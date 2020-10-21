Vatikan’da akredite olan diplomatlar, 15 Ekim 2020’de Suriye’deki apolistik delege Kardinal Mario Zenari’nin sunumuna davet edildi.

Başrahip, ekonomik yaptırımlar nedeniyle halkı açlıktan ölmek üzere olan savaştan harap olmuş bir ülkeyi anlattı.

Bu yaptırımların asıl darbeyi « rejime » değil, sivil halka vurduğunun altını çizdi.

Vatikan, 13. yüzyıldan beri her tür kuşatmayı ve daha sonraki dönemde, kitle imha silahları gibi sivillere yönelik kitlesel saldırı anlamına gelen « ekonomik yaptırımları » kınadı.