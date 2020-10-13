Сопредседатели с тревогой отмечают продолжающееся насилие в зоне нагорно-карабахского конфликта. Сопредседатели призывают Президента Азербайджана И.Г.Алиева и Премьер-министра Армении Н.В.Пашиняна принять срочные меры для выполнения в полном объеме обязательств сторон в соответствии с заявлением, сделанным в Москве 10 октября, в целях предотвращения катастрофических последствий для региона.

Сопредседатели вновь заявляют о том, что жертвы среди мирного населения недопустимы ни при каких обстоятельствах. Сопредседатели призывают стороны к немедленному прекращению огня в гуманитарных целях, с тем чтобы обеспечить возвращение военнопленных и задержанных лиц, а также останков погибших, и настоятельно просят стороны в срочном порядке достичь договоренности относительно механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Проведя переговоры с министром иностранных дел Армении З.Г.Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамовым, в настоящее время сопредседатели вместе со сторонами работают над основными аспектами политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта в целях нахождения решения переговорным путем.