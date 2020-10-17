Nicolas Sarkozy’nin seçim kampanyasının finansmanına ilişkin soruşturmada Yargıç Serge Tournaire’den görevi devralan soruşturma yargıçları Aude Buresi ve Marc Sommerer, 16 Ekim 2020’de dördüncü kez ifadesini aldı.

2011 yılında, Libya Arap Cemahiriyesinin yetkililerinin devrilmesi ve NATO’nun ülkeyi işgalinden sonra Thierry Meyssan, Trablus’ta Fransız siyasetçilerin bazı zimmete para geçirme olaylarının kanıtlarını toplamaktan sorumlu bir birim kurduğunu düzenlediğini aktarmıştı [1].

Thierry Meyssan’a göre Nicolas Sarkozy kesinlikle ciddi cezai suçlar işledi, ancak onu tek başına cezalandırmak ve kampanyası aynı şekilde Libya tarafından finanse edilen rakibi Ségolène Royal’i yargılamamak mümkün değildir. Ya adalet herkes için geçerlidir ya da siyasi bir araçtan ibarettir. Son olarak, yeni bir yasama cephaneliğine rağmen hala yabancı para gerektiren siyasi kampanyaların finansmanı konusunda gerçek bir tavra sahip olmamız gerekiyor.

Bu olay Libya’nın bir yolsuzluk girişimi olarak değil (ki aynı zamanda öyledir de), ama her şeyden önce Fransız demokratik sisteminin mutlaka temizlenmesi gereken bir kural dışılığı olarak görülmelidir.