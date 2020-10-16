14 Ekim 2020 tarihli New York Post, FBİ’nin geçtiğimiz Aralık ayında Demokratların ABD başkanlık adayı olan Joe Biden’in oğlu Hunter Biden’e ait bir sabit diske el koyduğunu ifşa etti [1] .

Federal polis, Biden’lerin Ukrayna’da yolsuzluk yaptıkları şüphesini araştırıyordu. Bu konuda uzmanlığı olmayan Hunter, aslında EuroMaidan darbesinden kısa bir süre sonra ve babasının Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısıyken 2014 yılında Ukrayna’nın gaz şirketi Burisma Holdings’in yöneticisi oldu [2].ABD yanlısı hükümet Burisma Holdings’den 1 milyar dolarlık kara para ele geçirmeye çalıştığında, Hunter savcıyı görevden aldırmak üzere bağlantılarını kullandı.

Joe Biden, oğlunun işlerine şahsen karıştığını kabul etmedi. Ayrıca oğlunun çeşitli uyuşturuculara bağımlılığından yakındı ve iyileştiğine dair güvence verdi.

Başkan Donald Trump aleyhindeki görevden alma prosedürünün başarısız olmasının ardından Demokrat Parti, onu sözde Burisma Holdings olayından yararlanarak ABD yönetimini siyasi rakibine karşı kullanmakla suçladı.

Ancak FBI tarafından ele geçirilen bilgisayar sırlarını ele verdi. Hunter’ın esrar içtiği veya çeşitli kızlarla seks yaptığına ilişkin çeşitli videolara ek olarak, bilgisayar, oğul ve baba arasında, Joe Biden’in suç ortaklığını doğrulayan e-postalar içeriyordu.