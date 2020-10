Systematische Verteidiger Israels - wie Noam Chomsky [ 3 ] - hatten versucht, die israelische Haltung zu lindern, indem sie versicherten, dass der hebräische Staat an Aserbaidschan Waffen nur aus Geldgier verkauft habe. Darauf haben andere, ehrlichere Intellektuelle geantwortet. So stellte Israel W. Charny, Präsident des Instituts für Holocaust und Genozide in Jerusalem, folgende Frage: Stellen wir uns vor, dass die Nazis beschlossen hätten, nur die Zigeuner und nicht die Juden zu vernichten, hätte der Staat Israel, wenn es ihn damals gegeben hätte, ihnen dann die Waffen für den Völkermord liefern können?

