё в молодости, во время его учёбы. Он способствовал попытке госпереворота в Сирии Братьями-мусульманами по требованию Запада. Он вёл долгую войну против Ирана, опять же по требованию Запада. Тогда ему показалось, что его спонсорам без него не обойтись. Но Вашингтон публикует несколько документов, свидетельствующих о том, что он убивал или организовывал убийства ряда приближённых к нему лиц. Так восточного деспота превратили в преступника, совершившего массу злостных преступлений. В этом процессе ключевыми оказались ложные показания кувейтской медсестры перед Конгрессом США: якобы по приказу тирана иракские военные похищали инкубаторы для недоношенных детей, что вызывало их неминуемую гибель.

С Азербайджаном всё гораздо проще. Достаточно будет эксгумировать жертв армянского геноцида, который турки упорно отрицают, чтобы подтвердить риск новых массовых убийств. Тем более, что в Арцахе нанесены удары по собору двумя управляемыми ракетами. Азербайджан отрицает свою причастность к этим ударам, что не исключено, но тогда следует предположить, что есть третья сторона, и она дёргает за верёвочки. А если причастность Баку к нарушению Международного гуманитарного права будет доказана, то намерение в совершении геноцида нельзя игнорировать, ибо геноцид армян (1894-95 и 1915-220 г.г.) совершался по религиозным мотивам.

Более 10 часов переговоров в Москве ради 5 минут прекращения огня.

Ловушка срабатывает

Обеспокоенный дальнейшим осложнением ситуации, президент России Владимир Путин организует в Москве переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, направив при этом своего Премьер-министра в Ереван. После десяти часов консультаций было подписано соглашение о прекращении огня в полдень 10 числа. Кроме того, соглашением предусматривалось обмен пленными и телами погибших, а также возобновление переговоров в составе Минской группы ОБСЕ.

Прекращению боевых действий предшествовал интенсивный обстрел города Гардрут, после чего Баку немедля сообщил о его взятии, и массированная атака дронами с целью усугубить соотношение сил.

Но прекращение огня длилось в течение 5 минут. Азербайджан вновь начал бои в Гардруте.

По сообщению армянской стороны, Азербайджан якобы нанёс удары по приграничному городу Капан в Армении. Если бы эта информация была подтверждена, Организация коллективного договора по безопасности (ОДКБ) должна была бы оказать Армении военную поддержку. Но для этого необходимо, чтобы Россия доказала участие в этом инциденте Турции, в чём никто не сомневается, и поставить НАТО перед дилеммой – либо поддержать Турцию и объявить Третью мировую войну, либо обязать её покинуть Альянс.

Поскольку все члены Альянса больше не могут терпеть президента Эрдогана, он должен стать для них врагом №1.

Но пока всё не так уж сложно. Отношения Азербайджана с миром обеспечиваются Международным центром Низами Гянджеви, находящимся под контролем НАТО. А Вашингтон уже не раз пытался свергнуть и даже физически устранить президента Эрдогана, повторяя при этом, что турецкая армия является важной составляющей Альянса.