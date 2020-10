Azerbaycan hükümeti, Washington’daki büyükelçiliğinden ülkesinin Karabağ savaşına ilişkin yorumunu basına ve yetkililere iletmesini istedi ki bu doğaldır, işlerinin bir parçasıdır.

Ancak büyükelçilik aynı zamanda yazarlarının Azerbaycan’dan ücret aldıklarını gizleyerek önceden yazılmış makaleler sunan halkla ilişkiler firmalarından da talepte bulundu.

American Conservative dergisine [1] göre bu uygulama eskidir [2]. Büyükelçilik böylece geçtiğimiz yıl 1,3 milyon dolar harcadı. Ücret karşılığı yazılan yazılar daha önce Azerbaycan’ı ciddi ciddi bir « demokrasi » olarak sunarken, artık « barışçıl » bir devlet olarak tanıtmaktadır.

İlgili halkla ilişkiler şirketleri şunlardır: Livingston Group, Stellar Jay Communications, BGR, the Podesta Group ve DLA Piper.

İlgili gazete ve dergiler şunlardır: The Hill, The Washington Times, The Daily Caller, The National Review, The Washington Post ve The New York Times.

Bu ifşaatlar, ABD basınının sözde tarafsızlığı konusunu tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır.