Die Republikanische Partei reichte eine Beschwerde gegen Twitter und Facebook vor der Bundeswahlkommission ein.

In der Tat haben diese beiden Unternehmen technische Maßnahmen ergriffen, um die Verbreitung der Artikel der New York Post zu verhindern, die die Straftat von Biden Vater und Sohn in der Ukraine enthüllen.

Tausende Konten wurden von Twitter und Facebook geschlossen, um diese Informationen zu zensieren.

Die New York Post enthüllte FBI-Dokumente, aus denen hervorgeht, dass das ukrainische Unternehmen, dessen Verwalter Hunter Biden wurde, unter Mithilfe eines staatlichen chinesischen Unternehmens 1 Milliarde Dollar aus Kiew gestohlen hat und dass sein Vater Joe Biden seine Funktion als Vizepräsident der Vereinigten Staaten nutzte, um den ukrainischen Staatsanwalt abzuhalftern und die Strafverfolgung einzustellen [1].