Laut Kommersant vom 16. Oktober 2020 sind 600 türkische Soldaten nach den vereinigten Militärübungen dieses Sommers in Aserbaidschan geblieben [1].

Dieses Personal umfasst:

eine 200-personen-taktische Bataillonsgruppe,

50 Ausbilder in Nakhijevan,

90 Militärberater in Baku,

120 Bord-Personal auf dem Flugplatz Gabala;

20 Drohnenpiloten auf dem Flugstützpunkt von Dollyar,

50 Ausbilder am Flughafen Evlakh,

50 Ausbilder des 4. Armeekorps und weitere 20 am Marinestützpunkt und an der Militärschule Heydar Aliyev in Baku.

Auch in Aserbaidschan gibt es:

18 Türkischen Infanterie-Kampffahrzeuge,

1 mehrere Raketenwerfer-System,

10 Fahrzeuge

34 Luftfahrtzeuge (darunter 6 Kampfflugzeuge, 8 Hubschrauber und 20 Drohnen)

Die Tageszeitung schätzt auch, dass in der ersten Oktoberwoche bis zu 1300 syrische turkmenische Dschihadisten und 150 libysche Dschihadisten nach Aserbaidschan entsandt wurden, um die armenisch-orthodoxen Christen zu bekämpfen.