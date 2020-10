Le Parti républicain a déposé une plainte contre Twitter et Facebook devant la Commission électorale fédérale.

En effet, ces deux compagnies ont pris des mesures technique pour empêcher la diffusion des articles du New York Post révélant les infractions pénales des Biden père et fils en Ukraine.

Des milliers de compte ont été fermés par Twitter et Facebook afin de censurer cette information.

Le New Yok Post a révélé des documents du FBI attestant que la société ukrainienne dont Hunter Biden est devenu administrateur a volé, avec la complicité d’une société publique chinoise, 1 milliard de dollars à Kiev et que son père Joe Biden a utilisé sa fonction de vice-président des États-Unis pour faire limoger le procureur ukrainien et arrêter les poursuites [1].