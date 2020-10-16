14 Ekim 2020 tarihli Wall Street Journal’e göre yüzlerce « Suriyeli isyancı » Azerbaycan’a gitmeyi bekliyor. Bunların her biri Suriye’deki ortalama maaşın 7 ila 10 katı kadar maaş alacak [1].

Nakledilmeyi bekleyen isyancılar, kendilerine hala yardım edebilecek tek ülke olan Türkiye’ye hizmet etmek istediklerini iddia etmektedirler.

Türkiye bugüne kadar 5.000 cihatçıyı Suriye’den Libya’ya ve en az 1.000 cihatçıyı da Azerbaycan’a nakletti. Cihatçı sitelerinde yer alan ölüm ilanlarına göre Artsakh’ta bugüne kadar bunların onlarcası öldü.

Rusya, bu cihatçı akışını kendi etki alanına büyük bir tehdit olarak görmektedir. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 13 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon ederek konuyla ilgili açıklama yapması çağrısında bulundu.